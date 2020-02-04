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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:59

  Surfer написав:не пользуюсь маникюром, педикюром и мейкапом, наверное они на этом много зарабатывают в КБ. Я конечно за толерантность, и рад что у человека свои маленькие радости - в виде новой завивки, помады или маникюра, но это так себе аргументация - скорее попытка выдать свою альтернативную ориентацию за фин грамотность.

Я смотрю ваша глупость даже больше, чем я мог себе представить. Но тоже вариант - да, бывает. Подмена знаний и опыта редким бредом - печально, но вполне ожидаемо в такой ситуации.

Надую ещё немного щёки :D

Если вы никогда не бываете в аптеках, лечебных, стоматологических заведениях, медицинских лабораториях, а также эти вопросы вообще и полностью не трогают вашу семью, то я искренне вам завидую. Честно. Это мы оставляем в стороне одежду и обувь по вашим условиям. И тогда вам Пудра на самом деле не нужна.

А никогда не посещать магазины Евы (сюрприз - там товары не только для девочек) - это гарантированная переплата для хозяйственных и мужских товаров повседневного спроса. Но, судя по всему, такие мелочи вас тоже не волнуют. Может в семье у вас посуду не моют, не убирают, не стирают никогда, зубы не чистят, дезодорантами не пользуются - да мало ли что. И вы никогда ничего не покупаете своим любимым девочкам (матерям, дочерям) - тоже вариант...

Ах - да, и это мы ещё не обсуждали карту для онлайн-покупок, где всегда 5% за кредитные и нет платы за конвертацию ;)

P.S. Наслаждайтесь Моно и не пытайтесь разобраться - это не ваше. Не осилите.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:07

  1finanсier написав:А тепер Ви не вірно вираховуєте перший варіант )
Дивіться, на перше число ми маємо 15 тис, і ми заганяємо їх на депо саме на два місяці. І місяць користуємось різними варіантами, то на закінчення першого місяця в нас по другому варіанту нічого не залишиться, лише профіт від кешбека, та відсотки по картці, а наш депо в першому варіанті ще місяць буде приносити дохід, а з початком другого місяця, все почнеться зпочатку, але жтпо першому варіанту в нас знову буде 15 тис, які ми знову покладемо на депозит, і на протязі другого місяця в нас буде на депозиті вже 30 тис - перша наша зарплата до кінця другого місяця і друга наша зарплата - у другому місяці і потім ще і у третьому, тож все ж напевно в дохід по першому варіанту слід враховувати саме двомісячний дохід по депо, але одномісячний 1%ий кешбек, хоча дохід від першого варіанту рознесеться по двох місяцях, через те, що загаситися можна аж через 60 днів


  mephala написав:kharkiver
по схемі "і" ви губите один місяць майбутнього прибутку від грейсу так як кошти які ви витратите за другий місяць вам потрібно повертати не в кінці другого місяця а в кінці третього і прибуток буде не за 30 днів а за 60.
але якщо ви цього не бачите то не знаю як вам довести це навіть. ви просто не вірно задаєте початкові дані.

Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:

(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;

(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;

(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:12

  kharkiver написав:
  1finanсier написав:Але ж за умовами експеременту зарплатня 15 тис на місяць, тож ми отримуємо 15 тис в перший місяць, і 15 тис у другий місяць, а не відразу 30 тис на два місяці, тож через це("витрачання з 30тис.до нуля"), Ви, виходить, у першому місяці враховуєте ті кошти, що ще не отримали (бо ще 15 тис. Ви отримаєте лише наступного місяця)

Ок, мабуть, я десь в умовах пропустив про зарплатню. Тоді:

(і) 15000*0,15/365*60 + 15000*0,15/365*30 + 15000*0,01*2 = 854,79 (427,40);

(іі) 7500*0,10/365*30*2 + 15000*0,02*2 = 723,29 (361,64);

(ііі) 7500*0,15/365*30*2 + 15000*0,02*2 = 784,93 (392,47).


Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо :
(і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 =
(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02=
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:13

  ingtrans написав:kharkiver
При условии, что (1) траты, сделанные в месяце 1, нужно погасить к концу месяца 2, траты, сделанные в месяце 2, нужно погасить к концу месяца 3 и т.д. и (2) ежемесячная зарплата равна 15000 (о ней изначально не говорилось, но по-хорошему без нее мы долго не протянем) вариант (i) справедлив только для первых 2 месяцев использования кредитного лимита. В долгосрочной перспективе мы войдем в цикл, когда у нас своих средств постоянно 30000, а мы живем на 15000 из лимита.

Так, я виходив з хибних початкових умов. Але цікаво, що навіть з правильними умовами, я все одно не отримав результати тих розрахунків, що були раніше тут були наведені іншими...
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:17

  kharkiver написав:
  1finanсier написав:А тепер Ви не вірно вираховуєте перший варіант )
Дивіться, на перше число ми маємо 15 тис, і ми заганяємо їх на депо саме на два місяці. І місяць користуємось різними варіантами, то на закінчення першого місяця в нас по другому варіанту нічого не залишиться, лише профіт від кешбека, та відсотки по картці, а наш депо в першому варіанті ще місяць буде приносити дохід, а з початком другого місяця, все почнеться зпочатку, але жтпо першому варіанту в нас знову буде 15 тис, які ми знову покладемо на депозит, і на протязі другого місяця в нас буде на депозиті вже 30 тис - перша наша зарплата до кінця другого місяця і друга наша зарплата - у другому місяці і потім ще і у третьому, тож все ж напевно в дохід по першому варіанту слід враховувати саме двомісячний дохід по депо, але одномісячний 1%ий кешбек, хоча дохід від першого варіанту рознесеться по двох місяцях, через те, що загаситися можна аж через 60 днів


  mephala написав:kharkiver
по схемі "і" ви губите один місяць майбутнього прибутку від грейсу так як кошти які ви витратите за другий місяць вам потрібно повертати не в кінці другого місяця а в кінці третього і прибуток буде не за 30 днів а за 60.
але якщо ви цього не бачите то не знаю як вам довести це навіть. ви просто не вірно задаєте початкові дані.

Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:

(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;

(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;

(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.

Молодець ! Саме так ! Лише в першому варіанті можна використовувати і початкову частину Вашої формули - 15000*0,15/365*60...
Востаннє редагувалось 1finanсier в Вів 04 лют, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:18

  1finanсier написав: Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо :
(і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 =
(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02=

Ми коментуємо один одного із запізненням: :)

  kharkiver написав:Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:

(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;

(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;

(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:20

  kharkiver написав:
  1finanсier написав: Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо :
(і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 =
(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02=

Ми коментуємо один одного із запізненням: :)

  kharkiver написав:Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:

(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;

(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;

(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.

Ага ) Ну та головне, що один одного зрозуміли )
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:22

Re: Monobank

  1finanсier написав:Лише в першому варіанті можна використовувати і початкову частину Вашої формули - 15000*0,15/365*60...

Нагляднее как раз 30000*0,15/365*30, потому что это ближе к тому, что происходит - проценты получаем каждый месяц.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:23

Re: Monobank

Цікаво, що за такою схемою навіть 3% кешбеку не дуже рятують (бо в звичайному житті не дуже зручно реалізовувати варіант (ііі), реальніше мати щось середнє між (іі) та (ііі)).
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:32

  kharkiver написав:
  ingtrans написав:kharkiver
При условии, что (1) траты, сделанные в месяце 1, нужно погасить к концу месяца 2, траты, сделанные в месяце 2, нужно погасить к концу месяца 3 и т.д. и (2) ежемесячная зарплата равна 15000 (о ней изначально не говорилось, но по-хорошему без нее мы долго не протянем) вариант (i) справедлив только для первых 2 месяцев использования кредитного лимита. В долгосрочной перспективе мы войдем в цикл, когда у нас своих средств постоянно 30000, а мы живем на 15000 из лимита.

Так, я виходив з хибних початкових умов. Але цікаво, що навіть з правильними умовами, я все одно не отримав результати тих розрахунків, що були раніше тут були наведені іншими...


ви для варіанту "і" брали з кешбеком. я рахував звичайну грейсову без кешбеку. тільки зиск від використання грейсу. щоб наочно показати що дебетні варіанти з низьким процентом КБ це те саме що проста грейсова кредитка.
а якщо за свої купляти без КБ так це взагалі збиток. хоча котобанда цим успішно користується на свою користь.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 04 лют, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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