Surfer написав:не пользуюсь маникюром, педикюром и мейкапом, наверное они на этом много зарабатывают в КБ. Я конечно за толерантность, и рад что у человека свои маленькие радости - в виде новой завивки, помады или маникюра, но это так себе аргументация - скорее попытка выдать свою альтернативную ориентацию за фин грамотность.
Я смотрю ваша глупость даже больше, чем я мог себе представить. Но тоже вариант - да, бывает. Подмена знаний и опыта редким бредом - печально, но вполне ожидаемо в такой ситуации.
Надую ещё немного щёки
Если вы никогда не бываете в аптеках, лечебных, стоматологических заведениях, медицинских лабораториях, а также эти вопросы вообще и полностью не трогают вашу семью, то я искренне вам завидую. Честно. Это мы оставляем в стороне одежду и обувь по вашим условиям. И тогда вам Пудра на самом деле не нужна.
А никогда не посещать магазины Евы (сюрприз - там товары не только для девочек) - это гарантированная переплата для хозяйственных и мужских товаров повседневного спроса. Но, судя по всему, такие мелочи вас тоже не волнуют. Может в семье у вас посуду не моют, не убирают, не стирают никогда, зубы не чистят, дезодорантами не пользуются - да мало ли что. И вы никогда ничего не покупаете своим любимым девочкам (матерям, дочерям) - тоже вариант...
Ах - да, и это мы ещё не обсуждали карту для онлайн-покупок, где всегда 5% за кредитные и нет платы за конвертацию
P.S. Наслаждайтесь Моно и не пытайтесь разобраться - это не ваше. Не осилите.
1finanсier написав:А тепер Ви не вірно вираховуєте перший варіант ) Дивіться, на перше число ми маємо 15 тис, і ми заганяємо їх на депо саме на два місяці. І місяць користуємось різними варіантами, то на закінчення першого місяця в нас по другому варіанту нічого не залишиться, лише профіт від кешбека, та відсотки по картці, а наш депо в першому варіанті ще місяць буде приносити дохід, а з початком другого місяця, все почнеться зпочатку, але жтпо першому варіанту в нас знову буде 15 тис, які ми знову покладемо на депозит, і на протязі другого місяця в нас буде на депозиті вже 30 тис - перша наша зарплата до кінця другого місяця і друга наша зарплата - у другому місяці і потім ще і у третьому, тож все ж напевно в дохід по першому варіанту слід враховувати саме двомісячний дохід по депо, але одномісячний 1%ий кешбек, хоча дохід від першого варіанту рознесеться по двох місяцях, через те, що загаситися можна аж через 60 днів
mephala написав:kharkiver по схемі "і" ви губите один місяць майбутнього прибутку від грейсу так як кошти які ви витратите за другий місяць вам потрібно повертати не в кінці другого місяця а в кінці третього і прибуток буде не за 30 днів а за 60. але якщо ви цього не бачите то не знаю як вам довести це навіть. ви просто не вірно задаєте початкові дані.
Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:
(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;
(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;
(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.
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1finanсier написав:Але ж за умовами експеременту зарплатня 15 тис на місяць, тож ми отримуємо 15 тис в перший місяць, і 15 тис у другий місяць, а не відразу 30 тис на два місяці, тож через це("витрачання з 30тис.до нуля"), Ви, виходить, у першому місяці враховуєте ті кошти, що ще не отримали (бо ще 15 тис. Ви отримаєте лише наступного місяця)
Ок, мабуть, я десь в умовах пропустив про зарплатню. Тоді:
Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо : (і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 = (іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02=
ingtrans написав:kharkiver При условии, что (1) траты, сделанные в месяце 1, нужно погасить к концу месяца 2, траты, сделанные в месяце 2, нужно погасить к концу месяца 3 и т.д. и (2) ежемесячная зарплата равна 15000 (о ней изначально не говорилось, но по-хорошему без нее мы долго не протянем) вариант (i) справедлив только для первых 2 месяцев использования кредитного лимита. В долгосрочной перспективе мы войдем в цикл, когда у нас своих средств постоянно 30000, а мы живем на 15000 из лимита.
Так, я виходив з хибних початкових умов. Але цікаво, що навіть з правильними умовами, я все одно не отримав результати тих розрахунків, що були раніше тут були наведені іншими...
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1finanсier написав:А тепер Ви не вірно вираховуєте перший варіант ) Дивіться, на перше число ми маємо 15 тис, і ми заганяємо їх на депо саме на два місяці. І місяць користуємось різними варіантами, то на закінчення першого місяця в нас по другому варіанту нічого не залишиться, лише профіт від кешбека, та відсотки по картці, а наш депо в першому варіанті ще місяць буде приносити дохід, а з початком другого місяця, все почнеться зпочатку, але жтпо першому варіанту в нас знову буде 15 тис, які ми знову покладемо на депозит, і на протязі другого місяця в нас буде на депозиті вже 30 тис - перша наша зарплата до кінця другого місяця і друга наша зарплата - у другому місяці і потім ще і у третьому, тож все ж напевно в дохід по першому варіанту слід враховувати саме двомісячний дохід по депо, але одномісячний 1%ий кешбек, хоча дохід від першого варіанту рознесеться по двох місяцях, через те, що загаситися можна аж через 60 днів
mephala написав:kharkiver по схемі "і" ви губите один місяць майбутнього прибутку від грейсу так як кошти які ви витратите за другий місяць вам потрібно повертати не в кінці другого місяця а в кінці третього і прибуток буде не за 30 днів а за 60. але якщо ви цього не бачите то не знаю як вам довести це навіть. ви просто не вірно задаєте початкові дані.
Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:
(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;
(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;
(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.
Молодець ! Саме так ! Лише в першому варіанті можна використовувати і початкову частину Вашої формули - 15000*0,15/365*60...
Востаннє редагувалось 1finanсier в Вів 04 лют, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier написав: Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо : (і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 = (іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02=
Ми коментуємо один одного із запізненням:
kharkiver написав:Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:
(і) 30000*0,15/365*30 + 15000*0,01 = 519,86;
(іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02 = 361,64;
(ііі) 7500*0,15/365*30 + 15000*0,02 = 392,47.
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1finanсier написав: Все ж неапевно простіше для розуміння сказати так - профіт першого варіанту складається з двох частин - першу ми отримуємо в поточному місяці, а другу на прикінці другого місяця, коли отримаємо відсотки по депозиту , і загасимося в грейсі. А ось другий варіант не потрібно складувати за два місяці, бо у другому місяці вже буде ще один перший варіант, зі своїми черговими 15 тисячами і своїм черговим двомісячним грейсом, тож трішки коригуючи Ваші формули і прибираючи подвоєння там, де це не потрібно, отримуємо : (і) 15000*0,15/365*60+15000*0,01*2 = (іі) 7500*0,10/365*30 + 15000*0,02=
Ми коментуємо один одного із запізненням:
kharkiver написав:Погоджуюсь. Якщо враховувати зарплатню і схему "в русі" (тобто за винятком недоотримання прибутків протягом першого місяця), то матимемо:
1finanсier написав:Лише в першому варіанті можна використовувати і початкову частину Вашої формули - 15000*0,15/365*60...
Нагляднее как раз 30000*0,15/365*30, потому что это ближе к тому, что происходит - проценты получаем каждый месяц.
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ingtrans написав:kharkiver При условии, что (1) траты, сделанные в месяце 1, нужно погасить к концу месяца 2, траты, сделанные в месяце 2, нужно погасить к концу месяца 3 и т.д. и (2) ежемесячная зарплата равна 15000 (о ней изначально не говорилось, но по-хорошему без нее мы долго не протянем) вариант (i) справедлив только для первых 2 месяцев использования кредитного лимита. В долгосрочной перспективе мы войдем в цикл, когда у нас своих средств постоянно 30000, а мы живем на 15000 из лимита.
Так, я виходив з хибних початкових умов. Але цікаво, що навіть з правильними умовами, я все одно не отримав результати тих розрахунків, що були раніше тут були наведені іншими...
ви для варіанту "і" брали з кешбеком. я рахував звичайну грейсову без кешбеку. тільки зиск від використання грейсу. щоб наочно показати що дебетні варіанти з низьким процентом КБ це те саме що проста грейсова кредитка. а якщо за свої купляти без КБ так це взагалі збиток. хоча котобанда цим успішно користується на свою користь.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 04 лют, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.