1finanсier написав:Лише в першому варіанті можна використовувати і початкову частину Вашої формули - 15000*0,15/365*60...
Нагляднее как раз 30000*0,15/365*30, потому что это ближе к тому, что происходит - проценты получаем каждый месяц.
Ну, згоден що наглядніше, але для другого та наступних місяців нашого так званого експеременту, а ось для першого місяця,і окремо взятого варіанту то як на мене наглядніше інший приклад, бо в нас за даними є наша 15 тисячна зарплата, яку ми кладемо під 15 відсотків на 60 днів на депо, що і наглядно показується у формулі
Surfer написав:Более того человеческий Б5 с очень удобныс пейпассом стоит 150 грн, который у мони бесплатен.
Если вы не в курсе современных тенденций, то мы идём в мир без карт. NFC их заменит - вопрос времени. Карты исчезнут рано или поздно. Или у вас допотопный телефон без NFC? А телефону с NFC всё равно, есть на карте чип с бесконтактом или нет. С другой стороны, 150 грн. на 4 года - это 3,125 грн. в месяц. Отбиваются на ура.
Surfer написав:Уже не говоря о шансах нарваться на скрытые хотя и хорошо задокументированные платежи.
Это только у вас получится - верю! У меня за почти 3,5 года не получилось - наверное плохо старался. Ни копейки лишнего ни за что не заплатил.
Surfer написав:Чтобы получить больший КБ надо больше тратить - больные люди.
Никогда так не считал. Но вы придумали, ибо красиво звучит!
Surfer написав:В добавок частые категории "подорожі" у мони - народ тут спрашивал зачем в режиме дебета использовать кредитку - тем что не одними продуктами с 2% КБ живы. Прилетают категории с гораздо более интересными % где КБ гораздо больше с собственных чем с кредитных даже с учетом грейса.
Surfer написав:Сейчас обсуждают покупку авиабилетов - у мони в соотв категории на авиабилетах , ЖД, паромах, бронировках отелей и прочего можно вернуть на КБ куда больше
В январе у другого конкурента (сюрприз!) было и вовсе 10% на путешествия! Но про 3*0,805=2,415% за свои и 1% за кредитные в разрезе "куда больше" - опять явный загон оленей
1finanсier написав:Ну, згоден що наглядніше, але для другого та наступних місяців нашого так званого експеременту, а ось для першого місяця,і окремо взятого варіанту то як на мене наглядніше інший приклад, бо в нас за даними є наша 15 тисячна зарплата, яку ми кладемо під 15 відсотків на 60 днів на депо, що і наглядно показується у формулі
Не, у нас в расчетах фигурирует депо с 15%, которые очень хорошо согласуются с условаиями по одной карте. Подозреваю, что эти 15% с нее и взяли. С депозитами, которые депозиты, а не проценты на остаток, вариант (iii) сейчас практически невозможен. Так вот на этой карте всегда будет 30000 за исключением первого месяца. Поэтому 30000*0,15/365*30, как по мне, ближе соответствует действительности.
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Квесторе_поверніться написав:Податок не враховано.
Серьезно? А в какой из приведенных формул он учтен?
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штуку баксов можно вложить в акции производителей конопли. И на падении можно вложить в SP-500, тесла и другое.
И крипту!
Украинский Карбованец, karbo (KRB) пошел вверх. Создали новую криптовалюту бауни, (BitchCoin). Туда на первичном размещении акций, уже вложили неизвестные инвесторы, которых никто не знает.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 04 лют, 2020 21:18, всього редагувалось 5 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66 Просто интересно, это должно быть остроумно или смешно?
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mephala написав:а якщо за свої купляти без КБ так це взагалі збиток. хоча котобанда цим успішно користується на свою користь.
Ну убыток всё-таки неправильное слово. Это скорее какая-то недополученная выгода, поскольку при использовании более прибыльных вариантов выгода могла быть больше.
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Квесторе_поверніться написав:Податок не враховано.
Серьезно? А в какой из приведенных формул он учтен?
У всіх...не учтен.
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