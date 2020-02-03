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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1721172217231724 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.1 5 25 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 8% 2 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 48% 12 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 40% 10 Всього голосів : 25 Додано: Вів 04 лют, 2020 16:56 1finanсier написав: ingtrans написав: mephala написав: ни один пост не подразумевал создание наборов. ни один пост не подразумевал создание наборов.

Но и не подразумевал, что нет других карт.





К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней.

15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877 Но и не подразумевал, что нет других карт.К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней.15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877

Все правильно mephala порахував. І навіть Ви не догледіли, що mephala навіть не на 30 помножував, а на 15, що є правильно, бо 15 тис. з рівнормірним їх витрачанням не дають 15000*(10%/365*30), бо наприкладл в кінці місяця у вас вже на 10%ому залишку не 15 тис, а набагато менше, тож формула 15000*(10%/365*15) буде найбільш наблжена до реальності Все правильно mephala порахував. І навіть Ви не догледіли, що mephala навіть не на 30 помножував, а на 15, що є правильно, бо 15 тис. з рівнормірним їх витрачанням не дають 15000*(10%/365*30), бо наприкладл в кінці місяця у вас вже на 10%ому залишку не 15 тис, а набагато менше, тож формула 15000*(10%/365*15) буде найбільш наблжена до реальності

Чесно намагався розібратися в усіх розрахунках, але щось мої результати трохи відрізняються.



Ок, витрачаємо щомісяця 15000, отже 30000 протягом двох. Варіанти:



(і) тримаємо цю суму на депозитному рахунку (наприклад, депозитній карті з 15% річних) і витрачаємо грейсові котогроші з кешбеком 1%, тоді за 2 місяці матимемо брудними:



30000*0,15/365*60 + 30000*0,01 = 1039,73 (в розрахунку на 1 місяць - 519,86);



(іі) тримаємо все на дебетці (10%) і витрачаємо з неї (рівномірно) з КБ 2%, маємо:



15000*0,10/365*60 + 30000*0,02 = 846,58 (423,29)



(ііі) тримаємо на депозитній карті і переказуємо з неї на котокредитку (в плюсі) необхідну суму безпосередньо перед конкретною витратою, тоді матимемо (без урахування можливих затримок із проведенням коштів):



15000*0,15/365*60 + 30000*0,02 = 969,86 (484,93) Чесно намагався розібратися в усіх розрахунках, але щось мої результати трохи відрізняються.Ок, витрачаємо щомісяця 15000, отже 30000 протягом двох. Варіанти:(і) тримаємо цю суму на депозитному рахунку (наприклад, депозитній карті з 15% річних) і витрачаємо грейсові котогроші з кешбеком 1%, тоді за 2 місяці матимемо брудними:30000*0,15/365*60 + 30000*0,01 = 1039,73 (в розрахунку на 1 місяць - 519,86);(іі) тримаємо все на дебетці (10%) і витрачаємо з неї (рівномірно) з КБ 2%, маємо:15000*0,10/365*60 + 30000*0,02 = 846,58 (423,29)(ііі) тримаємо на депозитній карті і переказуємо з неї на котокредитку (в плюсі) необхідну суму безпосередньо перед конкретною витратою, тоді матимемо (без урахування можливих затримок із проведенням коштів):15000*0,15/365*60 + 30000*0,02 = 969,86 (484,93) O3P15BU Пригощайтеся! Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/):Пригощайтеся! kharkiver Повідомлень: 88 З нами з: 02.04.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 17:09 ingtrans написав: mephala написав: ни один пост не подразумевал создание наборов. ни один пост не подразумевал создание наборов.

Но и не подразумевал, что нет других карт.



К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней.

15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877 Но и не подразумевал, что нет других карт.К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней.15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877



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Повідомлень: 1805 З нами з: 22.12.16 Подякував: 153 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 17:20 Re: Monobank kharkiver написав: Чесно намагався розібратися в усіх розрахунках, але щось мої результати трохи відрізняються.





С арифметикой нормально, но вот с логикой есть проблемы.) С арифметикой нормально, но вот с логикой есть проблемы.) Aps

Повідомлень: 3113 З нами з: 24.06.15 Подякував: 54 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 17:22 Aps

А детальніше? O3P15BU Пригощайтеся! Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/):Пригощайтеся! kharkiver Повідомлень: 88 З нами з: 02.04.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 17:30 Re: Monobank kharkiver написав: Aps

А детальніше? Для начала считаем траты 15 тыс за месяц. К чему тут 30тыс за два? Этого нет в условиях задачи. Для начала считаем траты 15 тыс за месяц. К чему тут 30тыс за два? Этого нет в условиях задачи. Aps

Повідомлень: 3113 З нами з: 24.06.15 Подякував: 54 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 17:37 Aps

Бо грейс на 2 місяці. Але в дужках є перерахунок і на 1 місяць. O3P15BU Пригощайтеся! Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/):Пригощайтеся! kharkiver Повідомлень: 88 З нами з: 02.04.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 17:43 Re: Monobank kharkiver написав: Aps

Бо грейс на 2 місяці. Але в дужках є перерахунок і на 1 місяць. Грейс два, но сумма 15тыс. Что там тратиться во втором месяце каким боком тут? Грейс два, но сумма 15тыс. Что там тратиться во втором месяце каким боком тут? Aps

Повідомлень: 3113 З нами з: 24.06.15 Подякував: 54 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 17:49 wig написав: Hack-Stock написав: а что вам мешает купить одежду онлайн хоть в Зимбабве пудрой с кешбеком? Лишь бы у магаза был подходящий МСС. а что вам мешает купить одежду онлайн хоть в Зимбабве пудрой с кешбеком? Лишь бы у магаза был подходящий МСС.

У Пудры за экзот 3% комсы. У Пудры за экзот 3% комсы.



Вот еще очередные минусы таси. В добавок покупать одежду онлайн - без примерки - дурной тон , тем более во всяких зимбабве. Вот еще очередные минусы таси. В добавок покупать одежду онлайн - без примерки - дурной тон , тем более во всяких зимбабве. Surfer

Повідомлень: 2284 З нами з: 14.11.13 Подякував: 159 раз. Подякували: 771 раз. Профіль 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 18:05 omb написав: ingtrans Да че спорить, если человек прямо пишет, что ему лень заморачиваться + сразу выставляет нелепые аргументы в правильность своего выбора. Да че спорить, если человек прямо пишет, что ему лень заморачиваться + сразу выставляет нелепые аргументы в правильность своего выбора.



Почему лень заморачиваться - я с тем и пытаюсь разобраться чтобы понять чем альтернативы лучше ? Но до сих пор ни от кого ни единого внятного довода в пользу альтернатив - одно закатывание глаз и надувание щек.



Яркий и главное основательный "аргумент" так называемых "фин гуру" :

Vorlon написав: Коллегу с работы подсадил прошлой весной на комплект Б5+Пудра для всех оплат. И на Моно для переводов. Благодарила меня много раз и хвалилась сколько кэшбека заработала со своих обычных покупок на свою семью. Коллегу с работы подсадил прошлой весной на комплект Б5+Пудра для всех оплат. И на Моно для переводов. Благодарила меня много раз и хвалилась сколько кэшбека заработала со своих обычных покупок на свою семью.



чистый Леня Голубков. Я не халявщик, я "фин грамотей". Аналитика уровня "куплю жене сапоги". Офигеть !



Я очень рад что у товарища общие интересы с девочкой пользуюйщейся пудрой, но как уже писал , не пользуюсь маникюром, педикюром и мейкапом, наверное они на этом много зарабатывают в КБ. Я конечно за толерантность, и рад что у человека свои маленькие радости - в виде новой завивки, помады или маникюра, но это так себе аргументация - скорее попытка выдать свою альтернативную ориентацию за фин грамотность.



Единственную пространную и весьма шаткую попытку как то подвязать обьяснение к реальным тарифам по КБ сделал mephala, но здесь полностью согласен с контраргументацией от ingtrans :



ingtrans написав: mephala написав: сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме. сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме.

При наличии достаточного кредитного лимита Б5 выглядит привлекательно, но ТАС есть определенные сложности с кредитным лимитом - далеко не всем его дают или дают небольшой, даже независимо от кредитной истории. А без кредитного лимита Б5 малоинтересна.



mephala написав: ЗЫ

вы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми?

и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше. ЗЫвы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми?и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше.

Смотря как считать и тратить. Поскольку траты на те же продукты, как правило, более-менее равномерно распределены в течение месяца, то считать, что вся сумма трат недоступна в течение всего месяца не совсем правильно. 2% грязными с процентами на остаток на свои дают чистыми около 2% в месяц при тратах, распределенных в течение месяца. Это лучше, чем 1% чистыми в месяц от грейса без КБ.

При наличии достаточного кредитного лимита Б5 выглядит привлекательно, но ТАС есть определенные сложности с кредитным лимитом - далеко не всем его дают или дают небольшой, даже независимо от кредитной истории. А без кредитного лимита Б5 малоинтересна.Смотря как считать и тратить. Поскольку траты на те же продукты, как правило, более-менее равномерно распределены в течение месяца, то считать, что вся сумма трат недоступна в течение всего месяца не совсем правильно. 2% грязными с процентами на остаток на свои дают чистыми около 2% в месяц при тратах, распределенных в течение месяца. Это лучше, чем 1% чистыми в месяц от грейса без КБ.



Более того человеческий



ukrmvs написав: У Таси к сожалению невыгодный курс и комиссия за конвертацию, что в сумме делает оплату моней или приватом за границей (в интернет магазине с валютой не гривна) выгоднее даже без кешбека, к сожалению.



а вот за рубежом только моня-у них лучший курс. У Таси к сожалению невыгодный курс и комиссия за конвертацию, что в сумме делает оплату моней или приватом за границей (в интернет магазине с валютой не гривна) выгоднее даже без кешбека, к сожалению.а вот за рубежом только моня-у них лучший курс.



Тоже поддерживаю. Уже не говоря о крайне удобной и полезной фиче плавающего СВВ у кота. В добавок частые категории "подорожі" у мони - народ тут спрашивал зачем в режиме дебета использовать кредитку - тем что не одними продуктами с 2% КБ живы. Прилетают категории с гораздо более интересными % где КБ гораздо больше с собственных чем с кредитных даже с учетом грейса. И не всегда хватает кредлимита - все равно про запас на карте держишь какие то суммы прозапас под удобных 10% годовых. Сейчас обсуждают покупку авиабилетов - у мони в соотв категории на авиабилетах , ЖД, паромах, бронировках отелей и прочего можно вернуть на КБ куда больше чем некоторые местные "финансовые грамотеи" "зарабатывают" на маникюре и покупке помады и пудры, как бы они щеки не надували. Почему лень заморачиваться - я с тем и пытаюсь разобраться чтобы понять чем альтернативы лучше ? Но до сих пор ни от кого ни единого внятного довода в пользу альтернатив - одно закатывание глаз и надувание щек.Яркий и главное основательный "аргумент" так называемых "фин гуру" :чистый Леня Голубков. Я не халявщик, я "фин грамотей". Аналитика уровня "куплю жене сапоги". Офигеть !Я очень рад что у товарища общие интересы с девочкой пользуюйщейся пудрой, но как уже писал , не пользуюсь маникюром, педикюром и мейкапом, наверное они на этом много зарабатывают в КБ. Я конечно за толерантность, и рад что у человека свои маленькие радости - в виде новой завивки, помады или маникюра, но это так себе аргументация - скорее попытка выдать свою альтернативную ориентацию за фин грамотность.Единственную пространную и весьма шаткую попытку как то подвязать обьяснение к реальным тарифам по КБ сделал mephala, но здесь полностью согласен с контраргументацией от ingtrans :Более того человеческий Б5 с очень удобныс пейпассом стоит 150 грн, который у мони бесплатен. Таким образом условный 1% КБ (с 1000 грн 10 грн КБ), но недоказанный из вышеприведенного спора нужно будет отбивать доп тратами в 15 000 грн - на каждый перевыпуск карты с человеческим чипом. Уже не говоря о шансах нарваться на скрытые хотя и хорошо задокументированные платежи. Чтобы получить больший КБ надо больше тратить - больные люди. Офигеть "финансовые грамотеи" !Тоже поддерживаю. Уже не говоря о крайне удобной и полезной фиче плавающего СВВ у кота. В добавок частые категории "подорожі" у мони - народ тут спрашивал зачем в режиме дебета использовать кредитку - тем что не одними продуктами с 2% КБ живы. Прилетают категории с гораздо более интересными % где КБ гораздо больше с собственных чем с кредитных даже с учетом грейса. И не всегда хватает кредлимита - все равно про запас на карте держишь какие то суммы прозапас под удобных 10% годовых. Сейчас обсуждают покупку авиабилетов - у мони в соотв категории на авиабилетах , ЖД, паромах, бронировках отелей и прочего можно вернуть на КБ куда больше чем некоторые местные "финансовые грамотеи" "зарабатывают" на маникюре и покупке помады и пудры, как бы они щеки не надували. Surfer

Повідомлень: 2284 З нами з: 14.11.13 Подякував: 159 раз. Подякували: 771 раз. Профіль 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1721172217231724 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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