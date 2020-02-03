Surfer
в різних банках різні КБ
відповідно можна жонгліровати!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:37
Surfer
в різних банках різні КБ
відповідно можна жонгліровати!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 лют, 2020 00:20
сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме. Причем к Б5 можно еще и пудру оформить для расширения категорий на одном счете. Продукты, одежда, аптеки и АЗС покрывают большинство трат среднего человека.
ну или трэвэл от аллы если есть возможность выводить баллы регулярно.
я лично вообще не вижу ради чего можно юзать котобанду кроме разовых выстрелов большого процента за свои.
ЗЫ
вы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми?
и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше.
Додано: Вів 04 лют, 2020 00:50
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