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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:27
Re: Monobank
Хоспади, зашёл, смотрю 10 страниц со вчера исписали, подумал детскую карту наконец то ввели, или что ещё хорошее... а тут писюнами меряются
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:30
Stringer
Это Вы еще, наверное, о презервативах и конопле не читали
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:33
Это тема реальная
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:36
Ага - дилеры в чёрном списке
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:51
Тоді пройдіть до броу бару.
Що за флешбеки? Депозити майя уже розмістили?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:56
Ні, краще на Комунальний пікнічок від Фідо/Eurobankу .
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:32
Re: Monobank
Расчёт был рентабельности разных вариантов трат 15 тыс в месяц.
Ну как тут наличие каких либо других доп. поступлений/сбережений на карте приближает действительность?
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:40
Re: Monobank
Я тоже так думал, но меня убедили, что в условиях была зарплата.
Но вообще в действительности без денежных поступлений весь этот круговорот смысла не имеет, потому что деньги достаточно быстро закончатся и экономия, как ни крути, будет копеечная. Выбор оптимального варианта как раз имеет смысл для обеспечения долгосрочной экономии, которая должна предполагать регулярные денежные поступления для текущих трат и погашения кредита.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:47
Re: Monobank
Без денежных поступлений можно и с голоду помереть.
Но это совсем другая история.
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:51
Aps
Тогда я не понимаю вопрос. Вроде как логично, что для поддержания схемы в рабочем состоянии мы должны получать не меньше, чем тратим.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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