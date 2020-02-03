Додано: Вів 04 лют, 2020 11:06

mephala написав: ни один пост не подразумевал создание наборов. ни один пост не подразумевал создание наборов.

Но и не подразумевал, что нет других карт.К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней.15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877