mephala написав:ни один пост не подразумевал создание наборов.
Но и не подразумевал, что нет других карт.
К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней. 15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877
Все правильно mephala порахував. І навіть Ви не догледіли, що mephala навіть не на 30 помножував, а на 15, що є правильно, бо 15 тис. з рівнормірним їх витрачанням не дають 15000*(10%/365*30), бо наприкладл в кінці місяця у вас вже на 10%ому залишку не 15 тис, а набагато менше, тож формула 15000*(10%/365*15) буде найбільш наблжена до реальності
Чесно намагався розібратися в усіх розрахунках, але щось мої результати трохи відрізняються.
Ок, витрачаємо щомісяця 15000, отже 30000 протягом двох. Варіанти:
(і) тримаємо цю суму на депозитному рахунку (наприклад, депозитній карті з 15% річних) і витрачаємо грейсові котогроші з кешбеком 1%, тоді за 2 місяці матимемо брудними:
30000*0,15/365*60 + 30000*0,01 = 1039,73 (в розрахунку на 1 місяць - 519,86);
(іі) тримаємо все на дебетці (10%) і витрачаємо з неї (рівномірно) з КБ 2%, маємо:
15000*0,10/365*60 + 30000*0,02 = 846,58 (423,29)
(ііі) тримаємо на депозитній карті і переказуємо з неї на котокредитку (в плюсі) необхідну суму безпосередньо перед конкретною витратою, тоді матимемо (без урахування можливих затримок із проведенням коштів):
15000*0,15/365*60 + 30000*0,02 = 969,86 (484,93)
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся!
mephala написав:ни один пост не подразумевал создание наборов.
Но и не подразумевал, что нет других карт.
К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней. 15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877
Баржу с контейнерами, в которой, презервативы еще можно добавить? Льготная растаможка 5%-10%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
omb написав:ingtrans Да че спорить, если человек прямо пишет, что ему лень заморачиваться + сразу выставляет нелепые аргументы в правильность своего выбора.
Почему лень заморачиваться - я с тем и пытаюсь разобраться чтобы понять чем альтернативы лучше ? Но до сих пор ни от кого ни единого внятного довода в пользу альтернатив - одно закатывание глаз и надувание щек.
Яркий и главное основательный "аргумент" так называемых "фин гуру" :
Vorlon написав: Коллегу с работы подсадил прошлой весной на комплект Б5+Пудра для всех оплат. И на Моно для переводов. Благодарила меня много раз и хвалилась сколько кэшбека заработала со своих обычных покупок на свою семью.
чистый Леня Голубков. Я не халявщик, я "фин грамотей". Аналитика уровня "куплю жене сапоги". Офигеть !
Я очень рад что у товарища общие интересы с девочкой пользуюйщейся пудрой, но как уже писал , не пользуюсь маникюром, педикюром и мейкапом, наверное они на этом много зарабатывают в КБ. Я конечно за толерантность, и рад что у человека свои маленькие радости - в виде новой завивки, помады или маникюра, но это так себе аргументация - скорее попытка выдать свою альтернативную ориентацию за фин грамотность.
Единственную пространную и весьма шаткую попытку как то подвязать обьяснение к реальным тарифам по КБ сделал mephala, но здесь полностью согласен с контраргументацией от ingtrans :
ingtrans написав:
mephala написав:сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме.
При наличии достаточного кредитного лимита Б5 выглядит привлекательно, но ТАС есть определенные сложности с кредитным лимитом - далеко не всем его дают или дают небольшой, даже независимо от кредитной истории. А без кредитного лимита Б5 малоинтересна.
mephala написав:ЗЫ вы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми? и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше.
Смотря как считать и тратить. Поскольку траты на те же продукты, как правило, более-менее равномерно распределены в течение месяца, то считать, что вся сумма трат недоступна в течение всего месяца не совсем правильно. 2% грязными с процентами на остаток на свои дают чистыми около 2% в месяц при тратах, распределенных в течение месяца. Это лучше, чем 1% чистыми в месяц от грейса без КБ.
Более того человеческий Б5 с очень удобныс пейпассом стоит 150 грн, который у мони бесплатен. Таким образом условный 1% КБ (с 1000 грн 10 грн КБ), но недоказанный из вышеприведенного спора нужно будет отбивать доп тратами в 15 000 грн - на каждый перевыпуск карты с человеческим чипом. Уже не говоря о шансах нарваться на скрытые хотя и хорошо задокументированные платежи. Чтобы получить больший КБ надо больше тратить - больные люди. Офигеть "финансовые грамотеи" !
ukrmvs написав:У Таси к сожалению невыгодный курс и комиссия за конвертацию, что в сумме делает оплату моней или приватом за границей (в интернет магазине с валютой не гривна) выгоднее даже без кешбека, к сожалению.
а вот за рубежом только моня-у них лучший курс.
Тоже поддерживаю. Уже не говоря о крайне удобной и полезной фиче плавающего СВВ у кота. В добавок частые категории "подорожі" у мони - народ тут спрашивал зачем в режиме дебета использовать кредитку - тем что не одними продуктами с 2% КБ живы. Прилетают категории с гораздо более интересными % где КБ гораздо больше с собственных чем с кредитных даже с учетом грейса. И не всегда хватает кредлимита - все равно про запас на карте держишь какие то суммы прозапас под удобных 10% годовых. Сейчас обсуждают покупку авиабилетов - у мони в соотв категории на авиабилетах , ЖД, паромах, бронировках отелей и прочего можно вернуть на КБ куда больше чем некоторые местные "финансовые грамотеи" "зарабатывают" на маникюре и покупке помады и пудры, как бы они щеки не надували.