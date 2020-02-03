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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1718171917201721>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:15

  omb написав:ingtrans Да че спорить, если человек прямо пишет, что ему лень заморачиваться + сразу выставляет нелепые аргументы в правильность своего выбора.

Забыт самый главный аргумент - котик! :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:28

  Surfer написав: Одежду в Украине почти не покупаю - покупать здесь толком нечего. Покупал как то за бугром в Декатлоне , кстати недавно открывшемся у нас , потом сравнил цену - так вот ТАМ ощутимо дешевле за ТОТ же товар. намного больше любых КБ на данную категорию.


а что вам мешает купить одежду онлайн хоть в Зимбабве пудрой с кешбеком? Лишь бы у магаза был подходящий МСС.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:31

Re: Monobank

Моня опять не выпускает сэп,вчера отправил в 12 дня, или Алла не хочет принимать?!
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:31

Hack-Stock
ИМХО непонимание вами написанного и недостаток кругозора.
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 04 лют, 2020 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:33

  Surfer написав:2% со своих грязны настолько что если присмотреться они на самом деле 2+10 (за остаток на счету) =12%
Кроме того кот дает 1% за КБ за счет кредитных (что не у всех есть), которые как вы подсчитали с грейсовым 1% дают 2%, или за 2 мес 4% если следовать вашим подсчетам - мелочи конечно , но чистый грейс без КБ отдыхает перед котобандой.

по Б5 ДО 2-х % КБ. Ну пламенный комсомолец никогда особо щедрым не был. По пудре до 5% КБ. Броу Бары, Маникюры, бьюти процедуры, мейкап - наверное классная тема но немного не мое. Одежду в Украине почти не покупаю - покупать здесь толком нечего. Покупал как то за бугром в Декатлоне , кстати недавно открывшемся у нас , потом сравнил цену - так вот ТАМ ощутимо дешевле за ТОТ же товар. намного больше любых КБ на данную категорию. Кстати если ознакомиться с тарифами ТАСика - куча неприятных сюрпризов - плата за неиспользование карты, ощутимая плата за перевыпуск, плата за выписки, платный contactless - да ну его в баню ! Нарваться на такой платеж - элементарно , с моней все это решается быстро без шуму и пыли - в общем кот гораздо скромнее и покладистее !

Что касается % на остаток своих - от 10% стандартных до 16-18,5 из аккуратно раставленых депо столбов, выполняющих своего рода функцию мурчащего до востребования - такое далеко не у всех есть. Не хвалю - просто констатирую и пользуюсь. Окупанткой Аллой не пользуюсь из принципа. В общем реально пока смысла даже просто дополнять кота еще кем то не вижу в упор.

Единственная приятная фича у ТАСика - которая однако же совсем не заменяет всех его недостатков - снятие своих средств с карты в родной кассе без комисса. у МОНО свои средства или депозиты можно как то снимать без комиссии ?

вы явно агитируете за котобанду с таким количеством перекручиваний.
каждое ваше предложение это или логическое или математическое искажение реальности.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:37

Re: Monobank

Сейчас связка КОКО+Б5+пудра+обанк (ну ещё вика или парибас для комнуля, кто успел) кладет моню на полку очень надолго, изредка интересными у него остаются только некоторые партнерские кешбеки и те что 20%.

алла испоганилась со своими "индивидуальными категорями", лежит у меня четвертый месяц на полке.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:38

Не начинайте холивар.
Для пересичного юзера - моно наверно лучший вариант
Для хардкор-свинорылов - есть более сложные, но более интересные варианты.

Просто разные целевые аудитории.

Как говорили Козак-Характерник: "Кому-то солодкий кавунчик, а кому-то свиной хрящик" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:52

  ingtrans написав:2% грязными с процентами на остаток на свои дают чистыми около 2% в месяц при тратах, распределенных в течение месяца. Это лучше, чем 1% чистыми в месяц от грейса без КБ.

а вы смоделируйте что пока один тратит свои получая 2% КБ с процентами на остаток остальных денег (дебетный режим котобанды 10%) другой юзает грейс (60 дней) + держит свои деньги на депошке (15%).
будете удивлены. и это депошка берется 15% во втором случае. когда банки были щедрее то лузерство котобанды было еще нагляднее. а если учесть что КБ 2% идет не на все траты а грейс распространяется на все то вообще замечательная картина вырисовывается.

ЗЫ
для примера.
чел получает 1го числа зарплату 30К и за месяц ее всю равномерно тратит.
по грейсовой схеме его 30К пролежат 60 дней на депо и он получит 740 грн грязными без всяких кэшбэков. попробуйте того же добиться от котобанды когда они не на все траты дают КБ и только 10% на остаток.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 04 лют, 2020 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:57

  Вкладчик1234 написав:Для пересичного юзера - моно наверно лучший вариант

Выше писал - только для совсем начинающего и не очень умного в финансовом плане. Коллегу с работы подсадил прошлой весной на комплект Б5+Пудра для всех оплат. И на Моно для переводов. Благодарила меня много раз и хвалилась сколько кэшбека заработала со своих обычных покупок на свою семью. Я ей ещё и сервис Grivasi презентовал - умная девочка, схватывает на лету. Не то, что некоторые :)
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 04 лют, 2020 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:59

  ingtrans написав:Смотря как считать и тратить. Поскольку траты на те же продукты, как правило, более-менее равномерно распределены в течение месяца, то считать, что вся сумма трат недоступна в течение всего месяца не совсем правильно. 2% грязными с процентами на остаток на свои дают чистыми около 2% в месяц при тратах, распределенных в течение месяца. Это лучше, чем 1% чистыми в месяц от грейса без КБ.

И к чему вы ведете. Для любителей комбинировать кешбек и грейс, Б5 КБВ и Максимум, все равно ощутимо выгоднее чем карта монобанка (или зеленая).

А использовать кредитку в качестве дебетовой, ну это право какой то бред. До такой ситуации только бывшее руководство примата и могло довести.. :mrgreen:
escobar
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