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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1716171717181719>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:32

  ingtrans написав:
  mephala написав:вы серьезно или прикалываетесь?
1% кэшбэк за кредитные на две категории это предел ваших мечтаний?
да эта карта стреляет только если попадается нужная категория 5% и более за свои.

Я разве говорил, что monobank лучший? Я сказал: "Как по мне, так прямо гораздо более выгодных условий по кешбеку нет ни у кого. В смысле не по сравнению с monobank, а вообще среди банков". Скажите у кого гораздо лучше, а не закатывайте глаза.

вам дали ссылку. изучайте. выбирайте что по вкусу. но котобанда - явно не лидер из тех банков кто дает кэшбэк.
это только в мечтах у владельцев они зачетные.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:38

Re: Monobank

  mephala написав:вам дали ссылку. изучайте. выбирайте что по вкусу. но котобанда - явно не лидер из тех банков кто дает кэшбэк.
это только в мечтах у владельцев они зачетные.

Во-первых, вопрос задал не я. Во-вторых, я не агитирую за monobank. В-третьих, складывается впечателение, что Вы просто поумничать сейчас пришли - вместо того, чтобы дать ответ человеку отсылаете в тему, в которой хоть и написано много, но, ИМХО, явного лидера нет. Ну скажите уже, кто лучший, чтобы мы не мучались.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:42

  ingtrans написав:Ну скажите уже, кто лучший, чтобы мы не мучались.

назовите по какому критерию вас интересует лучшая.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:42

Re: Monobank

  Aps написав:ОМП всегда плачу заранее.

Мудро :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:53

Re: Monobank

  mephala написав:назовите по какому критерию вас интересует лучшая.

Меня не интересует лучшая. Вопрос об условиях по критерию "гораздо более выгодные условия по кешбеку" был от Surfer:
  Surfer написав:хорошо, по другому сформулирую вопрос, - здесь писали что якобы у конкурентов мони гораздо более выгодные условия по кешбеку, чего я ни по Идее ни по А-банку ни по Коко сказать не могу. Пытаюсь изучить вопрос - о ком или о чем шла речь ?

Вот ему и отвечайте.
Свое виденье я изложил выше, но Вам оно активно не понравилось агитацией за monobank, хотя я никоим образом за monobank не агитировал.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:13

Сравнивать моню с той же симой - просто смешно.
Если, конечно, речь не идёт про 5к на хлебушек
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:21

  guntherhouse777 написав:
  mustbe написав:Ну, если параноить - то планов должно быть до Я.
А гасится надо за месяц до РД )

И никаких кредиток!

Не, не верно.
Кредитки - можно юзать. Но гасить их надо через час после возникновения задолженности, ибо на протяжении месяца-двух "что-то может пойти нет так" )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:29

  Surfer написав:хорошо, по другому сформулирую вопрос, - здесь писали что якобы у конкурентов мони гораздо более выгодные условия по кешбеку, чего я ни по Идее ни по А-банку ни по Коко сказать не могу. Пытаюсь изучить вопрос - о ком или о чем шла речь ?

А шо, користуватися різними картами в залежності від ситуації релігія забороняє?
Чи у вас персональні умови і категорії кешбеку по моніній карті міняються щоденно? :mrgreen:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:32

Re: Monobank

  mustbe написав:гасить их надо через час после возникновения задолженности,

Лучше до, надежнее
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:33

  she_ne_investor написав:
  Surfer написав:хорошо, по другому сформулирую вопрос, - здесь писали что якобы у конкурентов мони гораздо более выгодные условия по кешбеку, чего я ни по Идее ни по А-банку ни по Коко сказать не могу. Пытаюсь изучить вопрос - о ком или о чем шла речь ?

А шо, користуватися різними картами в залежності від ситуації релігія забороняє?
Чи у вас персональні умови і категорії кешбеку по моніній карті міняються щоденно? :mrgreen:


Да что вы говорите ? Неужели так можно было ? Да без вас бы ни в жизнь не догадались бы ! Именно с этой целью я и начал изучать этот вопрос , а то от местных так называемых финансовых гуру, как здесь правильно замечали, кроме "закатывания глаз" - 0 толку. Или еще более "гениальные" предложения - надо тратить больше , тогда кешбек будет больше - лудомания какая то. Не являюсь фаном мони , но пока все что я вижу - в большинстве случаев условия одинаковые, а в некоторых он просто более выгоден - при чем не только кешбеком. Есть у других отдельные предложенния за которые чисто теоретически рисуют больший процент, но проблемма в том что они нафиг не нужны от слова совсем. Ни в этом месяце ни в прошлом ни последующем. Совершенно не пиарю моню - честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями.
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