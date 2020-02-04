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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 17241725172617271728> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.1 5 25 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 8% 2 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 48% 12 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 40% 10 Всього голосів : 25 Додано: Вів 04 лют, 2020 19:59 Surfer написав: не пользуюсь маникюром, педикюром и мейкапом, наверное они на этом много зарабатывают в КБ. Я конечно за толерантность, и рад что у человека свои маленькие радости - в виде новой завивки, помады или маникюра, но это так себе аргументация - скорее попытка выдать свою альтернативную ориентацию за фин грамотность. не пользуюсь маникюром, педикюром и мейкапом, наверное они на этом много зарабатывают в КБ. Я конечно за толерантность, и рад что у человека свои маленькие радости - в виде новой завивки, помады или маникюра, но это так себе аргументация - скорее попытка выдать свою альтернативную ориентацию за фин грамотность.

Я смотрю ваша глупость даже больше, чем я мог себе представить. Но тоже вариант - да, бывает. Подмена знаний и опыта редким бредом - печально, но вполне ожидаемо в такой ситуации.



Надую ещё немного щёки



Если вы никогда не бываете в аптеках, лечебных, стоматологических заведениях, медицинских лабораториях, а также эти вопросы вообще и полностью не трогают вашу семью, то я искренне вам завидую. Честно. Это мы оставляем в стороне одежду и обувь по вашим условиям. И тогда вам Пудра на самом деле не нужна.



А никогда не посещать магазины Евы (сюрприз - там товары не только для девочек) - это гарантированная переплата для хозяйственных и мужских товаров повседневного спроса. Но, судя по всему, такие мелочи вас тоже не волнуют. Может в семье у вас посуду не моют, не убирают, не стирают никогда, зубы не чистят, дезодорантами не пользуются - да мало ли что. И вы никогда ничего не покупаете своим любимым девочкам (матерям, дочерям) - тоже вариант...



Ах - да, и это мы ещё не обсуждали карту для онлайн-покупок, где всегда 5% за кредитные и нет платы за конвертацию



P.S. Наслаждайтесь Моно и не пытайтесь разобраться - это не ваше. Не осилите. Я смотрю ваша глупость даже больше, чем я мог себе представить. Но тоже вариант - да, бывает. Подмена знаний и опыта редким бредом - печально, но вполне ожидаемо в такой ситуации.Надую ещё немного щёкиЕсли вы никогда не бываете в аптеках, лечебных, стоматологических заведениях, медицинских лабораториях, а также эти вопросы вообще и полностью не трогают вашу семью, то я искренне вам завидую. Честно. Это мы оставляем в стороне одежду и обувь по вашим условиям. И тогда вам Пудра на самом деле не нужна.А никогда не посещать магазины Евы (сюрприз - там товары не только для девочек) - это гарантированная переплата для хозяйственных и мужских товаров повседневного спроса. Но, судя по всему, такие мелочи вас тоже не волнуют. Может в семье у вас посуду не моют, не убирают, не стирают никогда, зубы не чистят, дезодорантами не пользуются - да мало ли что. И вы никогда ничего не покупаете своим любимым девочкам (матерям, дочерям) - тоже вариант...Ах - да, и это мы ещё не обсуждали карту для онлайн-покупок, где всегда 5% за кредитные и нет платы за конвертациюP.S. Наслаждайтесь Моно и не пытайтесь разобраться - это не ваше. Не осилите. Vorlon Повідомлень: 7899 З нами з: 14.06.13 Подякував: 392 раз. Подякували: 809 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 20:07 1finanсier написав: А тепер Ви не вірно вираховуєте перший варіант )

Дивіться, на перше число ми маємо 15 тис, і ми заганяємо їх на депо саме на два місяці. І місяць користуємось різними варіантами, то на закінчення першого місяця в нас по другому варіанту нічого не залишиться, лише профіт від кешбека, та відсотки по картці, а наш депо в першому варіанті ще місяць буде приносити дохід, а з початком другого місяця, все почнеться зпочатку, але жтпо першому варіанту в нас знову буде 15 тис, які ми знову покладемо на депозит, і на протязі другого місяця в нас буде на депозиті вже 30 тис - перша наша зарплата до кінця другого місяця і друга наша зарплата - у другому місяці і потім ще і у третьому, тож все ж напевно в дохід по першому варіанту слід враховувати саме двомісячний дохід по депо, але одномісячний 1%ий кешбек, хоча дохід від першого варіанту рознесеться по двох місяцях, через те, що загаситися можна аж через 60 днів А тепер Ви не вірно вираховуєте перший варіант )Дивіться, на перше число ми маємо 15 тис, і ми заганяємо їх на депо саме на два місяці. І місяць користуємось різними варіантами, то на закінчення першого місяця в нас по другому варіанту нічого не залишиться, лише профіт від кешбека, та відсотки по картці, а наш депо в першому варіанті ще місяць буде приносити дохід, а з початком другого місяця, все почнеться зпочатку, але жтпо першому варіанту в нас знову буде 15 тис, які ми знову покладемо на депозит, і на протязі другого місяця в нас буде на депозиті вже 30 тис - перша наша зарплата до кінця другого місяця і друга наша зарплата - у другому місяці і потім ще і у третьому, тож все ж напевно в дохід по першому варіанту слід враховувати саме двомісячний дохід по депо, але одномісячний 1%ий кешбек, хоча дохід від першого варіанту рознесеться по двох місяцях, через те, що загаситися можна аж через 60 днів



mephala написав: kharkiver

по схемі "і" ви губите один місяць майбутнього прибутку від грейсу так як кошти які ви витратите за другий місяць вам потрібно повертати не в кінці другого місяця а в кінці третього і прибуток буде не за 30 днів а за 60.

але якщо ви цього не бачите то не знаю як вам довести це навіть. ви просто не вірно задаєте початкові дані. по схемі "і" ви губите один місяць майбутнього прибутку від грейсу так як кошти які ви витратите за другий місяць вам потрібно повертати не в кінці другого місяця а в кінці третього і прибуток буде не за 30 днів а за 60.але якщо ви цього не бачите то не знаю як вам довести це навіть. ви просто не вірно задаєте початкові дані.

Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:



(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;



(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;



(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47. Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47. O3P15BU Пригощайтеся! Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/):Пригощайтеся! kharkiver Повідомлень: 96 З нами з: 02.04.15 Подякував: 16 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 20:12 kharkiver написав: 1finanсier написав: Але ж за умовами експеременту зарплатня 15 тис на місяць, тож ми отримуємо 15 тис в перший місяць, і 15 тис у другий місяць, а не відразу 30 тис на два місяці, тож через це("витрачання з 30тис.до нуля"), Ви, виходить, у першому місяці враховуєте ті кошти, що ще не отримали (бо ще 15 тис. Ви отримаєте лише наступного місяця) Але ж за умовами експеременту зарплатня 15 тис на місяць, тож ми отримуємо 15 тис в перший місяць, і 15 тис у другий місяць, а не відразу 30 тис на два місяці, тож через це("витрачання з 30тис.до нуля"), Ви, виходить, у першому місяці враховуєте ті кошти, що ще не отримали (бо ще 15 тис. Ви отримаєте лише наступного місяця)

Ок, мабуть, я десь в умовах пропустив про зарплатню. Тоді:



(і) 15000*0,15/365*60 + 15000*0,15/365*30 + 15000*0,01*2 = 854,79 (427,40);



(іі) 7500*0,10/365*30*2 + 15000*0,02*2 = 723,29 (361,64);



(ііі) 7500*0,15/365*30*2 + 15000*0,02*2 = 784,93 (392,47). Ок, мабуть, я десь в умовах пропустив про зарплатню. Тоді:(і) 15000*0,15/365*60 + 15000*0,15/365*30 + 15000*0,01*2 = 854,79 (427,40);(іі) 7500*0,10/365*30*2 + 15000*0,02*2 = 723,29 (361,64);(ііі) 7500*0,15/365*30*2 + 15000*0,02*2 = 784,93 (392,47).



Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо :

(і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 =

(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02= Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо :(і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 =(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02= 1finanсier

Повідомлень: 88 З нами з: 02.09.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 20:13 ingtrans написав: kharkiver

При условии, что (1) траты, сделанные в месяце 1, нужно погасить к концу месяца 2, траты, сделанные в месяце 2, нужно погасить к концу месяца 3 и т.д. и (2) ежемесячная зарплата равна 15000 (о ней изначально не говорилось, но по-хорошему без нее мы долго не протянем) вариант (i) справедлив только для первых 2 месяцев использования кредитного лимита. В долгосрочной перспективе мы войдем в цикл, когда у нас своих средств постоянно 30000, а мы живем на 15000 из лимита. При условии, что (1) траты, сделанные в месяце 1, нужно погасить к концу месяца 2, траты, сделанные в месяце 2, нужно погасить к концу месяца 3 и т.д. и (2) ежемесячная зарплата равна 15000 (о ней изначально не говорилось, но по-хорошему без нее мы долго не протянем) вариант (i) справедлив только для первых 2 месяцев использования кредитного лимита. В долгосрочной перспективе мы войдем в цикл, когда у нас своих средств постоянно 30000, а мы живем на 15000 из лимита.

Так, я виходив з хибних початкових умов. Але цікаво, що навіть з правильними умовами, я все одно не отримав результати тих розрахунків, що були раніше тут були наведені іншими... Так, я виходив з хибних початкових умов. Але цікаво, що навіть з правильними умовами, я все одно не отримав результати тих розрахунків, що були раніше тут були наведені іншими... O3P15BU Пригощайтеся! Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/):Пригощайтеся! kharkiver Повідомлень: 96 З нами з: 02.04.15 Подякував: 16 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 20:17 kharkiver написав: 1finanсier написав: А тепер Ви не вірно вираховуєте перший варіант )

Дивіться, на перше число ми маємо 15 тис, і ми заганяємо їх на депо саме на два місяці. І місяць користуємось різними варіантами, то на закінчення першого місяця в нас по другому варіанту нічого не залишиться, лише профіт від кешбека, та відсотки по картці, а наш депо в першому варіанті ще місяць буде приносити дохід, а з початком другого місяця, все почнеться зпочатку, але жтпо першому варіанту в нас знову буде 15 тис, які ми знову покладемо на депозит, і на протязі другого місяця в нас буде на депозиті вже 30 тис - перша наша зарплата до кінця другого місяця і друга наша зарплата - у другому місяці і потім ще і у третьому, тож все ж напевно в дохід по першому варіанту слід враховувати саме двомісячний дохід по депо, але одномісячний 1%ий кешбек, хоча дохід від першого варіанту рознесеться по двох місяцях, через те, що загаситися можна аж через 60 днів А тепер Ви не вірно вираховуєте перший варіант )Дивіться, на перше число ми маємо 15 тис, і ми заганяємо їх на депо саме на два місяці. І місяць користуємось різними варіантами, то на закінчення першого місяця в нас по другому варіанту нічого не залишиться, лише профіт від кешбека, та відсотки по картці, а наш депо в першому варіанті ще місяць буде приносити дохід, а з початком другого місяця, все почнеться зпочатку, але жтпо першому варіанту в нас знову буде 15 тис, які ми знову покладемо на депозит, і на протязі другого місяця в нас буде на депозиті вже 30 тис - перша наша зарплата до кінця другого місяця і друга наша зарплата - у другому місяці і потім ще і у третьому, тож все ж напевно в дохід по першому варіанту слід враховувати саме двомісячний дохід по депо, але одномісячний 1%ий кешбек, хоча дохід від першого варіанту рознесеться по двох місяцях, через те, що загаситися можна аж через 60 днів



mephala написав: kharkiver

по схемі "і" ви губите один місяць майбутнього прибутку від грейсу так як кошти які ви витратите за другий місяць вам потрібно повертати не в кінці другого місяця а в кінці третього і прибуток буде не за 30 днів а за 60.

але якщо ви цього не бачите то не знаю як вам довести це навіть. ви просто не вірно задаєте початкові дані. по схемі "і" ви губите один місяць майбутнього прибутку від грейсу так як кошти які ви витратите за другий місяць вам потрібно повертати не в кінці другого місяця а в кінці третього і прибуток буде не за 30 днів а за 60.але якщо ви цього не бачите то не знаю як вам довести це навіть. ви просто не вірно задаєте початкові дані.

Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:



(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;



(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;



(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47. Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.

Молодець ! Саме так ! Лише в першому варіанті можна використовувати і початкову частину Вашої формули - 15000*0,15/365*60... Молодець ! Саме так ! Лише в першому варіанті можна використовувати і початкову частину Вашої формули - 15000*0,15/365*60... Востаннє редагувалось 1finanсier в Вів 04 лют, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз. 1finanсier

Повідомлень: 88 З нами з: 02.09.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 20:18 1finanсier написав: Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо :

(і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 =

(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02= Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо :(і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 =(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02=

Ми коментуємо один одного із запізненням:



kharkiver написав: Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:



(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;



(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;



(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47. Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47. Ми коментуємо один одного із запізненням: O3P15BU Пригощайтеся! Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/):Пригощайтеся! kharkiver Повідомлень: 96 З нами з: 02.04.15 Подякував: 16 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 20:20 kharkiver написав: 1finanсier написав: Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо :

(і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 =

(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02= Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо :(і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 =(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02=

Ми коментуємо один одного із запізненням:



kharkiver написав: Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:



(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;



(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;



(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47. Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47. Ми коментуємо один одного із запізненням:

Ага ) Ну та головне, що один одного зрозуміли ) Ага ) Ну та головне, що один одного зрозуміли ) 1finanсier

Повідомлень: 88 З нами з: 02.09.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 20:22 Re: Monobank 1finanсier написав: Лише в першому варіанті можна використовувати і початкову частину Вашої формули - 15000*0,15/365*60... Лише в першому варіанті можна використовувати і початкову частину Вашої формули - 15000*0,15/365*60...

Нагляднее как раз 30000*0,15/365*30, потому что это ближе к тому, что происходит - проценты получаем каждый месяц. Нагляднее как раз 30000*0,15/365*30, потому что это ближе к тому, что происходит - проценты получаем каждый месяц. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank

https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка ingtrans

Повідомлень: 589 З нами з: 31.07.19 Подякував: 17 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 20:23 Re: Monobank Цікаво, що за такою схемою навіть 3% кешбеку не дуже рятують (бо в звичайному житті не дуже зручно реалізовувати варіант (ііі), реальніше мати щось середнє між (іі) та (ііі)). O3P15BU Пригощайтеся! Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/):Пригощайтеся! kharkiver Повідомлень: 96 З нами з: 02.04.15 Подякував: 16 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 20:32 kharkiver написав: ingtrans написав: kharkiver

При условии, что (1) траты, сделанные в месяце 1, нужно погасить к концу месяца 2, траты, сделанные в месяце 2, нужно погасить к концу месяца 3 и т.д. и (2) ежемесячная зарплата равна 15000 (о ней изначально не говорилось, но по-хорошему без нее мы долго не протянем) вариант (i) справедлив только для первых 2 месяцев использования кредитного лимита. В долгосрочной перспективе мы войдем в цикл, когда у нас своих средств постоянно 30000, а мы живем на 15000 из лимита. При условии, что (1) траты, сделанные в месяце 1, нужно погасить к концу месяца 2, траты, сделанные в месяце 2, нужно погасить к концу месяца 3 и т.д. и (2) ежемесячная зарплата равна 15000 (о ней изначально не говорилось, но по-хорошему без нее мы долго не протянем) вариант (i) справедлив только для первых 2 месяцев использования кредитного лимита. В долгосрочной перспективе мы войдем в цикл, когда у нас своих средств постоянно 30000, а мы живем на 15000 из лимита.

Так, я виходив з хибних початкових умов. Але цікаво, що навіть з правильними умовами, я все одно не отримав результати тих розрахунків, що були раніше тут були наведені іншими... Так, я виходив з хибних початкових умов. Але цікаво, що навіть з правильними умовами, я все одно не отримав результати тих розрахунків, що були раніше тут були наведені іншими...



ви для варіанту "і" брали з кешбеком. я рахував звичайну грейсову без кешбеку. тільки зиск від використання грейсу. щоб наочно показати що дебетні варіанти з низьким процентом КБ це те саме що проста грейсова кредитка.

а якщо за свої купляти без КБ так це взагалі збиток. хоча котобанда цим успішно користується на свою користь. ви для варіанту "і" брали з кешбеком. я рахував звичайну грейсову без кешбеку. тільки зиск від використання грейсу. щоб наочно показати що дебетні варіанти з низьким процентом КБ це те саме що проста грейсова кредитка.а якщо за свої купляти без КБ так це взагалі збиток. хоча котобанда цим успішно користується на свою користь. Востаннє редагувалось mephala в Вів 04 лют, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 6462 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 17241725172617271728> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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