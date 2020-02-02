Додано: Нед 02 лют, 2020 19:04

Zebra написав: Вкладчик1234 написав: Теперь рассылают пуши про неправильное начисление процентов на остаток.

Может и неправильное начисление процентов на задолженность пересчитают, Зебра? Теперь рассылают пуши про неправильное начисление процентов на остаток.Может и неправильное начисление процентов на задолженность пересчитают, Зебра?

Мне ответили, что т.к. полное погашение льготного периода произошло в 23:59, после 23:55, то по новым правилам мне начилили проценты.



Однако они не учли, что новые правила вступили в силу с 24.01.2020, а в тех, что действовали ранее (на момент пользования в декабре кредитными средствами), пункт 5.10 выглядел следующим образом.



5.10. Сума Щомісячного мінімального платежу визначається Банком відповідно до Тарифів, але не

менше 100 (ста) гривень та не може перевищувати повного розміру Заборгованості за Договором.

Мінімальний платіж формується 1 числа місяця наступного за звітним місяцем і очікує погашення до

першого числа наступного місяця.



Обратной силы нормативно-правовые акты не имеют. Следовательно банк пытается смошенничать.



По такой логике можно выпустить новые условия и правила и обратным числом каждому клиенту начислить по миллиарду гривен долгов. Мне ответили, что т.к. полное погашение льготного периода произошло в 23:59, после 23:55, то по новым правилам мне начилили проценты.Однако они не учли, что новые правила вступили в силу с 24.01.2020, а в тех, что действовали ранее (на момент пользования в декабре кредитными средствами), пункт 5.10 выглядел следующим образом.По такой логике можно выпустить новые условия и правила и обратным числом каждому клиенту начислить по миллиарду гривен долгов.

Вы забыли добавить "ой,все"Как уже заметили - урок у вас получился дорогой.Знаю, что есть среди нас гусары, которые принципиально гасятся в последний день.Я же принципиально гашусь в предпоследний, так как для меняриски вылететь из грейса с сопутствующими процентами всегда перевешивают все выгоды от скачков курса или процентов от депозитов за 1 день.Собственно на вашем примере вижу, что все делаю правильно.Спасибо за практичное доказательство моих теоретических измышлений.