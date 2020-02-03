Додано: Пон 03 лют, 2020 23:33

she_ne_investor написав: Surfer написав: хорошо, по другому сформулирую вопрос, - здесь писали что якобы у конкурентов мони гораздо более выгодные условия по кешбеку, чего я ни по Идее ни по А-банку ни по Коко сказать не могу. Пытаюсь изучить вопрос - о ком или о чем шла речь ? хорошо, по другому сформулирую вопрос, - здесь писали что якобы у конкурентов мони гораздо более выгодные условия по кешбеку, чего я ни по Идее ни по А-банку ни по Коко сказать не могу. Пытаюсь изучить вопрос - о ком или о чем шла речь ?

А шо, користуватися різними картами в залежності від ситуації релігія забороняє?

Чи у вас персональні умови і категорії кешбеку по моніній карті міняються щоденно? А шо, користуватися різними картами в залежності від ситуації релігія забороняє?Чи у вас персональні умови і категорії кешбеку по моніній карті міняються щоденно?

Да что вы говорите ? Неужели так можно было ? Да без вас бы ни в жизнь не догадались бы ! Именно с этой целью я и начал изучать этот вопрос , а то от местных так называемых финансовых гуру, как здесь правильно замечали, кроме "закатывания глаз" - 0 толку. Или еще более "гениальные" предложения - надо тратить больше , тогда кешбек будет больше - лудомания какая то. Не являюсь фаном мони , но пока все что я вижу - в большинстве случаев условия одинаковые, а в некоторых он просто более выгоден - при чем не только кешбеком. Есть у других отдельные предложенния за которые чисто теоретически рисуют больший процент, но проблемма в том что они нафиг не нужны от слова совсем. Ни в этом месяце ни в прошлом ни последующем. Совершенно не пиарю моню - честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями.