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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1715171617171718>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:10

  mustbe написав:Ну, если параноить - то планов должно быть до Я.
А гасится надо за месяц до РД )

И никаких кредиток!
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:28

  ingtrans написав:
  Surfer написав:Вот собственно интересует вопрос - по каким правилам работает кешбек на Окарте.

Я так ожидаю, что по правилам, описанным на сайте и по ссылке. Как дела обстоят конкретно с этой картой на практике пока еще никто не знает по понятным причинам.


хорошо, по другому сформулирую вопрос, - здесь писали что якобы у конкурентов мони гораздо более выгодные условия по кешбеку, чего я ни по Идее ни по А-банку ни по Коко сказать не могу. Пытаюсь изучить вопрос - о ком или о чем шла речь ?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:32

Re: Monobank

Как шиза-с косит наши ряды. ПокеМОНО мания.

Как заставить 500 000 клиентов «гоняться за котами» — кейс с наградами monobank

«Одна девушка на вечеринке рассказала, что ее парень после запуска котов кардинально поменял свою жизнь: берет напрокат машины, путешествует. Другая жаловалась, что у парня 49 наград, но «Марафонца» 1 февраля он получить не успевает, так как начал играть на неделю позже остальных, мол, что же делать, может, вы поможете? Это именно то, чего мы добивались: чтобы людям понравилось», — говорит он.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:56

Re: Monobank

  Surfer написав:орошо, по другому сформулирую вопрос, - здесь писали что якобы у конкурентов мони гораздо более выгодные условия по кешбеку, чего я ни по Идее ни по А-банку ни по Коко сказать не могу. Пытаюсь изучить вопрос - о ком или о чем шла речь ?


В моно только таксикоманы 20%.

10 раз тут уже писал ув. Flamingo
Что Укрэксим %7 Visa Infinite до 20к у месяц (и минимум надо тратить 20к). 3% если один платежем заплатить до 100к грн, если я правильно помню

Газ-мяс-шлюхи - 15% овернайт ("До восстребования"), на 12 месяцев с картой "про запас". У меня до конца 2020 года

Фарс пытается сделать замануху 3%-7% грязными и овернайт 15% ("До восстребования").
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:05

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Укрэксим %7 Visa Infinite до 20к у месяц (и минимум надо тратить 20к).

Ну Visa Infinite всё-таки не нужно ровнять с monobank. Они стоят на разных концах диапазона карт.

  proftpd66 написав:Газ-мяс-шлюхи - 15% овернайт ("До восстребования"), на 12 месяцев с картой "про запас". У меня до конца 2020 года

А это вообще не кешбэки.

Как по мне, так прямо гораздо более выгодных условий по кешбеку нет ни у кого. В смысле не по сравнению с monobank, а вообще среди банков. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но явного лидера с гораздо более выгодными условиями я не знаю, но я и знаю далеко не все программы кешбэков.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:07

Re: Monobank

  ingtrans написав:знаю далеко не все программы кешбэков

Тут почти всё Лучшая карта для cashback'а
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:13

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:Укрэксим %7 Visa Infinite до 20к у месяц (и минимум надо тратить 20к).

Ну Visa Infinite всё-таки не нужно ровнять с monobank. Они стоят на разных концах диапазона карт.

  proftpd66 написав:Газ-мяс-шлюхи - 15% овернайт ("До восстребования"), на 12 месяцев с картой "про запас". У меня до конца 2020 года

А это вообще не кешбэки.

Как по мне, так прямо гораздо более выгодных условий по кешбеку нет ни у кого. В смысле не по сравнению с monobank, а вообще среди банков. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но явного лидера с гораздо более выгодными условиями я не знаю, но я и знаю далеко не все программы кешбэков.


Visa Infinite - 5к на 3 года, не на год. Если тратить 20к в месяц, то обслуживание бесплатное. 7% нивелирует открытие в 5к.

Если тратить 1000 грн в месяц, что даст кэшбэк 1%-2%?? 10грн - как теперь жить? Смысл это обсуждать вообще?

Если Баффетт будет клиентом банка? у него 120млрд$. Он должен их тратить сразу? Он положит в газ-мяс овернайт. Наликом и долларами будет платить в эскорт агенствах.

MC Reward - газ-мяс - ~~0.25%-0.45% на все покупки.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:23

  ingtrans написав:Как по мне, так прямо гораздо более выгодных условий по кешбеку нет ни у кого. В смысле не по сравнению с monobank, а вообще среди банков. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но явного лидера с гораздо более выгодными условиями я не знаю, но я и знаю далеко не все программы кешбэков.

вы серьезно или прикалываетесь?
1% кэшбэк за кредитные на две категории это предел ваших мечтаний?
да эта карта стреляет только если попадается нужная категория 5% и более за свои.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:27

Re: Monobank

  mephala написав:вы серьезно или прикалываетесь?
1% кэшбэк за кредитные на две категории это предел ваших мечтаний?
да эта карта стреляет только если попадается нужная категория 5% и более за свои.

Я разве говорил, что monobank лучший? Я сказал: "Как по мне, так прямо гораздо более выгодных условий по кешбеку нет ни у кого. В смысле не по сравнению с monobank, а вообще среди банков". Скажите у кого гораздо лучше, а не закатывайте глаза.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:29

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Фарс пытается сделать замануху 3%-7% грязными

Цифірь вимагає уточнення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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