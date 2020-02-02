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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1712171317141715

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
11
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:30

В том то и дело.
День разницы - особой рояли не имеет.
Почему вы гаситесь в предпоследний день, а не в пред-предпоследний ?
А почему не в пред-пред-предпоследний ?
И тд

Гашение заранее - добавляет девяток вероятности успешного гашения в последний день, которая (допустим) равна 99.9999%. Не более того.

Не вижу в этом никакого смысла. Провоцирую, чо )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:38

  Zebra написав:
  Zebra написав:Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил

Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.

В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.

Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

Погашайтесь, глупцы!!!
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:41

  mustbe написав:В том то и дело.
День разницы - особой рояли не имеет.
Почему вы гаситесь в предпоследний день, а не в пред-предпоследний ?
А почему не в пред-пред-предпоследний ?
И тд

Гашение заранее - добавляет девяток вероятности успешного гашения в последний день, которая (допустим) равна 99.9999%. Не более того.

Не вижу в этом никакого смысла. Провоцирую, чо )

Один день добавляет не только девяток, но и комфорта при планировании.

Допустим в последний день все пошло не так.

В последний день вам нужно резко менять планы и решать возникшую проблему.

В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи.

Буфер в один день не приносит много денег, но сохраняет кучу нервов.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:51

  curiousobro написав:В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи

Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:08

  mustbe написав:
  curiousobro написав:В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи

Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день


что делать, если в передпоследнем дни будет сбой?? Зебра wrote: что платеж был в 20:00 у примата был сбой 7 дней. Надо платить за 8 дней?

У Вас логика странная. У Аллы, например, никто не знает когда платить, заявлено до 20х чисел, до 22-23 числа. Но можно через кассы до когда месяца все таки, за день до 16:00.

Моя логика:
Что мешает пользоваться Ощадом или Скунсом (газ мяс) и купить симпатичных девушек в эскорт агентстве Escort Diva? :lol:
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:12

  proftpd66 написав:купить девушек в эскорт агентстве Escort Diva? :lol:

Оригинальное решение, которое никак не избавит от задолженности
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:20

Re: Monobank

  proftpd66 написав:и купить симпатичных девушек в эскорт агентстве Escort Diva?

а жаріть будем? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:23

  mustbe написав:
  proftpd66 написав:купить девушек в эскорт агентстве Escort Diva? :lol:

Оригинальное решение, которое никак не избавит от задолженности

Если в банке возникают технические проблемы, он должен продлить на 1 день дедлайн, т.к. это не вина клиента.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:24

  mustbe написав:
  proftpd66 написав:купить девушек в эскорт агентстве Escort Diva? :lol:

Оригинальное решение, которое никак не избавит от задолженности


задолженность абсолютно моментально гасится. И еще Газ пахнет очень долго, длительный парфюм очень, может из-за того что дорогой :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 лют, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:24

Re: Monobank

Zebra написав:
  mustbe написав:
  proftpd66 написав:купить девушек в эскорт агентстве Escort Diva?

Оригинальное решение, которое никак не избавит от задолженности

Если в банке возникают технические проблемы, он должен продлить на 1 день дедлайн, т.к. это не вина клиента.
Привату это расскажите:))))
Faceless
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