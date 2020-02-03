Додано: Пон 03 лют, 2020 20:05

proftpd66 написав: Укрэксим %7 Visa Infinite до 20к у месяц (и минимум надо тратить 20к). Укрэксим %7 Visa Infinite до 20к у месяц (и минимум надо тратить 20к).

proftpd66 написав: Газ-мяс-шлюхи - 15% овернайт ("До восстребования"), на 12 месяцев с картой "про запас". У меня до конца 2020 года Газ-мяс-шлюхи - 15% овернайт ("До восстребования"), на 12 месяцев с картой "про запас". У меня до конца 2020 года

Ну Visa Infinite всё-таки не нужно ровнять с monobank. Они стоят на разных концах диапазона карт.А это вообще не кешбэки.Как по мне, так прямо гораздо более выгодных условий по кешбеку нет ни у кого. В смысле не по сравнению с monobank, а вообще среди банков. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но явного лидера с гораздо более выгодными условиями я не знаю, но я и знаю далеко не все программы кешбэков.