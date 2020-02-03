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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:32

  ingtrans написав:
  mephala написав:вы серьезно или прикалываетесь?
1% кэшбэк за кредитные на две категории это предел ваших мечтаний?
да эта карта стреляет только если попадается нужная категория 5% и более за свои.

Я разве говорил, что monobank лучший? Я сказал: "Как по мне, так прямо гораздо более выгодных условий по кешбеку нет ни у кого. В смысле не по сравнению с monobank, а вообще среди банков". Скажите у кого гораздо лучше, а не закатывайте глаза.

вам дали ссылку. изучайте. выбирайте что по вкусу. но котобанда - явно не лидер из тех банков кто дает кэшбэк.
это только в мечтах у владельцев они зачетные.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:38

Re: Monobank

  mephala написав:вам дали ссылку. изучайте. выбирайте что по вкусу. но котобанда - явно не лидер из тех банков кто дает кэшбэк.
это только в мечтах у владельцев они зачетные.

Во-первых, вопрос задал не я. Во-вторых, я не агитирую за monobank. В-третьих, складывается впечателение, что Вы просто поумничать сейчас пришли - вместо того, чтобы дать ответ человеку отсылаете в тему, в которой хоть и написано много, но, ИМХО, явного лидера нет. Ну скажите уже, кто лучший, чтобы мы не мучались.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:42

  ingtrans написав:Ну скажите уже, кто лучший, чтобы мы не мучались.

назовите по какому критерию вас интересует лучшая.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:42

Re: Monobank

  Aps написав:ОМП всегда плачу заранее.

Мудро :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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