Додано: Пон 03 лют, 2020 00:12

curiousobro написав: mustbe написав: curiousobro написав: В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи

Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.

Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день



Рад за вас, я так не могу



24 запасных часа для меня играют роль хранителя моих нервов и я готов платить за них их цену. Рад за вас, я так не могу24 запасных часа для меня играют роль хранителя моих нервов и я готов платить за них их цену.

Так никто же вас и не агитирует перейти из "лыжников" в "сноубордисты". Ответ mustbe ведь был на вашу фразу о том что если в последний день что-то пошло не так то надо срочно куда-то мчаться сломя голову и меняя планы. На самом деле все не так страшно и сложно и план Б у "гасящихся" в последний день в большинстве своем ни разу не суетливый, и практически не время затратный. Так что "ваше" видение "наших" планах Б довольно далеки от реальности. Мне кажется именно это и хотел сказать mustbe. При этом каждый гасит свой Грейс так как считает нужным. Главное чтобы без залетов