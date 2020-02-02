curiousobro написав:В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи
Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена. Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день
Рад за вас, я так не могу
24 запасных часа для меня играют роль хранителя моих нервов и я готов платить за них их цену.
Так никто же вас и не агитирует перейти из "лыжников" в "сноубордисты". Ответ mustbe ведь был на вашу фразу о том что если в последний день что-то пошло не так то надо срочно куда-то мчаться сломя голову и меняя планы. На самом деле все не так страшно и сложно и план Б у "гасящихся" в последний день в большинстве своем ни разу не суетливый, и практически не время затратный. Так что "ваше" видение "наших" планах Б довольно далеки от реальности. Мне кажется именно это и хотел сказать mustbe. При этом каждый гасит свой Грейс так как считает нужным. Главное чтобы без залетов
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