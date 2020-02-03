Додано: Вів 04 лют, 2020 10:52

У Таси к сожалению невыгодный курс и комиссия за конвертацию, что в сумме делает оплату моней или приватом за границей (в интернет магазине с валютой не гривна) выгоднее даже без кешбека, к сожалению.



По Украине Б5 основная+для особых случаев беру поюзать у девочек пудру+А банк для хороших кешбеков без налогов (реально подумывал сделать основной, но они сами себя потопили, сделав кешбек только за свои)+моня для всяких оплат, переводов и коммуналки.



а вот за рубежом только моня-у них лучший курс. единственно, в последний раз моня меня очень сильно подвел в чужом аэропорту сразу по прилету. роуминг автоматически не подключился, местную симку ещё не купил - интернета нет. в приложении галочка "проверять страну" была отключена ещё в Украине, но на кассе магазина в аэропорту оплата не прошла три раза. Пришлось нарушить все экономические планы и оплатить картой А банка, и с дебета уйти в незапланированный минус.

Потом уже когда появился интернет, оказалось что моня присылал в приложение сообщение о подтверждении платежа, но я его без интернета видеть не мог. О том, что банк может подсунуть такую подлянку как-то не догадывался, они же сами декларируют, что им не надо заранее говорить про посещение какой-то страны. Общался с 4 разными операторами, менеджерами и т.д. сказали "сам дурак" что не подтвердил.

Очень убедительно их просил ввести уведомление о будущем посещении страны для исключения таких случаев. Пообещали рассмотреть.

Так что моне пока ещё надо очень во многом исправиться, как для меня, чтобы снова стать основной картой. Ачивки точно не увеличивают интерес к карте, отключил их в первую же секунду появления.



В целом, чисто экономически, даже если пользоваться просто Б5 Таси, без других кредиток, с их 2% и 1% у меня в сумме всегда получалось кешбека больше, чем у мони с их двумя категориями по 3-5%.