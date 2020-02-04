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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1726172717281729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:57

Re: Monobank

ingtrans написав:Aps
Тогда я не понимаю вопрос. Вроде как логично, что для поддержания схемы в рабочем состоянии мы должны получать не меньше, чем тратим.

Вам сумма 15 тыс. такие мысли навевает?
Можно на 3 тыс. прикинуть. )
Суть вопроса как их более выгодно тратить.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:09

Re: Monobank

  Aps написав:Вам сумма 15 тыс. такие мысли навевает?
Можно на 3 тыс. прикинуть. )
Суть вопроса как их более выгодно тратить.

Причем тут я и мои мысли о сумме 15 тыс.? Изначально в условии было сказано:
  mephala написав:уменьшил сумму месячных трат до 15К что бы не вылазить за лимит 500 грн КБ и допустил что вся сумма будет окэшбэчена на 2%.

Это было первое упоминание суммы. "Месячные траты" предполагают, что такая сумма тратится ежемесячно, а не то, что нам единоразово дали 15к и поставили задачу их потратить с максимальной выгодой для себя.

Зарплата явным образом не упоминалась, но "месячные траты" предполагает регулярные поступления денег для осуществления этих тра. Само слово "зарплата", если я не ошибаюсь, первым упомянул 1finanсier.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:18

  ingtrans написав:Причем тут я и мои мысли о сумме 15 тыс.? Изначально в условии было сказано:
  mephala написав:уменьшил сумму месячных трат до 15К что бы не вылазить за лимит 500 грн КБ и допустил что вся сумма будет окэшбэчена на 2%.

Это было первое упоминание суммы. "Месячные траты" предполагают, что такая сумма тратится ежемесячно, а не то, что нам единоразово дали 15к и поставили задачу их потратить с максимальной выгодой для себя.

Зарплата явным образом не упоминалась, но "месячные траты" предполагает регулярные поступления денег для осуществления этих тра. Само слово "зарплата", если я не ошибаюсь, первым упомянул 1finanсier.


перша згадка була раніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4861429#p4861429
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:30

Re: Monobank

  mephala написав:перша згадка була раніше:

Я показал откуда взялась сумма 15к. И до сих пор не понимаю вопроса:
  Aps написав:Ну как тут наличие каких либо других доп. поступлений/сбережений на карте приближает действительность?

Очевидно же, что в действительности мы должны будем ежемесячно пускать в оборот аналогичную дополнительную сумму, чтобы наша схема работала. Во всех вариантах принимали, что дополнительная сумму ("зарплата") равна тратам, т.е. 15000. Что здесь не так?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:11

ingtrans
если вы не заметили то я делал расчет без запуска второй суммы.
вторая сумма в расчетах это уже ваш конек.
mephala
 
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