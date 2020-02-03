Surfer написав: Одежду в Украине почти не покупаю - покупать здесь толком нечего. Покупал как то за бугром в Декатлоне , кстати недавно открывшемся у нас , потом сравнил цену - так вот ТАМ ощутимо дешевле за ТОТ же товар. намного больше любых КБ на данную категорию.
а что вам мешает купить одежду онлайн хоть в Зимбабве пудрой с кешбеком? Лишь бы у магаза был подходящий МСС.
Surfer написав:2% со своих грязны настолько что если присмотреться они на самом деле 2+10 (за остаток на счету) =12% Кроме того кот дает 1% за КБ за счет кредитных (что не у всех есть), которые как вы подсчитали с грейсовым 1% дают 2%, или за 2 мес 4% если следовать вашим подсчетам - мелочи конечно , но чистый грейс без КБ отдыхает перед котобандой.
по Б5 ДО 2-х % КБ. Ну пламенный комсомолец никогда особо щедрым не был. По пудре до 5% КБ. Броу Бары, Маникюры, бьюти процедуры, мейкап - наверное классная тема но немного не мое. Одежду в Украине почти не покупаю - покупать здесь толком нечего. Покупал как то за бугром в Декатлоне , кстати недавно открывшемся у нас , потом сравнил цену - так вот ТАМ ощутимо дешевле за ТОТ же товар. намного больше любых КБ на данную категорию. Кстати если ознакомиться с тарифами ТАСика - куча неприятных сюрпризов - плата за неиспользование карты, ощутимая плата за перевыпуск, плата за выписки, платный contactless - да ну его в баню ! Нарваться на такой платеж - элементарно , с моней все это решается быстро без шуму и пыли - в общем кот гораздо скромнее и покладистее !
Что касается % на остаток своих - от 10% стандартных до 16-18,5 из аккуратно раставленых депо столбов, выполняющих своего рода функцию мурчащего до востребования - такое далеко не у всех есть. Не хвалю - просто констатирую и пользуюсь. Окупанткой Аллой не пользуюсь из принципа. В общем реально пока смысла даже просто дополнять кота еще кем то не вижу в упор.
Единственная приятная фича у ТАСика - которая однако же совсем не заменяет всех его недостатков - снятие своих средств с карты в родной кассе без комисса. у МОНО свои средства или депозиты можно как то снимать без комиссии ?
вы явно агитируете за котобанду с таким количеством перекручиваний. каждое ваше предложение это или логическое или математическое искажение реальности.
Сейчас связка КОКО+Б5+пудра+обанк (ну ещё вика или парибас для комнуля, кто успел) кладет моню на полку очень надолго, изредка интересными у него остаются только некоторые партнерские кешбеки и те что 20%.
алла испоганилась со своими "индивидуальными категорями", лежит у меня четвертый месяц на полке.
ingtrans написав:2% грязными с процентами на остаток на свои дают чистыми около 2% в месяц при тратах, распределенных в течение месяца. Это лучше, чем 1% чистыми в месяц от грейса без КБ.
а вы смоделируйте что пока один тратит свои получая 2% КБ с процентами на остаток остальных денег (дебетный режим котобанды 10%) другой юзает грейс (60 дней) + держит свои деньги на депошке (15%). будете удивлены. и это депошка берется 15% во втором случае. когда банки были щедрее то лузерство котобанды было еще нагляднее. а если учесть что КБ 2% идет не на все траты а грейс распространяется на все то вообще замечательная картина вырисовывается.
ЗЫ для примера. чел получает 1го числа зарплату 30К и за месяц ее всю равномерно тратит. по грейсовой схеме его 30К пролежат 60 дней на депо и он получит 740 грн грязными без всяких кэшбэков. попробуйте того же добиться от котобанды когда они не на все траты дают КБ и только 10% на остаток.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 04 лют, 2020 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Для пересичного юзера - моно наверно лучший вариант
Выше писал - только для совсем начинающего и не очень умного в финансовом плане. Коллегу с работы подсадил прошлой весной на комплект Б5+Пудра для всех оплат. И на Моно для переводов. Благодарила меня много раз и хвалилась сколько кэшбека заработала со своих обычных покупок на свою семью. Я ей ещё и сервис Grivasi презентовал - умная девочка, схватывает на лету. Не то, что некоторые
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 04 лют, 2020 10:00, всього редагувалось 1 раз.
ingtrans написав:Смотря как считать и тратить. Поскольку траты на те же продукты, как правило, более-менее равномерно распределены в течение месяца, то считать, что вся сумма трат недоступна в течение всего месяца не совсем правильно. 2% грязными с процентами на остаток на свои дают чистыми около 2% в месяц при тратах, распределенных в течение месяца. Это лучше, чем 1% чистыми в месяц от грейса без КБ.
И к чему вы ведете. Для любителей комбинировать кешбек и грейс, Б5 КБВ и Максимум, все равно ощутимо выгоднее чем карта монобанка (или зеленая).
А использовать кредитку в качестве дебетовой, ну это право какой то бред. До такой ситуации только бывшее руководство примата и могло довести..