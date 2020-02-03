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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:32
ingtrans написав: mephala написав:
вы серьезно или прикалываетесь?
1% кэшбэк за кредитные на две категории это предел ваших мечтаний?
да эта карта стреляет только если попадается нужная категория 5% и более за свои.
Я разве говорил, что monobank лучший? Я сказал: "Как по мне, так прямо гораздо более выгодных условий по кешбеку нет ни у кого. В смысле не по сравнению с monobank, а вообще среди банков". Скажите у кого гораздо лучше, а не закатывайте глаза.
вам дали ссылку. изучайте. выбирайте что по вкусу. но котобанда - явно не лидер из тех банков кто дает кэшбэк.
это только в мечтах у владельцев они зачетные.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:38
mephala написав:
вам дали ссылку. изучайте. выбирайте что по вкусу. но котобанда - явно не лидер из тех банков кто дает кэшбэк.
это только в мечтах у владельцев они зачетные.
Во-первых, вопрос задал не я. Во-вторых, я не агитирую за monobank. В-третьих, складывается впечателение, что Вы просто поумничать сейчас пришли - вместо того, чтобы дать ответ человеку отсылаете в тему, в которой хоть и написано много, но, ИМХО, явного лидера нет. Ну скажите уже, кто лучший, чтобы мы не мучались.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:42
ingtrans написав:
Ну скажите уже, кто лучший, чтобы мы не мучались.
назовите по какому критерию вас интересует лучшая.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:42
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