Додано: Вів 04 лют, 2020 20:35

Surfer написав: Более того человеческий Б5 с очень удобныс пейпассом стоит 150 грн, который у мони бесплатен. Более того человеческий Б5 с очень удобныс пейпассом стоит 150 грн, который у мони бесплатен.

Surfer написав: Уже не говоря о шансах нарваться на скрытые хотя и хорошо задокументированные платежи. Уже не говоря о шансах нарваться на скрытые хотя и хорошо задокументированные платежи.

Surfer написав: Чтобы получить больший КБ надо больше тратить - больные люди. Чтобы получить больший КБ надо больше тратить - больные люди.

Surfer написав: В добавок частые категории "подорожі" у мони - народ тут спрашивал зачем в режиме дебета использовать кредитку - тем что не одними продуктами с 2% КБ живы. Прилетают категории с гораздо более интересными % где КБ гораздо больше с собственных чем с кредитных даже с учетом грейса. В добавок частые категории "подорожі" у мони - народ тут спрашивал зачем в режиме дебета использовать кредитку - тем что не одними продуктами с 2% КБ живы. Прилетают категории с гораздо более интересными % где КБ гораздо больше с собственных чем с кредитных даже с учетом грейса.

Surfer написав: Сейчас обсуждают покупку авиабилетов - у мони в соотв категории на авиабилетах , ЖД, паромах, бронировках отелей и прочего можно вернуть на КБ куда больше Сейчас обсуждают покупку авиабилетов - у мони в соотв категории на авиабилетах , ЖД, паромах, бронировках отелей и прочего можно вернуть на КБ куда больше

Surfer написав: под удобных 10% годовых под удобных 10% годовых

Если вы не в курсе современных тенденций, то мы идём в мир без карт. NFC их заменит - вопрос времени. Карты исчезнут рано или поздно. Или у вас допотопный телефон без NFC? А телефону с NFC всё равно, есть на карте чип с бесконтактом или нет. С другой стороны, 150 грн. на 4 года - это 3,125 грн. в месяц. Отбиваются на ура.Это только у вас получится - верю! У меня за почти 3,5 года не получилось - наверное плохо старался. Ни копейки лишнего ни за что не заплатил.Никогда так не считал. Но вы придумали, ибо красиво звучит!В январе у другого конкурента (сюрприз!) было и вовсе 10% на путешествия! Но про 3*0,805=2,415% за свои и 1% за кредитные в разрезе "куда больше" - опять явный загон оленейЭто наверное шутка такая? Оценил!