Я как раз на это и обратил внимание, поэтому и написал, что он считал на 30 дней (30/2=15), как и на то, что кредитный лимит он умножил на 60 дней.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:18
Re: Monobank
Я как раз на это и обратил внимание, поэтому и написал, что он считал на 30 дней (30/2=15), как и на то, что кредитный лимит он умножил на 60 дней.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:19
Re: Monobank
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Востаннє редагувалось Славик в Вів 04 лют, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:20
при чем тут двойная конвертация, если райан никогда не выставляет счет в грн? При оплате билета райана всегда спишет столько сколько написано, с любой карты. По курсу банка.)
Неснятая галочка конвертировать в доллар стоит около 10% сверху к счету. Оплата картой без пейпала - еще 2%.
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:24
Re: Monobank
Но в зависимости от того, как платить, Ryanair может дописывать свою fee. Она может быть порядка 2%, но ее можно избежать, если платить через Paypal или Google Pay.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:27
Платил всегда в евро по дефолту с евровой карты.
"Неснятая галочка конвертировать в доллар стоит около 10% сверху к счету" - это и есть DCC.
Палка (если снятие идет с карты в евро или с евро, которые есть на счету палки) или введенный номер карты в евро - разницы никакой по результатам.
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:27
Так умова була що ці 15 тис витрачаються протягом місяця. А на наступний місяць вже інші 15 тис,а якщо варіант з грейсом, то поклали ті 15 тис на депо на два місяці і забули )
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:03
Т.е. на будущее, кидать евро на вику, снимать галочку и оплачивать?
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:27
Re: Monobank
Это не DCC. Это конвертация из евро в доллар по какому-то очень дикому ("гарантированному") внутреннему курсу самого Ryanair. Полученная сумма без дополнительных конвертаций придет на списание, по крайней мере, это гарантирует Ryanair. По понятным причинам я не пробовал, но тут я Ryanair верю. Поэтому галочку нужно снимать, чтобы не попасть на эту конвертацию.
Разница есть. С Paypal лучше платить (в евро, естественно), потому что при оплате Paypal отсутствует Card Processing Cost (порядка 2%) - дополнительная комиссия, которая взимается при оплате картой. Возможно, она есть не для всех карт, но я пробовал подставлять несколько своих карт разных банков и по всем она была, хотя размер незначительно отличался (то 2,2%, то 1,9% или 1,95%), но всегда был около 2%. Кстати, оплата привязанной картой через Paypal попадает в ту же категорию, что и оплата картой напрямую. Соответственно, если по данной категории по карте есть кешбэк, то он будет и при оплате через Paypal. По крайней мере, с monobank так было.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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