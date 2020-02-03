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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:37

Surfer

в різних банках різні КБ
відповідно можна жонгліровати!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 00:20

  Surfer написав:честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями.

сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме. Причем к Б5 можно еще и пудру оформить для расширения категорий на одном счете. Продукты, одежда, аптеки и АЗС покрывают большинство трат среднего человека.
ну или трэвэл от аллы если есть возможность выводить баллы регулярно.
я лично вообще не вижу ради чего можно юзать котобанду кроме разовых выстрелов большого процента за свои.

ЗЫ
вы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми?
и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 00:50

  Surfer написав:Совершенно не пиарю моню - честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями.

Значить хреново "изучили вопрос". З іншого боку, може воно вам і не треба. :wink:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 05:33

  mephala написав:
  Surfer написав:честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями.

сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме. Причем к Б5 можно еще и пудру оформить для расширения категорий на одном счете. Продукты, одежда, аптеки и АЗС покрывают большинство трат среднего человека.
ну или трэвэл от аллы если есть возможность выводить баллы регулярно.
я лично вообще не вижу ради чего можно юзать котобанду кроме разовых выстрелов большого процента за свои.

ЗЫ
вы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми?
и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше.


2% со своих грязны настолько что если присмотреться они на самом деле 2+10 (за остаток на счету) =12%
Кроме того кот дает 1% за КБ за счет кредитных (что не у всех есть), которые как вы подсчитали с грейсовым 1% дают 2%, или за 2 мес 4% если следовать вашим подсчетам - мелочи конечно , но чистый грейс без КБ отдыхает перед котобандой.

по Б5 ДО 2-х % КБ. Ну пламенный комсомолец никогда особо щедрым не был. По пудре до 5% КБ. Броу Бары, Маникюры, бьюти процедуры, мейкап - наверное классная тема но немного не мое. Одежду в Украине почти не покупаю - покупать здесь толком нечего. Покупал как то за бугром в Декатлоне , кстати недавно открывшемся у нас , потом сравнил цену - так вот ТАМ ощутимо дешевле за ТОТ же товар. намного больше любых КБ на данную категорию. Кстати если ознакомиться с тарифами ТАСика - куча неприятных сюрпризов - плата за неиспользование карты, ощутимая плата за перевыпуск, плата за выписки, платный contactless - да ну его в баню ! Нарваться на такой платеж - элементарно , с моней все это решается быстро без шуму и пыли - в общем кот гораздо скромнее и покладистее !

Что касается % на остаток своих - от 10% стандартных до 16-18,5 из аккуратно раставленых депо столбов, выполняющих своего рода функцию мурчащего до востребования - такое далеко не у всех есть. Не хвалю - просто констатирую и пользуюсь. Окупанткой Аллой не пользуюсь из принципа. В общем реально пока смысла даже просто дополнять кота еще кем то не вижу в упор.

Единственная приятная фича у ТАСика - которая однако же совсем не заменяет всех его недостатков - снятие своих средств с карты в родной кассе без комисса. у МОНО свои средства или депозиты можно как то снимать без комиссии ?
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 06:04

  Surfer написав:2% со своих грязны настолько что если присмотреться они на самом деле 2+10 (за остаток на счету) =12%
Кроме того кот дает 1% за КБ за счет кредитных (что не у всех есть), которые как вы подсчитали с грейсовым 1% дают 2%, или за 2 мес 4% если следовать вашим подсчетам - мелочи конечно , но чистый грейс без КБ отдыхает перед котобандой.

по Б5 ДО 2-х % КБ. Ну пламенный комсомолец никогда особо щедрым не был.
Кстати если ознакомиться с тарифами ТАСика - куча неприятных сюрпризов - Нарваться на такой платеж - элементарно , с моней все это решается быстро без шуму и пыли - в общем кот гораздо скромнее и покладистее !
Единственная приятная фича у ТАСика - которая однако же совсем не заменяет всех его недостатков - снятие своих средств с карты в родной кассе без комисса.

TAS дает чистыми. Б5 - 2% при оплате кредитными по АЗС/Продуктами, 1% за все остальное. Пудра - 3% за аптеки и быт.химию. Моно может лишь 3.25 за свои дать, что с учетом грейса таси явно меньше.
Но Тася скоро уберет бесплатное снятие своих с Б5 вроде, так что без Пудры в учёте с бесплатными п2п будет неудобно.
В общем, если бы мне дали нормальный кредлим - юзал бы ТАС. Моно почти не использую их принципа после карты без Крыма, лишь за мега-кешбечные категории.

в общем, если вы "не агитирует е", то не агитируйте.
Slx
 
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