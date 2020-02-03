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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1720172117221723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:18

Re: Monobank

  1finanсier написав:І навіть Ви не догледіли, що mephala навіть не на 30 помножував, а на 15

Я как раз на это и обратил внимание, поэтому и написал, что он считал на 30 дней (30/2=15), как и на то, что кредитный лимит он умножил на 60 дней.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:19

Re: Monobank

111
Востаннє редагувалось Славик в Вів 04 лют, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:20

  Son of Sun написав:Сорі, побачив "авіакомпанія", асоціація виникла з віззом.
Моня або приват в гривні дасть можливість уникнути ситуації з подвійною конвертацією, або карта в євро - і знімає стільки, скільки пише.


при чем тут двойная конвертация, если райан никогда не выставляет счет в грн? При оплате билета райана всегда спишет столько сколько написано, с любой карты. По курсу банка.)

Неснятая галочка конвертировать в доллар стоит около 10% сверху к счету. Оплата картой без пейпала - еще 2%.
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:24

Re: Monobank

  Son of Sun написав:Моня або приват в гривні дасть можливість уникнути ситуації з подвійною конвертацією, або карта в євро - і знімає стільки, скільки пише.

Но в зависимости от того, как платить, Ryanair может дописывать свою fee. Она может быть порядка 2%, но ее можно избежать, если платить через Paypal или Google Pay.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:27

  makor06 написав:
  Son of Sun написав:Сорі, побачив "авіакомпанія", асоціація виникла з віззом.
Моня або приват в гривні дасть можливість уникнути ситуації з подвійною конвертацією, або карта в євро - і знімає стільки, скільки пише.


при чем тут двойная конвертация, если райан никогда не выставляет счет в грн? При оплате билета райана всегда спишет столько сколько написано, с любой карты. По курсу банка.)

Неснятая галочка конвертировать в доллар стоит около 10% сверху к счету. Оплата картой без пейпала - еще 2%.

Платил всегда в евро по дефолту с евровой карты.
"Неснятая галочка конвертировать в доллар стоит около 10% сверху к счету" - это и есть DCC.
Палка (если снятие идет с карты в евро или с евро, которые есть на счету палки) или введенный номер карты в евро - разницы никакой по результатам.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:27

  ingtrans написав:
  1finanсier написав:І навіть Ви не догледіли, що mephala навіть не на 30 помножував, а на 15

Я как раз на это и обратил внимание, поэтому и написал, что он считал на 30 дней (30/2=15), как и на то, что кредитный лимит он умножил на 60 дней.

Так умова була що ці 15 тис витрачаються протягом місяця. А на наступний місяць вже інші 15 тис,а якщо варіант з грейсом, то поклали ті 15 тис на депо на два місяці і забули )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:03

  Son of Sun написав:
  makor06 написав:
  Son of Sun написав:Сорі, побачив "авіакомпанія", асоціація виникла з віззом.
Моня або приват в гривні дасть можливість уникнути ситуації з подвійною конвертацією, або карта в євро - і знімає стільки, скільки пише.


при чем тут двойная конвертация, если райан никогда не выставляет счет в грн? При оплате билета райана всегда спишет столько сколько написано, с любой карты. По курсу банка.)

Неснятая галочка конвертировать в доллар стоит около 10% сверху к счету. Оплата картой без пейпала - еще 2%.

Платил всегда в евро по дефолту с евровой карты.
"Неснятая галочка конвертировать в доллар стоит около 10% сверху к счету" - это и есть DCC.
Палка (если снятие идет с карты в евро или с евро, которые есть на счету палки) или введенный номер карты в евро - разницы никакой по результатам.

Т.е. на будущее, кидать евро на вику, снимать галочку и оплачивать?
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:27

Re: Monobank

  Son of Sun написав:"Неснятая галочка конвертировать в доллар стоит около 10% сверху к счету" - это и есть DCC.

Это не DCC. Это конвертация из евро в доллар по какому-то очень дикому ("гарантированному") внутреннему курсу самого Ryanair. Полученная сумма без дополнительных конвертаций придет на списание, по крайней мере, это гарантирует Ryanair. По понятным причинам я не пробовал, но тут я Ryanair верю. Поэтому галочку нужно снимать, чтобы не попасть на эту конвертацию.
  Son of Sun написав:Палка (если снятие идет с карты в евро или с евро, которые есть на счету палки) или введенный номер карты в евро - разницы никакой по результатам.

Разница есть. С Paypal лучше платить (в евро, естественно), потому что при оплате Paypal отсутствует Card Processing Cost (порядка 2%) - дополнительная комиссия, которая взимается при оплате картой. Возможно, она есть не для всех карт, но я пробовал подставлять несколько своих карт разных банков и по всем она была, хотя размер незначительно отличался (то 2,2%, то 1,9% или 1,95%), но всегда был около 2%. Кстати, оплата привязанной картой через Paypal попадает в ту же категорию, что и оплата картой напрямую. Соответственно, если по данной категории по карте есть кешбэк, то он будет и при оплате через Paypal. По крайней мере, с monobank так было.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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