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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1722172317241725 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.1 5 25 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 8% 2 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 48% 12 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 40% 10 Всього голосів : 25 Додано: Вів 04 лют, 2020 18:40 kharkiver написав: Чесно намагався розібратися в усіх розрахунках, але щось мої результати трохи відрізняються.



Ок, витрачаємо щомісяця 15000, отже 30000 протягом двох. Варіанти:



(і) тримаємо цю суму на депозитному рахунку (наприклад, депозитній карті з 15% річних) і витрачаємо грейсові котогроші з кешбеком 1%, тоді за 2 місяці матимемо брудними:



30000*0,15/365*60 + 30000*0,01 = 1039,73 (в розрахунку на 1 місяць - 519,86);



(іі) тримаємо все на дебетці (10%) і витрачаємо з неї (рівномірно) з КБ 2%, маємо:



15000*0,10/365*60 + 30000*0,02 = 846,58 (423,29)



(ііі) тримаємо на депозитній карті і переказуємо з неї на котокредитку (в плюсі) необхідну суму безпосередньо перед конкретною витратою, тоді матимемо (без урахування можливих затримок із проведенням коштів):



15000*0,15/365*60 + 30000*0,02 = 969,86 (484,93) Чесно намагався розібратися в усіх розрахунках, але щось мої результати трохи відрізняються.Ок, витрачаємо щомісяця 15000, отже 30000 протягом двох. Варіанти:(і) тримаємо цю суму на депозитному рахунку (наприклад, депозитній карті з 15% річних) і витрачаємо грейсові котогроші з кешбеком 1%, тоді за 2 місяці матимемо брудними:30000*0,15/365*60 + 30000*0,01 = 1039,73 (в розрахунку на 1 місяць - 519,86);(іі) тримаємо все на дебетці (10%) і витрачаємо з неї (рівномірно) з КБ 2%, маємо:15000*0,10/365*60 + 30000*0,02 = 846,58 (423,29)(ііі) тримаємо на депозитній карті і переказуємо з неї на котокредитку (в плюсі) необхідну суму безпосередньо перед конкретною витратою, тоді матимемо (без урахування можливих затримок із проведенням коштів):15000*0,15/365*60 + 30000*0,02 = 969,86 (484,93)

Неточність Ваша в тому, що в другому та третьому варіантах все ж потрібно множити тоді не на 60, а на 30, бо за вашою логікою 15000 пролежало без витрачання 60 днів, але ж наприклад після 15 днів експеременту на картці моно буде лише 7500, а через 20 днів лише залишиться 5000, на які будуть капати 10відсотків, тож для вирахування відсотків потрібно всеж множити на 15 днів, бо лише додавання залишку на картці наприклад у другий день ексеременту з передостаннім днем у сумі дадуть 15000 , тож значить і 15тис повині множити на 15. Неточність Ваша в тому, що в другому та третьому варіантах все ж потрібно множити тоді не на 60, а на 30, бо за вашою логікою 15000 пролежало без витрачання 60 днів, але ж наприклад після 15 днів експеременту на картці моно буде лише 7500, а через 20 днів лише залишиться 5000, на які будуть капати 10відсотків, тож для вирахування відсотків потрібно всеж множити на 15 днів, бо лише додавання залишку на картці наприклад у другий день ексеременту з передостаннім днем у сумі дадуть 15000 , тож значить і 15тис повині множити на 15. Востаннє редагувалось 1finanсier в Вів 04 лют, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз. 1finanсier

Повідомлень: 84 З нами з: 02.09.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 18:55 kharkiver написав: Aps написав: kharkiver написав: Aps

Бо грейс на 2 місяці. Але в дужках є перерахунок і на 1 місяць. Грейс два, но сумма 15тыс. Что там тратиться во втором месяце каким боком тут? Грейс два, но сумма 15тыс. Что там тратиться во втором месяце каким боком тут?

Мені зручніше виходити з тривалості грейсу як базової величини, навіть якщо вона не впливатиме на результат конкретного розрахунку. Бо це загальний підхід, який формує алгоритм. Від загального до окремого завжди можна перейти, а ось навпаки - ні. Для мого конкретного розрахунку тривалість грейсу не мала значення, але якщо рахувати точніше (з конкретними датами погашення заборгованості, бо я, наприклад, не чекаю останнього дня), цей період може бути важливим. Він також важливий, коли не кратний календарному місяцю. Мені зручніше виходити з тривалості грейсу як базової величини, навіть якщо вона не впливатиме на результат конкретного розрахунку. Бо це загальний підхід, який формує алгоритм. Від загального до окремого завжди можна перейти, а ось навпаки - ні. Для мого конкретного розрахунку тривалість грейсу не мала значення, але якщо рахувати точніше (з конкретними датами погашення заборгованості, бо я, наприклад, не чекаю останнього дня), цей період може бути важливим. Він також важливий, коли не кратний календарному місяцю.



вы неправильно задаете исходные данные.

отталкиваться нужно не от длительности грейса от от того сколько у вас денег на месяц. и считать альтернативные расклады от управления этой суммы расходов.



в кредитном случае вы в начале месяца отправляете на два месяца деньги на депо и тратите кредитные в течении месяца. когда закончится депо - одновременно закончится и грейс по вашим расходам и погасите долг. потому в расчете и фигурирует два месяца процентов депо хотя траты взяты на один.

в дебетном вы просто в течении месяца равномерно тратите эту же сумму. вы неправильно задаете исходные данные.отталкиваться нужно не от длительности грейса от от того сколько у вас денег на месяц. и считать альтернативные расклады от управления этой суммы расходов.в кредитном случае вы в начале месяца отправляете на два месяца деньги на депо и тратите кредитные в течении месяца. когда закончится депо - одновременно закончится и грейс по вашим расходам и погасите долг. потому в расчете и фигурирует два месяца процентов депо хотя траты взяты на один.в дебетном вы просто в течении месяца равномерно тратите эту же сумму. mephala Повідомлень: 6461 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 19:02 1finanсier написав: Неточність Ваша в тому, що в другому та третьому варіантах все ж потрібно множити тоді не на 60, а на 30, бо за вашою логікою 15000 пролежало без витрачання 60 днів, але ж наприклад після 15 днів експеременту на картці моно буде лише 7500, а через 20 днів лише залишиться 5000, на які будуть капати 10відсотків, тож для вирахування відсотків потрібно всеж множити на 15 днів, бо лише додавання залишку на картці наприклад у другий день ексеременту з передостаннім днем у сумі дадуть 15000 , тож значить і 15тис повині множити на 15. Неточність Ваша в тому, що в другому та третьому варіантах все ж потрібно множити тоді не на 60, а на 30, бо за вашою логікою 15000 пролежало без витрачання 60 днів, але ж наприклад після 15 днів експеременту на картці моно буде лише 7500, а через 20 днів лише залишиться 5000, на які будуть капати 10відсотків, тож для вирахування відсотків потрібно всеж множити на 15 днів, бо лише додавання залишку на картці наприклад у другий день ексеременту з передостаннім днем у сумі дадуть 15000 , тож значить і 15тис повині множити на 15.

У цих варіантах я виходив з того, що протягом 60 днів відсотки нараховувалися в середньому на 15 тис. (а не на 30 тис.), якщо враховувати рівномірне витрачання протягом 60 днів (з 30 тис. до нуля). У цих варіантах я виходив з того, що протягом 60 днів відсотки нараховувалися в середньому на 15 тис. (а не на 30 тис.), якщо враховувати рівномірне витрачання протягом 60 днів (з 30 тис. до нуля). O3P15BU Пригощайтеся! Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/):Пригощайтеся! kharkiver Повідомлень: 92 З нами з: 02.04.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 19:15 kharkiver написав: 1finanсier написав: Неточність Ваша в тому, що в другому та третьому варіантах все ж потрібно множити тоді не на 60, а на 30, бо за вашою логікою 15000 пролежало без витрачання 60 днів, але ж наприклад після 15 днів експеременту на картці моно буде лише 7500, а через 20 днів лише залишиться 5000, на які будуть капати 10відсотків, тож для вирахування відсотків потрібно всеж множити на 15 днів, бо лише додавання залишку на картці наприклад у другий день ексеременту з передостаннім днем у сумі дадуть 15000 , тож значить і 15тис повині множити на 15. Неточність Ваша в тому, що в другому та третьому варіантах все ж потрібно множити тоді не на 60, а на 30, бо за вашою логікою 15000 пролежало без витрачання 60 днів, але ж наприклад після 15 днів експеременту на картці моно буде лише 7500, а через 20 днів лише залишиться 5000, на які будуть капати 10відсотків, тож для вирахування відсотків потрібно всеж множити на 15 днів, бо лише додавання залишку на картці наприклад у другий день ексеременту з передостаннім днем у сумі дадуть 15000 , тож значить і 15тис повині множити на 15.

У цих варіантах я виходив з того, що протягом 60 днів відсотки нараховувалися в середньому на 15 тис. (а не на 30 тис.), якщо враховувати рівномірне витрачання протягом 60 днів (з 30 тис. до нуля). У цих варіантах я виходив з того, що протягом 60 днів відсотки нараховувалися в середньому на 15 тис. (а не на 30 тис.), якщо враховувати рівномірне витрачання протягом 60 днів (з 30 тис. до нуля).

Але ж за умовами експеременту зарплатня 15 тис на місяць, тож ми отримуємо 15 тис в перший місяць, і 15 тис у другий місяць, а не відразу 30 тис на два місяці, тож через це("витрачання з 30тис.до нуля"), Ви, виходить, у першому місяці враховуєте ті кошти, що ще не отримали (бо ще 15 тис. Ви отримаєте лише наступного місяця) Але ж за умовами експеременту зарплатня 15 тис на місяць, тож ми отримуємо 15 тис в перший місяць, і 15 тис у другий місяць, а не відразу 30 тис на два місяці, тож через це("витрачання з 30тис.до нуля"), Ви, виходить, у першому місяці враховуєте ті кошти, що ще не отримали (бо ще 15 тис. Ви отримаєте лише наступного місяця) 1finanсier

Повідомлень: 84 З нами з: 02.09.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 19:20 mephala написав: вы неправильно задаете исходные данные.

отталкиваться нужно не от длительности грейса от от того сколько у вас денег на месяц. и считать альтернативные расклады от управления этой суммы расходов.



в кредитном случае вы в начале месяца отправляете на два месяца деньги на депо и тратите кредитные в течении месяца. когда закончится депо - одновременно закончится и грейс по вашим расходам и погасите долг. потому в расчете и фигурирует два месяца процентов депо хотя траты взяты на один.

в дебетном вы просто в течении месяца равномерно тратите эту же сумму. вы неправильно задаете исходные данные.отталкиваться нужно не от длительности грейса от от того сколько у вас денег на месяц. и считать альтернативные расклады от управления этой суммы расходов.в кредитном случае вы в начале месяца отправляете на два месяца деньги на депо и тратите кредитные в течении месяца. когда закончится депо - одновременно закончится и грейс по вашим расходам и погасите долг. потому в расчете и фигурирует два месяца процентов депо хотя траты взяты на один.в дебетном вы просто в течении месяца равномерно тратите эту же сумму.

Я врахував і тривалість грейсу, і щомісячну суму витрат. Порівнював доходи за однаковий період.



Якщо ви маєте на увазі, що я від самого початку фізично не маю 30 тис., є лише 15, тоді отримаю:



(і) 15000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 334,93;



(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;



(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.



Але це одноразова схема на 1 місяць, бо на другий місяць у варіантах (іі) і (ііі) коштів просто не залишиться... Я врахував і тривалість грейсу, і щомісячну суму витрат. Порівнював доходи за однаковий період.Якщо ви маєте на увазі, що я від самого початку фізично не маю 30 тис., є лише 15, тоді отримаю:(і) 15000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 334,93;(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.Але це одноразова схема на 1 місяць, бо на другий місяць у варіантах (іі) і (ііі) коштів просто не залишиться... O3P15BU Пригощайтеся! Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/):Пригощайтеся! kharkiver Повідомлень: 92 З нами з: 02.04.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 19:27 1finanсier написав: Але ж за умовами експеременту зарплатня 15 тис на місяць, тож ми отримуємо 15 тис в перший місяць, і 15 тис у другий місяць, а не відразу 30 тис на два місяці, тож через це("витрачання з 30тис.до нуля"), Ви, виходить, у першому місяці враховуєте ті кошти, що ще не отримали (бо ще 15 тис. Ви отримаєте лише наступного місяця) Але ж за умовами експеременту зарплатня 15 тис на місяць, тож ми отримуємо 15 тис в перший місяць, і 15 тис у другий місяць, а не відразу 30 тис на два місяці, тож через це("витрачання з 30тис.до нуля"), Ви, виходить, у першому місяці враховуєте ті кошти, що ще не отримали (бо ще 15 тис. Ви отримаєте лише наступного місяця)

Ок, мабуть, я десь в умовах пропустив про зарплатню. Тоді:



(і) 15000*0,15/365*60 + 15000*0,15/365*30 + 15000*0,01*2 = 854,79 (427,40);



(іі) 7500*0,10/365*30*2 + 15000*0,02*2 = 723,29 (361,64);



(ііі) 7500*0,15/365*30*2 + 15000*0,02*2 = 784,93 (392,47). Ок, мабуть, я десь в умовах пропустив про зарплатню. Тоді:(і) 15000*0,15/365*60 + 15000*0,15/365*30 + 15000*0,01*2 = 854,79 (427,40);(іі) 7500*0,10/365*30*2 + 15000*0,02*2 = 723,29 (361,64);(ііі) 7500*0,15/365*30*2 + 15000*0,02*2 = 784,93 (392,47). O3P15BU Пригощайтеся! Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/):Пригощайтеся! kharkiver Повідомлень: 92 З нами з: 02.04.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 19:43 kharkiver написав: mephala написав: вы неправильно задаете исходные данные.

отталкиваться нужно не от длительности грейса от от того сколько у вас денег на месяц. и считать альтернативные расклады от управления этой суммы расходов.



в кредитном случае вы в начале месяца отправляете на два месяца деньги на депо и тратите кредитные в течении месяца. когда закончится депо - одновременно закончится и грейс по вашим расходам и погасите долг. потому в расчете и фигурирует два месяца процентов депо хотя траты взяты на один.

в дебетном вы просто в течении месяца равномерно тратите эту же сумму. вы неправильно задаете исходные данные.отталкиваться нужно не от длительности грейса от от того сколько у вас денег на месяц. и считать альтернативные расклады от управления этой суммы расходов.в кредитном случае вы в начале месяца отправляете на два месяца деньги на депо и тратите кредитные в течении месяца. когда закончится депо - одновременно закончится и грейс по вашим расходам и погасите долг. потому в расчете и фигурирует два месяца процентов депо хотя траты взяты на один.в дебетном вы просто в течении месяца равномерно тратите эту же сумму.

Я врахував і тривалість грейсу, і щомісячну суму витрат. Порівнював доходи за однаковий період.



Якщо ви маєте на увазі, що я від самого початку фізично не маю 30 тис., є лише 15, тоді отримаю:



(і) 15000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 334,93;



(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;



(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.



Але це одноразова схема на 1 місяць, бо на другий місяць у варіантах (іі) і (ііі) коштів просто не залишиться... Я врахував і тривалість грейсу, і щомісячну суму витрат. Порівнював доходи за однаковий період.Якщо ви маєте на увазі, що я від самого початку фізично не маю 30 тис., є лише 15, тоді отримаю:(і) 15000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 334,93;(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.Але це одноразова схема на 1 місяць, бо на другий місяць у варіантах (іі) і (ііі) коштів просто не залишиться...

А тепер Ви не вірно вираховуєте перший варіант )

Дивіться, на перше число ми маємо 15 тис, і ми заганяємо їх на депо саме на два місяці. І місяць користуємось різними варіантами, то на закінчення першого місяця в нас по другому варіанту нічого не залишиться, лише профіт від кешбека, та відсотки по картці, а наш депо в першому варіанті ще місяць буде приносити дохід, а з початком другого місяця, все почнеться зпочатку, але жтпо першому варіанту в нас знову буде 15 тис, які ми знову покладемо на депозит, і на протязі другого місяця в нас буде на депозиті вже 30 тис - перша наша зарплата до кінця другого місяця і друга наша зарплата - у другому місяці і потім ще і у третьому, тож все ж напевно в дохід по першому варіанту слід враховувати саме двомісячний дохід по депо, але одномісячний 1%ий кешбек, хоча дохід від першого варіанту рознесеться по двох місяцях, через те, що загаситися можна аж через 60 днів А тепер Ви не вірно вираховуєте перший варіант )Дивіться, на перше число ми маємо 15 тис, і ми заганяємо їх на депо саме на два місяці. І місяць користуємось різними варіантами, то на закінчення першого місяця в нас по другому варіанту нічого не залишиться, лише профіт від кешбека, та відсотки по картці, а наш депо в першому варіанті ще місяць буде приносити дохід, а з початком другого місяця, все почнеться зпочатку, але жтпо першому варіанту в нас знову буде 15 тис, які ми знову покладемо на депозит, і на протязі другого місяця в нас буде на депозиті вже 30 тис - перша наша зарплата до кінця другого місяця і друга наша зарплата - у другому місяці і потім ще і у третьому, тож все ж напевно в дохід по першому варіанту слід враховувати саме двомісячний дохід по депо, але одномісячний 1%ий кешбек, хоча дохід від першого варіанту рознесеться по двох місяцях, через те, що загаситися можна аж через 60 днів 1finanсier

Повідомлень: 84 З нами з: 02.09.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 19:46 Re: Monobank kharkiver

по схемі "і" ви губите один місяць майбутнього прибутку від грейсу так як кошти які ви витратите за другий місяць вам потрібно повертати не в кінці другого місяця а в кінці третього і прибуток буде не за 30 днів а за 60.

але якщо ви цього не бачите то не знаю як вам довести це навіть. ви просто не вірно задаєте початкові дані. mephala Повідомлень: 6461 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1722172317241725 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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