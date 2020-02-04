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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1725172617271728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:33

  ingtrans написав:
  1finanсier написав:Лише в першому варіанті можна використовувати і початкову частину Вашої формули - 15000*0,15/365*60...

Нагляднее как раз 30000*0,15/365*30, потому что это ближе к тому, что происходит - проценты получаем каждый месяц.

Ну, згоден що наглядніше, але для другого та наступних місяців нашого так званого експеременту, а ось для першого місяця,і окремо взятого варіанту то як на мене наглядніше інший приклад, бо в нас за даними є наша 15 тисячна зарплата, яку ми кладемо під 15 відсотків на 60 днів на депо, що і наглядно показується у формулі
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:35

  Surfer написав:Более того человеческий Б5 с очень удобныс пейпассом стоит 150 грн, который у мони бесплатен.

Если вы не в курсе современных тенденций, то мы идём в мир без карт. NFC их заменит - вопрос времени. Карты исчезнут рано или поздно. Или у вас допотопный телефон без NFC? А телефону с NFC всё равно, есть на карте чип с бесконтактом или нет. С другой стороны, 150 грн. на 4 года - это 3,125 грн. в месяц. Отбиваются на ура.

  Surfer написав:Уже не говоря о шансах нарваться на скрытые хотя и хорошо задокументированные платежи.

Это только у вас получится - верю! У меня за почти 3,5 года не получилось - наверное плохо старался. Ни копейки лишнего ни за что не заплатил.

  Surfer написав:Чтобы получить больший КБ надо больше тратить - больные люди.

Никогда так не считал. Но вы придумали, ибо красиво звучит!

  Surfer написав:В добавок частые категории "подорожі" у мони - народ тут спрашивал зачем в режиме дебета использовать кредитку - тем что не одними продуктами с 2% КБ живы. Прилетают категории с гораздо более интересными % где КБ гораздо больше с собственных чем с кредитных даже с учетом грейса.

  Surfer написав:Сейчас обсуждают покупку авиабилетов - у мони в соотв категории на авиабилетах , ЖД, паромах, бронировках отелей и прочего можно вернуть на КБ куда больше

В январе у другого конкурента (сюрприз!) было и вовсе 10% на путешествия! Но про 3*0,805=2,415% за свои и 1% за кредитные в разрезе "куда больше" - опять явный загон оленей :mrgreen:

  Surfer написав:под удобных 10% годовых

Это наверное шутка такая? Оценил! :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:51

Re: Monobank

  1finanсier написав:Ну, згоден що наглядніше, але для другого та наступних місяців нашого так званого експеременту, а ось для першого місяця,і окремо взятого варіанту то як на мене наглядніше інший приклад, бо в нас за даними є наша 15 тисячна зарплата, яку ми кладемо під 15 відсотків на 60 днів на депо, що і наглядно показується у формулі

Не, у нас в расчетах фигурирует депо с 15%, которые очень хорошо согласуются с условаиями по одной карте. Подозреваю, что эти 15% с нее и взяли. С депозитами, которые депозиты, а не проценты на остаток, вариант (iii) сейчас практически невозможен. Так вот на этой карте всегда будет 30000 за исключением первого месяца. Поэтому 30000*0,15/365*30, как по мне, ближе соответствует действительности.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:52

а СПОРТИВНИЙ депозит тут ще наливають, монокотікі? :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:52

Re: Monobank

  ingtrans написав:Поэтому 30000*0,15/365*30

Податок не враховано.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:59

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Податок не враховано.

Серьезно? :) А в какой из приведенных формул он учтен?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:04

штуку баксов можно вложить в акции производителей конопли.
И на падении можно вложить в SP-500, тесла и другое.

И крипту!

Украинский Карбованец, karbo (KRB) пошел вверх. Создали новую криптовалюту бауни, (BitchCoin). Туда на первичном размещении акций, уже вложили неизвестные инвесторы, которых никто не знает.


Зображення
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 04 лют, 2020 21:18, всього редагувалось 5 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:06

proftpd66
Просто интересно, это должно быть остроумно или смешно?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:07

Re: Monobank

  mephala написав:а якщо за свої купляти без КБ так це взагалі збиток. хоча котобанда цим успішно користується на свою користь.

Ну убыток всё-таки неправильное слово. Это скорее какая-то недополученная выгода, поскольку при использовании более прибыльных вариантов выгода могла быть больше.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:17

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Податок не враховано.

Серьезно? :) А в какой из приведенных формул он учтен?

У всіх...не учтен.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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