Surfer написав:честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями.
сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме. Причем к Б5 можно еще и пудру оформить для расширения категорий на одном счете. Продукты, одежда, аптеки и АЗС покрывают большинство трат среднего человека. ну или трэвэл от аллы если есть возможность выводить баллы регулярно. я лично вообще не вижу ради чего можно юзать котобанду кроме разовых выстрелов большого процента за свои.
ЗЫ вы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми? и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше.
Surfer написав:честно хотел найти альтернативы - но реально не вижу ради чего еще больше обрастать картами с такими же или худшими условиями.
сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме. Причем к Б5 можно еще и пудру оформить для расширения категорий на одном счете. Продукты, одежда, аптеки и АЗС покрывают большинство трат среднего человека. ну или трэвэл от аллы если есть возможность выводить баллы регулярно. я лично вообще не вижу ради чего можно юзать котобанду кроме разовых выстрелов большого процента за свои.
ЗЫ вы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми? и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше.
2% со своих грязны настолько что если присмотреться они на самом деле 2+10 (за остаток на счету) =12% Кроме того кот дает 1% за КБ за счет кредитных (что не у всех есть), которые как вы подсчитали с грейсовым 1% дают 2%, или за 2 мес 4% если следовать вашим подсчетам - мелочи конечно , но чистый грейс без КБ отдыхает перед котобандой.
по Б5 ДО 2-х % КБ. Ну пламенный комсомолец никогда особо щедрым не был. По пудре до 5% КБ. Броу Бары, Маникюры, бьюти процедуры, мейкап - наверное классная тема но немного не мое. Одежду в Украине почти не покупаю - покупать здесь толком нечего. Покупал как то за бугром в Декатлоне , кстати недавно открывшемся у нас , потом сравнил цену - так вот ТАМ ощутимо дешевле за ТОТ же товар. намного больше любых КБ на данную категорию. Кстати если ознакомиться с тарифами ТАСика - куча неприятных сюрпризов - плата за неиспользование карты, ощутимая плата за перевыпуск, плата за выписки, платный contactless - да ну его в баню ! Нарваться на такой платеж - элементарно , с моней все это решается быстро без шуму и пыли - в общем кот гораздо скромнее и покладистее !
Что касается % на остаток своих - от 10% стандартных до 16-18,5 из аккуратно раставленых депо столбов, выполняющих своего рода функцию мурчащего до востребования - такое далеко не у всех есть. Не хвалю - просто констатирую и пользуюсь. Окупанткой Аллой не пользуюсь из принципа. В общем реально пока смысла даже просто дополнять кота еще кем то не вижу в упор.
Единственная приятная фича у ТАСика - которая однако же совсем не заменяет всех его недостатков - снятие своих средств с карты в родной кассе без комисса. у МОНО свои средства или депозиты можно как то снимать без комиссии ?
Surfer написав:2% со своих грязны настолько что если присмотреться они на самом деле 2+10 (за остаток на счету) =12% Кроме того кот дает 1% за КБ за счет кредитных (что не у всех есть), которые как вы подсчитали с грейсовым 1% дают 2%, или за 2 мес 4% если следовать вашим подсчетам - мелочи конечно , но чистый грейс без КБ отдыхает перед котобандой.
по Б5 ДО 2-х % КБ. Ну пламенный комсомолец никогда особо щедрым не был. Кстати если ознакомиться с тарифами ТАСика - куча неприятных сюрпризов - Нарваться на такой платеж - элементарно , с моней все это решается быстро без шуму и пыли - в общем кот гораздо скромнее и покладистее ! Единственная приятная фича у ТАСика - которая однако же совсем не заменяет всех его недостатков - снятие своих средств с карты в родной кассе без комисса.
TAS дает чистыми. Б5 - 2% при оплате кредитными по АЗС/Продуктами, 1% за все остальное. Пудра - 3% за аптеки и быт.химию. Моно может лишь 3.25 за свои дать, что с учетом грейса таси явно меньше. Но Тася скоро уберет бесплатное снятие своих с Б5 вроде, так что без Пудры в учёте с бесплатными п2п будет неудобно. В общем, если бы мне дали нормальный кредлим - юзал бы ТАС. Моно почти не использую их принципа после карты без Крыма, лишь за мега-кешбечные категории.
в общем, если вы "не агитирует е", то не агитируйте.