mephala написав:ни один пост не подразумевал создание наборов.
Но и не подразумевал, что нет других карт.
К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней. 15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
На ринейр моней норм платить?Один билет выставленный счет в евро , второй билет был выставлен в злотых. Ринейр всё конвертирует в бакс. Что-то по факту, в гривне, вышло дороже чем я считал))) П.с. при оплате, что это за галочку, ринейр не рекомендует снимать для конвертации,якобы так выгоднее. Что-то я засомневался.
mephala написав:ни один пост не подразумевал создание наборов.
Но и не подразумевал, что нет других карт.
К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней. 15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877
а как нужно было подразумевать? писать большими буквами три раза? явно писалось что с чем сравнивается.
а по поводу расчетов - ищите ошибку логическую у себя
ukrmvs написав:в последний раз моня меня очень сильно подвел в чужом аэропорту сразу по прилету. роуминг автоматически не подключился, местную симку ещё не купил - интернета нет. в приложении галочка "проверять страну" была отключена ещё в Украине, но на кассе магазина в аэропорту оплата не прошла три раза.
Есть у них такая фигня. Вроде для безопасности сделали, но уж очень по-дурному. Получается, что нужно по возможности подключаться к Wi-Fi в аэропорту, чтобы не было проблем при первой же оплате. Хорошо хоть во многих аэропортах Wi-Fi бесплатно, но это выход через одно место.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
mihasik написав:На ринейр моней норм платить?Один билет выставленный счет в евро , второй билет был выставлен в злотых. Ринейр всё конвертирует в бакс. Что-то по факту, в гривне, вышло дороже чем я считал))) П.с. при оплате, что это за галочку, ринейр не рекомендует снимать для конвертации,якобы так выгоднее. Что-то я засомневался.
Галочку снимать, но лучше платить вообще, например, через Paypal, чтобы не было дополнительной комиссии по карте. Еще пишут, что Goole Pay без дополнительной комиссии, но лично не пробовал.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
mihasik написав:На ринейр моней норм платить?Один билет выставленный счет в евро , второй билет был выставлен в злотых. Ринейр всё конвертирует в бакс. Что-то по факту, в гривне, вышло дороже чем я считал))) П.с. при оплате, что это за галочку, ринейр не рекомендует снимать для конвертации,якобы так выгоднее. Что-то я засомневался.
Лучше платить банковским переводом, тогда сумма платежа будет равна сумме, указанной на сайте. И оплату можна проводить и на следующий день.