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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1716171717181719 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.1 5 25 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 8% 2 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 48% 12 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 40% 10 Всього голосів : 25 Додано: Пон 03 лют, 2020 23:37 Surfer



в різних банках різні КБ

відповідно можна жонгліровати!

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Повідомлень: 7432 З нами з: 01.06.14 Подякував: 198 раз. Подякували: 466 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 00:20 Surfer написав: честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями. честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями.

сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме. Причем к Б5 можно еще и пудру оформить для расширения категорий на одном счете. Продукты, одежда, аптеки и АЗС покрывают большинство трат среднего человека.

ну или трэвэл от аллы если есть возможность выводить баллы регулярно.

я лично вообще не вижу ради чего можно юзать котобанду кроме разовых выстрелов большого процента за свои.



ЗЫ

вы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми?

и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше. сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме. Причем к Б5 можно еще и пудру оформить для расширения категорий на одном счете. Продукты, одежда, аптеки и АЗС покрывают большинство трат среднего человека.ну или трэвэл от аллы если есть возможность выводить баллы регулярно.я лично вообще не вижу ради чего можно юзать котобанду кроме разовых выстрелов большого процента за свои.ЗЫвы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми?и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше. mephala Повідомлень: 6453 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 700 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 00:50 Surfer написав: Совершенно не пиарю моню - честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями. Совершенно не пиарю моню - честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями.

Значить хреново "изучили вопрос". З іншого боку, може воно вам і не треба. Значить хреново "изучили вопрос". З іншого боку, може воно вам і не треба. she_ne_investor Повідомлень: 2572 З нами з: 23.09.08 Подякував: 27 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 05:33 mephala написав: Surfer написав: честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями. честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями.

сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме. Причем к Б5 можно еще и пудру оформить для расширения категорий на одном счете. Продукты, одежда, аптеки и АЗС покрывают большинство трат среднего человека.

ну или трэвэл от аллы если есть возможность выводить баллы регулярно.

я лично вообще не вижу ради чего можно юзать котобанду кроме разовых выстрелов большого процента за свои.



ЗЫ

вы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми?

и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше. сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме. Причем к Б5 можно еще и пудру оформить для расширения категорий на одном счете. Продукты, одежда, аптеки и АЗС покрывают большинство трат среднего человека.ну или трэвэл от аллы если есть возможность выводить баллы регулярно.я лично вообще не вижу ради чего можно юзать котобанду кроме разовых выстрелов большого процента за свои.ЗЫвы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми?и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше.



2% со своих грязны настолько что если присмотреться они на самом деле 2+10 (за остаток на счету) =12%

Кроме того кот дает 1% за КБ за счет кредитных (что не у всех есть), которые как вы подсчитали с грейсовым 1% дают 2%, или за 2 мес 4% если следовать вашим подсчетам - мелочи конечно , но чистый грейс без КБ отдыхает перед котобандой.



по пудре до 5% КБ. Броу Бары, Маникюры, бьюти процедуры, мейкап - наверное классная тема но немного не мое. Одежду в Украине почти не покупаю - покупать здесь толком нечего. Покупал как то за бугром в Декатлоне , кстати недавно открывшемся у нас , потом сравнил цену - так вот ТАМ ощутимо дешевле за ТОТ же товар. намного больше любых КБ на данную категорию. Кстати если ознакомиться с тарифами ТАСика - куча неприятных сюрпризов - плата за неиспользование карты, ощутимая плата за перевыпуск, плата за выписки, платный contactless - да ну его в баню ! Нарваться на такой платеж - элементарно , с моней все это решается быстро без шуму и пыли - в общем кот гораздо скромнее и покладистее !



Что касается % на остаток своих - от 10% стандартных до 16-18,5 из аккуратно раставленых депо столбов, выполняющих своего рода функцию мурчащего до востребования - такое далеко не у всех есть. Не хвалю - просто констатирую и пользуюсь. Окупанткой Аллой не пользуюсь из принципа. В общем реально пока смысла даже просто дополнять кота еще кем то не вижу в упор.



Единственная приятная фича у ТАСика - которая однако же совсем не заменяет всех его недостатков - снятие своих средств с карты в родной кассе без комисса. у МОНО свои средства или депозиты можно как то снимать без комиссии ? 2% со своих грязны настолько что если присмотреться они на самом деле 2+10 (за остаток на счету) =12%Кроме того кот дает 1% за КБ за счет кредитных (что не у всех есть), которые как вы подсчитали с грейсовым 1% дают 2%, или за 2 мес 4% если следовать вашим подсчетам - мелочи конечно , но чистый грейс без КБ отдыхает перед котобандой.по Б5 ДО 2-х % КБ. Ну пламенный комсомолец никогда особо щедрым не был. Подо 5% КБ. Броу Бары, Маникюры, бьюти процедуры, мейкап - наверное классная тема но немного не мое. Одежду в Украине почти не покупаю - покупать здесь толком нечего. Покупал как то за бугром в Декатлоне , кстати недавно открывшемся у нас , потом сравнил цену - так вот ТАМ ощутимо дешевле за ТОТ же товар. намного больше любых КБ на данную категорию. Кстати если ознакомиться с тарифами ТАСика - куча неприятных сюрпризов - плата за неиспользование карты, ощутимая плата за перевыпуск, плата за выписки, платный contactless - да ну его в баню ! Нарваться на такой платеж - элементарно , с моней все это решается быстро без шуму и пыли - в общем кот гораздо скромнее и покладистее !Что касается % на остаток своих - от 10% стандартных до 16-18,5 из аккуратно раставленых депо столбов, выполняющих своего рода функцию мурчащего до востребования - такое далеко не у всех есть. Не хвалю - просто констатирую и пользуюсь. Окупанткой Аллой не пользуюсь из принципа. В общем реально пока смысла даже просто дополнять кота еще кем то не вижу в упор.Единственная приятная фича у ТАСика - которая однако же совсем не заменяет всех его недостатков - снятие своих средств с карты в родной кассе без комисса. у МОНО свои средства или депозиты можно как то снимать без комиссии ? Surfer

Повідомлень: 2282 З нами з: 14.11.13 Подякував: 159 раз. Подякували: 770 раз. Профіль 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 06:04 Surfer написав: 2% со своих грязны настолько что если присмотреться они на самом деле 2+10 (за остаток на счету) =12%

Кроме того кот дает 1% за КБ за счет кредитных (что не у всех есть), которые как вы подсчитали с грейсовым 1% дают 2%, или за 2 мес 4% если следовать вашим подсчетам - мелочи конечно , но чистый грейс без КБ отдыхает перед котобандой.



по

Кстати если ознакомиться с тарифами ТАСика - куча неприятных сюрпризов - Нарваться на такой платеж - элементарно , с моней все это решается быстро без шуму и пыли - в общем кот гораздо скромнее и покладистее !

Единственная приятная фича у ТАСика - которая однако же совсем не заменяет всех его недостатков - снятие своих средств с карты в родной кассе без комисса. 2% со своих грязны настолько что если присмотреться они на самом деле 2+10 (за остаток на счету) =12%Кроме того кот дает 1% за КБ за счет кредитных (что не у всех есть), которые как вы подсчитали с грейсовым 1% дают 2%, или за 2 мес 4% если следовать вашим подсчетам - мелочи конечно , но чистый грейс без КБ отдыхает перед котобандой.по Б5 ДО 2-х % КБ. Ну пламенный комсомолец никогда особо щедрым не был.Кстати если ознакомиться с тарифами ТАСика - куча неприятных сюрпризов - Нарваться на такой платеж - элементарно , с моней все это решается быстро без шуму и пыли - в общем кот гораздо скромнее и покладистее !Единственная приятная фича у ТАСика - которая однако же совсем не заменяет всех его недостатков - снятие своих средств с карты в родной кассе без комисса.

TAS дает чистыми. Б5 - 2% при оплате кредитными по АЗС/Продуктами, 1% за все остальное. Пудра - 3% за аптеки и быт.химию. Моно может лишь 3.25 за свои дать, что с учетом грейса таси явно меньше.

Но Тася скоро уберет бесплатное снятие своих с Б5 вроде, так что без Пудры в учёте с бесплатными п2п будет неудобно.

В общем, если бы мне дали нормальный кредлим - юзал бы ТАС. Моно почти не использую их принципа после карты без Крыма, лишь за мега-кешбечные категории.



в общем, если вы "не агитирует е", то не агитируйте. TAS дает чистыми. Б5 - 2% при оплате кредитными по АЗС/Продуктами, 1% за все остальное. Пудра - 3% за аптеки и быт.химию. Моно может лишь 3.25 за свои дать, что с учетом грейса таси явно меньше.Но Тася скоро уберет бесплатное снятие своих с Б5 вроде, так что без Пудры в учёте с бесплатными п2п будет неудобно.В общем, если бы мне дали нормальный кредлим - юзал бы ТАС. Моно почти не использую их принципа после карты без Крыма, лишь за мега-кешбечные категории.в общем, если вы "не агитирует е", то не агитируйте. Slx Повідомлень: 478 З нами з: 23.07.18 Подякував: 144 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1716171717181719 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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