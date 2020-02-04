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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1726172717281729>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:27

Re: Monobank

Хоспади, зашёл, смотрю 10 страниц со вчера исписали, подумал детскую карту наконец то ввели, или что ещё хорошее... а тут писюнами меряются :-(
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:30

Stringer
Это Вы еще, наверное, о презервативах и конопле не читали :mrgreen:
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:33

  ingtrans написав:Stringer
Это Вы еще, наверное, о презервативах и конопле не читали :mrgreen:



Это тема реальная

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:36

  ingtrans написав:Stringer
Это Вы еще, наверное, о презервативах и конопле не читали :mrgreen:

Ага - дилеры в чёрном списке :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:51

  Stringer написав:
  ingtrans написав:Stringer
Это Вы еще, наверное, о презервативах и конопле не читали :mrgreen:

Ага - дилеры в чёрном списке :mrgreen:

Тоді пройдіть до броу бару.
  greenozon написав:а СПОРТИВНИЙ депозит тут ще наливають, монокотікі? :mrgreen:

Що за флешбеки? Депозити майя уже розмістили?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:56

  klug написав:
  greenozon написав:а СПОРТИВНИЙ депозит тут ще наливають, монокотікі? :mrgreen:

Що за флешбеки? Депозити майя уже розмістили?


Ні, краще на Комунальний пікнічок від Фідо/Eurobankу :wink: .
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:32

Re: Monobank

ingtrans написав:Так вот на этой карте всегда будет 30000 за исключением первого месяца. Поэтому 30000*0,15/365*30, как по мне, ближе соответствует действительности.


Расчёт был рентабельности разных вариантов трат 15 тыс в месяц.
Ну как тут наличие каких либо других доп. поступлений/сбережений на карте приближает действительность?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:40

Re: Monobank

  Aps написав:Расчёт был рентабельности разных вариантов трат 15 тыс в месяц.
Ну как тут наличие каких либо других доп. поступлений/сбережений на карте приближает действительность?

Я тоже так думал, но меня убедили, что в условиях была зарплата. :)
Но вообще в действительности без денежных поступлений весь этот круговорот смысла не имеет, потому что деньги достаточно быстро закончатся и экономия, как ни крути, будет копеечная. Выбор оптимального варианта как раз имеет смысл для обеспечения долгосрочной экономии, которая должна предполагать регулярные денежные поступления для текущих трат и погашения кредита.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:47

Re: Monobank

ingtrans написав:Но вообще в действительности без денежных поступлений весь этот круговорот смысла не имеет, потому что деньги достаточно быстро закончатся и экономия, как ни крути, будет копеечная.

Без денежных поступлений можно и с голоду помереть.
Но это совсем другая история. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:51

Aps
Тогда я не понимаю вопрос. Вроде как логично, что для поддержания схемы в рабочем состоянии мы должны получать не меньше, чем тратим.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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