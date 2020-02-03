kharkiver написав:Чесно намагався розібратися в усіх розрахунках, але щось мої результати трохи відрізняються.
Ок, витрачаємо щомісяця 15000, отже 30000 протягом двох. Варіанти:
(і) тримаємо цю суму на депозитному рахунку (наприклад, депозитній карті з 15% річних) і витрачаємо грейсові котогроші з кешбеком 1%, тоді за 2 місяці матимемо брудними:
30000*0,15/365*60 + 30000*0,01 = 1039,73 (в розрахунку на 1 місяць - 519,86);
(іі) тримаємо все на дебетці (10%) і витрачаємо з неї (рівномірно) з КБ 2%, маємо:
15000*0,10/365*60 + 30000*0,02 = 846,58 (423,29)
(ііі) тримаємо на депозитній карті і переказуємо з неї на котокредитку (в плюсі) необхідну суму безпосередньо перед конкретною витратою, тоді матимемо (без урахування можливих затримок із проведенням коштів):
15000*0,15/365*60 + 30000*0,02 = 969,86 (484,93)
Неточність Ваша в тому, що в другому та третьому варіантах все ж потрібно множити тоді не на 60, а на 30, бо за вашою логікою 15000 пролежало без витрачання 60 днів, але ж наприклад після 15 днів експеременту на картці моно буде лише 7500, а через 20 днів лише залишиться 5000, на які будуть капати 10відсотків, тож для вирахування відсотків потрібно всеж множити на 15 днів, бо лише додавання залишку на картці наприклад у другий день ексеременту з передостаннім днем у сумі дадуть 15000 , тож значить і 15тис повині множити на 15.
Востаннє редагувалось 1finanсier в Вів 04 лют, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
kharkiver написав:Aps Бо грейс на 2 місяці. Але в дужках є перерахунок і на 1 місяць.
Грейс два, но сумма 15тыс. Что там тратиться во втором месяце каким боком тут?
Мені зручніше виходити з тривалості грейсу як базової величини, навіть якщо вона не впливатиме на результат конкретного розрахунку. Бо це загальний підхід, який формує алгоритм. Від загального до окремого завжди можна перейти, а ось навпаки - ні. Для мого конкретного розрахунку тривалість грейсу не мала значення, але якщо рахувати точніше (з конкретними датами погашення заборгованості, бо я, наприклад, не чекаю останнього дня), цей період може бути важливим. Він також важливий, коли не кратний календарному місяцю.
вы неправильно задаете исходные данные. отталкиваться нужно не от длительности грейса от от того сколько у вас денег на месяц. и считать альтернативные расклады от управления этой суммы расходов.
в кредитном случае вы в начале месяца отправляете на два месяца деньги на депо и тратите кредитные в течении месяца. когда закончится депо - одновременно закончится и грейс по вашим расходам и погасите долг. потому в расчете и фигурирует два месяца процентов депо хотя траты взяты на один. в дебетном вы просто в течении месяца равномерно тратите эту же сумму.
1finanсier написав:Неточність Ваша в тому, що в другому та третьому варіантах все ж потрібно множити тоді не на 60, а на 30, бо за вашою логікою 15000 пролежало без витрачання 60 днів, але ж наприклад після 15 днів експеременту на картці моно буде лише 7500, а через 20 днів лише залишиться 5000, на які будуть капати 10відсотків, тож для вирахування відсотків потрібно всеж множити на 15 днів, бо лише додавання залишку на картці наприклад у другий день ексеременту з передостаннім днем у сумі дадуть 15000 , тож значить і 15тис повині множити на 15.
У цих варіантах я виходив з того, що протягом 60 днів відсотки нараховувалися в середньому на 15 тис. (а не на 30 тис.), якщо враховувати рівномірне витрачання протягом 60 днів (з 30 тис. до нуля).
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1finanсier написав:Неточність Ваша в тому, що в другому та третьому варіантах все ж потрібно множити тоді не на 60, а на 30, бо за вашою логікою 15000 пролежало без витрачання 60 днів, але ж наприклад після 15 днів експеременту на картці моно буде лише 7500, а через 20 днів лише залишиться 5000, на які будуть капати 10відсотків, тож для вирахування відсотків потрібно всеж множити на 15 днів, бо лише додавання залишку на картці наприклад у другий день ексеременту з передостаннім днем у сумі дадуть 15000 , тож значить і 15тис повині множити на 15.
У цих варіантах я виходив з того, що протягом 60 днів відсотки нараховувалися в середньому на 15 тис. (а не на 30 тис.), якщо враховувати рівномірне витрачання протягом 60 днів (з 30 тис. до нуля).
Але ж за умовами експеременту зарплатня 15 тис на місяць, тож ми отримуємо 15 тис в перший місяць, і 15 тис у другий місяць, а не відразу 30 тис на два місяці, тож через це("витрачання з 30тис.до нуля"), Ви, виходить, у першому місяці враховуєте ті кошти, що ще не отримали (бо ще 15 тис. Ви отримаєте лише наступного місяця)
mephala написав:вы неправильно задаете исходные данные. отталкиваться нужно не от длительности грейса от от того сколько у вас денег на месяц. и считать альтернативные расклады от управления этой суммы расходов.
в кредитном случае вы в начале месяца отправляете на два месяца деньги на депо и тратите кредитные в течении месяца. когда закончится депо - одновременно закончится и грейс по вашим расходам и погасите долг. потому в расчете и фигурирует два месяца процентов депо хотя траты взяты на один. в дебетном вы просто в течении месяца равномерно тратите эту же сумму.
Я врахував і тривалість грейсу, і щомісячну суму витрат. Порівнював доходи за однаковий період.
Якщо ви маєте на увазі, що я від самого початку фізично не маю 30 тис., є лише 15, тоді отримаю:
(і) 15000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 334,93;
(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;
(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.
Але це одноразова схема на 1 місяць, бо на другий місяць у варіантах (іі) і (ііі) коштів просто не залишиться...
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1finanсier написав:Але ж за умовами експеременту зарплатня 15 тис на місяць, тож ми отримуємо 15 тис в перший місяць, і 15 тис у другий місяць, а не відразу 30 тис на два місяці, тож через це("витрачання з 30тис.до нуля"), Ви, виходить, у першому місяці враховуєте ті кошти, що ще не отримали (бо ще 15 тис. Ви отримаєте лише наступного місяця)
Ок, мабуть, я десь в умовах пропустив про зарплатню. Тоді:
mephala написав:вы неправильно задаете исходные данные. отталкиваться нужно не от длительности грейса от от того сколько у вас денег на месяц. и считать альтернативные расклады от управления этой суммы расходов.
в кредитном случае вы в начале месяца отправляете на два месяца деньги на депо и тратите кредитные в течении месяца. когда закончится депо - одновременно закончится и грейс по вашим расходам и погасите долг. потому в расчете и фигурирует два месяца процентов депо хотя траты взяты на один. в дебетном вы просто в течении месяца равномерно тратите эту же сумму.
Я врахував і тривалість грейсу, і щомісячну суму витрат. Порівнював доходи за однаковий період.
Якщо ви маєте на увазі, що я від самого початку фізично не маю 30 тис., є лише 15, тоді отримаю:
(і) 15000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 334,93;
(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;
(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.
Але це одноразова схема на 1 місяць, бо на другий місяць у варіантах (іі) і (ііі) коштів просто не залишиться...
А тепер Ви не вірно вираховуєте перший варіант ) Дивіться, на перше число ми маємо 15 тис, і ми заганяємо їх на депо саме на два місяці. І місяць користуємось різними варіантами, то на закінчення першого місяця в нас по другому варіанту нічого не залишиться, лише профіт від кешбека, та відсотки по картці, а наш депо в першому варіанті ще місяць буде приносити дохід, а з початком другого місяця, все почнеться зпочатку, але жтпо першому варіанту в нас знову буде 15 тис, які ми знову покладемо на депозит, і на протязі другого місяця в нас буде на депозиті вже 30 тис - перша наша зарплата до кінця другого місяця і друга наша зарплата - у другому місяці і потім ще і у третьому, тож все ж напевно в дохід по першому варіанту слід враховувати саме двомісячний дохід по депо, але одномісячний 1%ий кешбек, хоча дохід від першого варіанту рознесеться по двох місяцях, через те, що загаситися можна аж через 60 днів
kharkiver по схемі "і" ви губите один місяць майбутнього прибутку від грейсу так як кошти які ви витратите за другий місяць вам потрібно повертати не в кінці другого місяця а в кінці третього і прибуток буде не за 30 днів а за 60. але якщо ви цього не бачите то не знаю як вам довести це навіть. ви просто не вірно задаєте початкові дані.