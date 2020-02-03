Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:46
Zebra написав: mustbe написав: proftpd66 написав:
купить девушек в эскорт агентстве Escort Diva?
Оригинальное решение, которое никак не избавит от задолженности
Если в банке возникают технические проблемы, он должен продлить на 1 день дедлайн, т.к. это не вина клиента.
А добро всегда побеждает зло
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:13
proftpd66 написав: mustbe написав: curiousobro написав:
В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи
Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день
что делать, если в передпоследнем дни будет сбой?? Зебра wrote: что платеж был в 20:00 у примата был сбой 7 дней. Надо платить за 8 дней?
У Вас логика странная. У Аллы, например, никто не знает когда платить, заявлено до 20х чисел, до 22-23 числа. Но можно через кассы до когда месяца все таки, за день до 16:00.
Моя логика
:
Что мешает пользоваться Ощадом или Скунсом (газ мяс) и купить симпатичных девушек в эскорт агентстве Escort Diva?
Ничуя не понял, но прочитал с интересом.
Что сказать то хотели?
ЗЫ:
Беспорядочные половые связи не приведут ни к чему хорошему
curiousobro
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:19
mustbe написав: curiousobro написав:
В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи
Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день
Рад за вас, я так не могу
24 запасных часа для меня играют роль хранителя моих нервов и я готов платить за них их цену.
curiousobro
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Додано: Пон 03 лют, 2020 00:12
curiousobro написав: mustbe написав: curiousobro написав:
В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи
Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день
Рад за вас, я так не могу
24 запасных часа для меня играют роль хранителя моих нервов и я готов платить за них их цену.
Так никто же вас и не агитирует перейти из "лыжников" в "сноубордисты". Ответ mustbe ведь был на вашу фразу о том что если в последний день что-то пошло не так то надо срочно куда-то мчаться сломя голову и меняя планы. На самом деле все не так страшно и сложно и план Б у "гасящихся" в последний день в большинстве своем ни разу не суетливый, и практически не время затратный. Так что "ваше" видение "наших" планах Б довольно далеки от реальности. Мне кажется именно это и хотел сказать mustbe. При этом каждый гасит свой Грейс так как считает нужным. Главное чтобы без залетов
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Flamingo
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:14
curiousobro написав:
Рад за вас, я так не могу
24 запасных часа для меня играют роль хранителя моих нервов и я готов платить за них их цену.
Прикидываю сумму "упущенной выгоды" и если она расстраивает
гашу в последний. (утром
)
ОМП всегда плачу заранее.
Aps
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:49
Если в последний день, то планов должно быть минимум до Г)
guntherhouse777
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Додано: Пон 03 лют, 2020 15:43
Ну, если параноить - то планов должно быть до Я.
А гасится надо за месяц до РД )
mustbe
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