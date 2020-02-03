RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1719172017211722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:06

Re: Monobank

  mephala написав:ни один пост не подразумевал создание наборов.

Но и не подразумевал, что нет других карт.

К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней.
15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 578
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:09

Re: Monobank

На ринейр моней норм платить?Один билет выставленный счет в евро , второй билет был выставлен в злотых. Ринейр всё конвертирует в бакс. Что-то по факту, в гривне, вышло дороже чем я считал)))
П.с. при оплате, что это за галочку, ринейр не рекомендует снимать для конвертации,якобы так выгоднее. Что-то я засомневался.
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:11

  ingtrans написав:
  mephala написав:ни один пост не подразумевал создание наборов.

Но и не подразумевал, что нет других карт.

К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней.
15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877


а как нужно было подразумевать? писать большими буквами три раза?
явно писалось что с чем сравнивается.

а по поводу расчетов - ищите ошибку логическую у себя :wink:
mephala
 
Повідомлень: 6459
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:14

Re: Monobank

  ukrmvs написав:в последний раз моня меня очень сильно подвел в чужом аэропорту сразу по прилету. роуминг автоматически не подключился, местную симку ещё не купил - интернета нет. в приложении галочка "проверять страну" была отключена ещё в Украине, но на кассе магазина в аэропорту оплата не прошла три раза.

Есть у них такая фигня. Вроде для безопасности сделали, но уж очень по-дурному. Получается, что нужно по возможности подключаться к Wi-Fi в аэропорту, чтобы не было проблем при первой же оплате. Хорошо хоть во многих аэропортах Wi-Fi бесплатно, но это выход через одно место.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 578
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:16

Re: Monobank

  mihasik написав:На ринейр моней норм платить?Один билет выставленный счет в евро , второй билет был выставлен в злотых. Ринейр всё конвертирует в бакс. Что-то по факту, в гривне, вышло дороже чем я считал)))
П.с. при оплате, что это за галочку, ринейр не рекомендует снимать для конвертации,якобы так выгоднее. Что-то я засомневался.

Галочку снимать, но лучше платить вообще, например, через Paypal, чтобы не было дополнительной комиссии по карте. Еще пишут, что Goole Pay без дополнительной комиссии, но лично не пробовал.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 578
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:31

  mihasik написав:На ринейр моней норм платить?Один билет выставленный счет в евро , второй билет был выставлен в злотых. Ринейр всё конвертирует в бакс. Что-то по факту, в гривне, вышло дороже чем я считал)))
П.с. при оплате, что это за галочку, ринейр не рекомендует снимать для конвертации,якобы так выгоднее. Что-то я засомневался.

Лучше платить банковским переводом, тогда сумма платежа будет равна сумме, указанной на сайте. И оплату можна проводить и на следующий день.
Son of Sun
 
Повідомлень: 574
З нами з: 25.04.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:58

  mihasik написав:Моня опять не выпускает сэп,вчера отправил в 12 дня, или Алла не хочет принимать?!

Теж зі вчора очікую у іншому банку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1719172017211722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Finanziere, jay2004, MATPOC і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.