mephala написав:а вы смоделируйте что пока один тратит свои получая 2% КБ с процентами на остаток остальных денег (дебетный режим котобанды 10%) другой юзает грейс (60 дней) + держит свои деньги на депошке (15%).
Мой комментарий был к фразе:
mephala написав:два месяца грейса без КБ дадут больше.
Тут в обычном режиме трат только по кешбэчным категориям мы получим больше, чем даст грейс без КБ. А грейс + КБ те же 2% понятное дело дают в месяц больше.
escobar написав:И к чему вы ведете. Для любителей комбинировать кешбек и грейс, Б5 КБВ и Максимум, все равно ощутимо выгоднее чем карта монобанка (или зеленая).
Причем тут любители комбинировать и т.д.? Видно же, что это был комментарий комментарию от mephala о том, что грейс без КБ лучше, чем КБ за свои + проценты за свои.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
mephala написав:а вы смоделируйте что пока один тратит свои получая 2% КБ с процентами на остаток остальных денег (дебетный режим котобанды 10%) другой юзает грейс (60 дней) + держит свои деньги на депошке (15%).
Мой комментарий был к фразе:
mephala написав:два месяца грейса без КБ дадут больше.
Тут в обычном режиме трат только по кешбэчным категориям мы получим больше, чем даст грейс без КБ. А грейс + КБ те же 2% понятное дело дают в месяц больше.
просто пересчитайте в экселе. банальная кредитка с грейсом до 62 дней дает больше чем котобанда в дебетном. кэшбэк то идет не на все траты.
mephala написав:просто пересчитайте в экселе. банальная кредитка с грейсом до 62 дней дает больше чем котобанда в дебетном. кэшбэк то идет не на все траты.
Как и не все траты идут по карте monobank. У меня, кстати, все траты по monobank идут по кэшбэчным категориям, за исключением разве что оплаты за газ и редкого пополнения мобильного.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
mephala написав:просто пересчитайте в экселе. банальная кредитка с грейсом до 62 дней дает больше чем котобанда в дебетном. кэшбэк то идет не на все траты.
Как и не все траты идут по карте monobank. У меня, кстати, все траты по monobank идут по кэшбэчным категориям, за исключением разве что оплаты за газ и редкого пополнения мобильного.
не. ну мы же говорим что никаких наборов карт уменьшил сумму месячных трат до 15К что бы не вылазить за лимит 500 грн КБ и допустил что вся сумма будет окэшбэчена на 2%. чего в принципе не будет при одной карте.
mephala написав:не. ну мы же говорим что никаких наборов карт
Мы (и лично я) об этом не говорили.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
У Таси к сожалению невыгодный курс и комиссия за конвертацию, что в сумме делает оплату моней или приватом за границей (в интернет магазине с валютой не гривна) выгоднее даже без кешбека, к сожалению.
По Украине Б5 основная+для особых случаев беру поюзать у девочек пудру+А банк для хороших кешбеков без налогов (реально подумывал сделать основной, но они сами себя потопили, сделав кешбек только за свои)+моня для всяких оплат, переводов и коммуналки.
а вот за рубежом только моня-у них лучший курс. единственно, в последний раз моня меня очень сильно подвел в чужом аэропорту сразу по прилету. роуминг автоматически не подключился, местную симку ещё не купил - интернета нет. в приложении галочка "проверять страну" была отключена ещё в Украине, но на кассе магазина в аэропорту оплата не прошла три раза. Пришлось нарушить все экономические планы и оплатить картой А банка, и с дебета уйти в незапланированный минус. Потом уже когда появился интернет, оказалось что моня присылал в приложение сообщение о подтверждении платежа, но я его без интернета видеть не мог. О том, что банк может подсунуть такую подлянку как-то не догадывался, они же сами декларируют, что им не надо заранее говорить про посещение какой-то страны. Общался с 4 разными операторами, менеджерами и т.д. сказали "сам дурак" что не подтвердил. Очень убедительно их просил ввести уведомление о будущем посещении страны для исключения таких случаев. Пообещали рассмотреть. Так что моне пока ещё надо очень во многом исправиться, как для меня, чтобы снова стать основной картой. Ачивки точно не увеличивают интерес к карте, отключил их в первую же секунду появления.
В целом, чисто экономически, даже если пользоваться просто Б5 Таси, без других кредиток, с их 2% и 1% у меня в сумме всегда получалось кешбека больше, чем у мони с их двумя категориями по 3-5%.