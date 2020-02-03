Додано: Вів 04 лют, 2020 09:52

ingtrans написав: 2% грязными с процентами на остаток на свои дают чистыми около 2% в месяц при тратах, распределенных в течение месяца. Это лучше, чем 1% чистыми в месяц от грейса без КБ. 2% грязными с процентами на остаток на свои дают чистыми около 2% в месяц при тратах, распределенных в течение месяца. Это лучше, чем 1% чистыми в месяц от грейса без КБ.

а вы смоделируйте что пока один тратит свои получая 2% КБ с процентами на остаток остальных денег (дебетный режим котобанды 10%) другой юзает грейс (60 дней) + держит свои деньги на депошке (15%).будете удивлены. и это депошка берется 15% во втором случае. когда банки были щедрее то лузерство котобанды было еще нагляднее. а если учесть что КБ 2% идет не на все траты а грейс распространяется на все то вообще замечательная картина вырисовывается.ЗЫдля примера.чел получает 1го числа зарплату 30К и за месяц ее всю равномерно тратит.по грейсовой схеме его 30К пролежат 60 дней на депо и он получит 740 грн грязными без всяких кэшбэков. попробуйте того же добиться от котобанды когда они не на все траты дают КБ и только 10% на остаток.