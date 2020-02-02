Из-за 23:59? Не стоит - это расплата за самоуверенность. Так должно быть: платный урок - ценная вещь!
Еще раз, технический сбой привел к тому, что первый платеж не был виден в выписке. Вы бы не насторожились?
тут очень много через задницу на самом деле. Но в той же Аллы постоянно какие-то проблемы. Надо свой создать банк
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Vorlon написав:Из-за 23:59? Не стоит - это расплата за самоуверенность. Так должно быть: платный урок - ценная вещь!
Еще раз, технический сбой привел к тому, что первый платеж не был виден в выписке. Вы бы не насторожились?
Конечно кто угодно насторожился бы. Более того лично я бы попытался заплатить другим способом (ИМХО должен быть план Б - правда наверное не у Вас). Но даже если бы первого платежа не было видно в выписке и допустим плана Б нету - то это не значит, что гасить остаток не надо.
Алла использует лимиты какие-то 15к, Фарс использует лимиты. Ощад ранее использовал лимиты в 50к и моно использует скрытый блеать лимит в 60к. Если есть план Б, то и не факт что воспользуешься
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 лют, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Zebra написав: Однако они не учли, что новые правила вступили в силу с 24.01.2020, а в тех, что действовали ранее (на момент пользования в декабре кредитными средствами), пункт 5.10 выглядел следующим образом.
А почему вы сравниваете пункт 5.31 новых правил и 5.10 старых? Я вот помню что 23:55 были и раньше.
Конечно, этот пункт появился 01.02.18. На сайте есть все редакции правил и условий обслуживания, начиная с 25.09.17.
Вкладчик1234 написав:Теперь рассылают пуши про неправильное начисление процентов на остаток. Может и неправильное начисление процентов на задолженность пересчитают, Зебра?
Мне ответили, что т.к. полное погашение льготного периода произошло в 23:59, после 23:55, то по новым правилам мне начилили проценты.
Однако они не учли, что новые правила вступили в силу с 24.01.2020, а в тех, что действовали ранее (на момент пользования в декабре кредитными средствами), пункт 5.10 выглядел следующим образом.
5.10. Сума Щомісячного мінімального платежу визначається Банком відповідно до Тарифів, але не менше 100 (ста) гривень та не може перевищувати повного розміру Заборгованості за Договором. Мінімальний платіж формується 1 числа місяця наступного за звітним місяцем і очікує погашення до першого числа наступного місяця.
Обратной силы нормативно-правовые акты не имеют. Следовательно банк пытается смошенничать.
По такой логике можно выпустить новые условия и правила и обратным числом каждому клиенту начислить по миллиарду гривен долгов.
Вы забыли добавить "ой,все"
Как уже заметили - урок у вас получился дорогой.
Знаю, что есть среди нас гусары, которые принципиально гасятся в последний день.
Я же принципиально гашусь в предпоследний, так как для меня риски вылететь из грейса с сопутствующими процентами всегда перевешивают все выгоды от скачков курса или процентов от депозитов за 1 день.
Собственно на вашем примере вижу, что все делаю правильно.
Спасибо за практичное доказательство моих теоретических измышлений.