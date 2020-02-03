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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1714171517161717>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:46

  Zebra написав:
  mustbe написав:
  proftpd66 написав:купить девушек в эскорт агентстве Escort Diva? :lol:

Оригинальное решение, которое никак не избавит от задолженности

Если в банке возникают технические проблемы, он должен продлить на 1 день дедлайн, т.к. это не вина клиента.

А добро всегда побеждает зло :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:13

  proftpd66 написав:
  mustbe написав:
  curiousobro написав:В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи

Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день


что делать, если в передпоследнем дни будет сбой?? Зебра wrote: что платеж был в 20:00 у примата был сбой 7 дней. Надо платить за 8 дней?

У Вас логика странная. У Аллы, например, никто не знает когда платить, заявлено до 20х чисел, до 22-23 числа. Но можно через кассы до когда месяца все таки, за день до 16:00.

Моя логика:
Что мешает пользоваться Ощадом или Скунсом (газ мяс) и купить симпатичных девушек в эскорт агентстве Escort Diva? :lol:

Ничуя не понял, но прочитал с интересом.

Что сказать то хотели?

ЗЫ:
Беспорядочные половые связи не приведут ни к чему хорошему :)
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:19

  mustbe написав:
  curiousobro написав:В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи

Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день


Рад за вас, я так не могу :)

24 запасных часа для меня играют роль хранителя моих нервов и я готов платить за них их цену.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:12

  curiousobro написав:
  mustbe написав:
  curiousobro написав:В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи

Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день


Рад за вас, я так не могу :)

24 запасных часа для меня играют роль хранителя моих нервов и я готов платить за них их цену.

Так никто же вас и не агитирует перейти из "лыжников" в "сноубордисты". Ответ mustbe ведь был на вашу фразу о том что если в последний день что-то пошло не так то надо срочно куда-то мчаться сломя голову и меняя планы. На самом деле все не так страшно и сложно и план Б у "гасящихся" в последний день в большинстве своем ни разу не суетливый, и практически не время затратный. Так что "ваше" видение "наших" планах Б довольно далеки от реальности. Мне кажется именно это и хотел сказать mustbe. При этом каждый гасит свой Грейс так как считает нужным. Главное чтобы без залетов ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:14

  curiousobro написав:
Рад за вас, я так не могу :)

24 запасных часа для меня играют роль хранителя моих нервов и я готов платить за них их цену.


Прикидываю сумму "упущенной выгоды" и если она расстраивает :) гашу в последний. (утром :mrgreen: )
ОМП всегда плачу заранее.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:49

Если в последний день, то планов должно быть минимум до Г)
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:43

Ну, если параноить - то планов должно быть до Я.
А гасится надо за месяц до РД )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:22

Re: Monobank

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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:29

  maxprofit написав:Колеги, нагадайте: поповнення карти Моно через тумбу Привата без наявності монокарти - без комісії ?


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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:31

Re: Monobank

maxprofit написав:через тумбу Привата без наявності монокарти - без комісії ?

Від 1000грн.
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