mephala написав:ни один пост не подразумевал создание наборов.
Но и не подразумевал, что нет других карт.
К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней. 15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877
Все правильно mephala порахував. І навіть Ви не догледіли, що mephala навіть не на 30 помножував, а на 15, що є правильно, бо 15 тис. з рівнормірним їх витрачанням не дають 15000*(10%/365*30), бо наприкладл в кінці місяця у вас вже на 10%ому залишку не 15 тис, а набагато менше, тож формула 15000*(10%/365*15) буде найбільш наблжена до реальності
Чесно намагався розібратися в усіх розрахунках, але щось мої результати трохи відрізняються.
Ок, витрачаємо щомісяця 15000, отже 30000 протягом двох. Варіанти:
(і) тримаємо цю суму на депозитному рахунку (наприклад, депозитній карті з 15% річних) і витрачаємо грейсові котогроші з кешбеком 1%, тоді за 2 місяці матимемо брудними:
30000*0,15/365*60 + 30000*0,01 = 1039,73 (в розрахунку на 1 місяць - 519,86);
(іі) тримаємо все на дебетці (10%) і витрачаємо з неї (рівномірно) з КБ 2%, маємо:
15000*0,10/365*60 + 30000*0,02 = 846,58 (423,29)
(ііі) тримаємо на депозитній карті і переказуємо з неї на котокредитку (в плюсі) необхідну суму безпосередньо перед конкретною витратою, тоді матимемо (без урахування можливих затримок із проведенням коштів):
15000*0,15/365*60 + 30000*0,02 = 969,86 (484,93)
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mephala написав:ни один пост не подразумевал создание наборов.
Но и не подразумевал, что нет других карт.
К тому же Вы как-то странно считаете выгоду в Excel. С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней. 15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877
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omb написав:ingtrans Да че спорить, если человек прямо пишет, что ему лень заморачиваться + сразу выставляет нелепые аргументы в правильность своего выбора.
Почему лень заморачиваться - я с тем и пытаюсь разобраться чтобы понять чем альтернативы лучше ? Но до сих пор ни от кого ни единого внятного довода в пользу альтернатив - одно закатывание глаз и надувание щек.
Яркий и главное основательный "аргумент" так называемых "фин гуру" :
Vorlon написав: Коллегу с работы подсадил прошлой весной на комплект Б5+Пудра для всех оплат. И на Моно для переводов. Благодарила меня много раз и хвалилась сколько кэшбека заработала со своих обычных покупок на свою семью.
чистый Леня Голубков. Я не халявщик, я "фин грамотей". Аналитика уровня "куплю жене сапоги". Офигеть !
Я очень рад что у товарища общие интересы с девочкой пользуюйщейся пудрой, но как уже писал , не пользуюсь маникюром, педикюром и мейкапом, наверное они на этом много зарабатывают в КБ. Я конечно за толерантность, и рад что у человека свои маленькие радости - в виде новой завивки, помады или маникюра, но это так себе аргументация - скорее попытка выдать свою альтернативную ориентацию за фин грамотность.
Единственную пространную и весьма шаткую попытку как то подвязать обьяснение к реальным тарифам по КБ сделал mephala, но здесь полностью согласен с контраргументацией от ingtrans :
ingtrans написав:
mephala написав:сравните Б5 в кредитном режиме с котобандой в кредитном или дебетном режиме.
При наличии достаточного кредитного лимита Б5 выглядит привлекательно, но ТАС есть определенные сложности с кредитным лимитом - далеко не всем его дают или дают небольшой, даже независимо от кредитной истории. А без кредитного лимита Б5 малоинтересна.
mephala написав:ЗЫ вы же не забываете что каждый месяц грейса это 1% чистыми? и вот те 2% грязных что котобанда дает на продукты за свои это вообще пшик и надувательство. два месяца грейса без КБ дадут больше.
Смотря как считать и тратить. Поскольку траты на те же продукты, как правило, более-менее равномерно распределены в течение месяца, то считать, что вся сумма трат недоступна в течение всего месяца не совсем правильно. 2% грязными с процентами на остаток на свои дают чистыми около 2% в месяц при тратах, распределенных в течение месяца. Это лучше, чем 1% чистыми в месяц от грейса без КБ.
Более того человеческий Б5 с очень удобныс пейпассом стоит 150 грн, который у мони бесплатен. Таким образом условный 1% КБ (с 1000 грн 10 грн КБ), но недоказанный из вышеприведенного спора нужно будет отбивать доп тратами в 15 000 грн - на каждый перевыпуск карты с человеческим чипом. Уже не говоря о шансах нарваться на скрытые хотя и хорошо задокументированные платежи. Чтобы получить больший КБ надо больше тратить - больные люди. Офигеть "финансовые грамотеи" !
ukrmvs написав:У Таси к сожалению невыгодный курс и комиссия за конвертацию, что в сумме делает оплату моней или приватом за границей (в интернет магазине с валютой не гривна) выгоднее даже без кешбека, к сожалению.
а вот за рубежом только моня-у них лучший курс.
Тоже поддерживаю. Уже не говоря о крайне удобной и полезной фиче плавающего СВВ у кота. В добавок частые категории "подорожі" у мони - народ тут спрашивал зачем в режиме дебета использовать кредитку - тем что не одними продуктами с 2% КБ живы. Прилетают категории с гораздо более интересными % где КБ гораздо больше с собственных чем с кредитных даже с учетом грейса. И не всегда хватает кредлимита - все равно про запас на карте держишь какие то суммы прозапас под удобных 10% годовых. Сейчас обсуждают покупку авиабилетов - у мони в соотв категории на авиабилетах , ЖД, паромах, бронировках отелей и прочего можно вернуть на КБ куда больше чем некоторые местные "финансовые грамотеи" "зарабатывают" на маникюре и покупке помады и пудры, как бы они щеки не надували.
Aps Мені зручніше виходити з тривалості грейсу, як базової величини, навіть якщо вона не впливатиме на результат конкретного розрахунку. Бо це загальний підхід, який формує алгоритм. Від загального до окремого завжди можна перейти, а ось навпаки - ні. Для мого конкретного розрахунку тривалість грейсу не мала значення, але якщо рахувати точніше (з конкретними датами погашення заборгованості, бо я, наприклад, не чекаю останнього дня), цей період може бути важливим. Також він важливий, коли не кратний календарному місяцю.
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