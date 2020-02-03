Додано: Вів 04 лют, 2020 14:27

Son of Sun написав: "Неснятая галочка конвертировать в доллар стоит около 10% сверху к счету" - это и есть DCC. "Неснятая галочка конвертировать в доллар стоит около 10% сверху к счету" - это и есть DCC.

Son of Sun написав: Палка (если снятие идет с карты в евро или с евро, которые есть на счету палки) или введенный номер карты в евро - разницы никакой по результатам. Палка (если снятие идет с карты в евро или с евро, которые есть на счету палки) или введенный номер карты в евро - разницы никакой по результатам.

Это не DCC. Это конвертация из евро в доллар по какому-то очень дикому ("гарантированному") внутреннему курсу самого Ryanair. Полученная сумма без дополнительных конвертаций придет на списание, по крайней мере, это гарантирует Ryanair. По понятным причинам я не пробовал, но тут я Ryanair верю. Поэтому галочку нужно снимать, чтобы не попасть на эту конвертацию.Разница есть. С Paypal лучше платить (в евро, естественно), потому что при оплате Paypal отсутствует Card Processing Cost (порядка 2%) - дополнительная комиссия, которая взимается при оплате картой. Возможно, она есть не для всех карт, но я пробовал подставлять несколько своих карт разных банков и по всем она была, хотя размер незначительно отличался (то 2,2%, то 1,9% или 1,95%), но всегда был около 2%. Кстати, оплата привязанной картой через Paypal попадает в ту же категорию, что и оплата картой напрямую. Соответственно, если по данной категории по карте есть кешбэк, то он будет и при оплате через Paypal. По крайней мере, с monobank так было.