|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 19:10
mustbe написав:
Ну, если параноить - то планов должно быть до Я.
А гасится надо за месяц до РД )
И никаких кредиток!
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4298
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему