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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:30
В том то и дело.
День разницы - особой рояли не имеет.
Почему вы гаситесь в предпоследний день, а не в пред-предпоследний ?
А почему не в пред-пред-предпоследний ?
И тд
Гашение заранее - добавляет девяток вероятности успешного гашения в последний день, которая (допустим) равна 99.9999%. Не более того.
Не вижу в этом никакого смысла. Провоцирую, чо )
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mustbe
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Додано: Нед 02 лют, 2020 20:38
Zebra написав: Zebra написав:
Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил
Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.
В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.
Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.
Погашайтесь, глупцы!!!
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escobar
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Додано: Нед 02 лют, 2020 20:41
mustbe написав:
В том то и дело.
День разницы - особой рояли не имеет.
Почему вы гаситесь в предпоследний день, а не в пред-предпоследний ?
А почему не в пред-пред-предпоследний ?
И тд
Гашение заранее - добавляет девяток вероятности успешного гашения в последний день, которая (допустим) равна 99.9999%. Не более того.
Не вижу в этом никакого смысла. Провоцирую, чо )
Один день добавляет не только девяток, но и комфорта при планировании.
Допустим в последний день все пошло не так.
В последний день вам нужно резко менять планы и решать возникшую проблему.
В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи.
Буфер в один день не приносит много денег, но сохраняет кучу нервов.
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curiousobro
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Додано: Нед 02 лют, 2020 20:51
curiousobro написав:
В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи
Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день
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mustbe
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:08
mustbe написав: curiousobro написав:
В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи
Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день
что делать, если в передпоследнем дни будет сбой?? Зебра wrote: что платеж был в 20:00 у примата был сбой 7 дней. Надо платить за 8 дней?
У Вас логика странная. У Аллы, например, никто не знает когда платить, заявлено до 20х чисел, до 22-23 числа. Но можно через кассы до когда месяца все таки, за день до 16:00.
Моя логика:
Что мешает пользоваться Ощадом или Скунсом (газ мяс) и купить симпатичных девушек в эскорт агентстве Escort Diva?
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proftpd66
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:12
proftpd66 написав:
купить девушек в эскорт агентстве Escort Diva?
Оригинальное решение, которое никак не избавит от задолженности
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mustbe
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:23
mustbe написав: proftpd66 написав:
купить девушек в эскорт агентстве Escort Diva?
Оригинальное решение, которое никак не избавит от задолженности
Если в банке возникают технические проблемы, он должен продлить на 1 день дедлайн, т.к. это не вина клиента.
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Zebra
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:24
mustbe написав: proftpd66 написав:
купить девушек в эскорт агентстве Escort Diva?
Оригинальное решение, которое никак не избавит от задолженности
задолженность абсолютно моментально гасится. И еще Газ пахнет очень долго, длительный парфюм очень, может из-за того что дорогой
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 02 лют, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:24
Zebra написав: mustbe написав: proftpd66 написав:
купить девушек в эскорт агентстве Escort Diva?
Оригинальное решение, которое никак не избавит от задолженности
Если в банке возникают технические проблемы, он должен продлить на 1 день дедлайн, т.к. это не вина клиента.
Привату это расскажите:))))
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Faceless
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