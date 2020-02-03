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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:10

  mustbe написав:Ну, если параноить - то планов должно быть до Я.
А гасится надо за месяц до РД )

И никаких кредиток!
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4298
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 291 раз.
 
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