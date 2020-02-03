И никаких кредиток!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 19:10
Додано: Пон 03 лют, 2020 19:28
хорошо, по другому сформулирую вопрос, - здесь писали что якобы у конкурентов мони гораздо более выгодные условия по кешбеку, чего я ни по Идее ни по А-банку ни по Коко сказать не могу. Пытаюсь изучить вопрос - о ком или о чем шла речь ?
Додано: Пон 03 лют, 2020 19:32
Re: Monobank
Как шиза-с косит наши ряды. ПокеМОНО мания.
Додано: Пон 03 лют, 2020 19:56
Re: Monobank
В моно только таксикоманы 20%.
10 раз тут уже писал ув. Flamingo
Что Укрэксим %7 Visa Infinite до 20к у месяц (и минимум надо тратить 20к). 3% если один платежем заплатить до 100к грн, если я правильно помню
Газ-мяс-шлюхи - 15% овернайт ("До восстребования"), на 12 месяцев с картой "про запас". У меня до конца 2020 года
Фарс пытается сделать замануху 3%-7% грязными и овернайт 15% ("До восстребования").
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:05
Re: Monobank
Ну Visa Infinite всё-таки не нужно ровнять с monobank. Они стоят на разных концах диапазона карт.
А это вообще не кешбэки.
Как по мне, так прямо гораздо более выгодных условий по кешбеку нет ни у кого. В смысле не по сравнению с monobank, а вообще среди банков. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но явного лидера с гораздо более выгодными условиями я не знаю, но я и знаю далеко не все программы кешбэков.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:07
Re: Monobank
Тут почти всё Лучшая карта для cashback'а
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:13
Visa Infinite - 5к на 3 года, не на год. Если тратить 20к в месяц, то обслуживание бесплатное. 7% нивелирует открытие в 5к.
Если тратить 1000 грн в месяц, что даст кэшбэк 1%-2%?? 10грн - как теперь жить? Смысл это обсуждать вообще?
Если Баффетт будет клиентом банка? у него 120млрд$. Он должен их тратить сразу? Он положит в газ-мяс овернайт. Наликом и долларами будет платить в эскорт агенствах.
MC Reward - газ-мяс - ~~0.25%-0.45% на все покупки.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:23
вы серьезно или прикалываетесь?
1% кэшбэк за кредитные на две категории это предел ваших мечтаний?
да эта карта стреляет только если попадается нужная категория 5% и более за свои.
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:27
Re: Monobank
Я разве говорил, что monobank лучший? Я сказал: "Как по мне, так прямо гораздо более выгодных условий по кешбеку нет ни у кого. В смысле не по сравнению с monobank, а вообще среди банков". Скажите у кого гораздо лучше, а не закатывайте глаза.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:29
Re: Monobank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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