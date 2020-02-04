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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:57
ingtrans написав:Aps
Тогда я не понимаю вопрос. Вроде как логично, что для поддержания схемы в рабочем состоянии мы должны получать не меньше, чем тратим.
Вам сумма 15 тыс. такие мысли навевает?
Можно на 3 тыс. прикинуть. )
Суть вопроса как их более выгодно тратить.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:09
Aps написав:
Вам сумма 15 тыс. такие мысли навевает?
Можно на 3 тыс. прикинуть. )
Суть вопроса как их более выгодно тратить.
Причем тут я и мои мысли о сумме 15 тыс.? Изначально в условии было сказано:
mephala написав:
уменьшил сумму месячных трат до 15К что бы не вылазить за лимит 500 грн КБ и допустил что вся сумма будет окэшбэчена на 2%.
Это было первое упоминание суммы. "Месячные траты" предполагают, что такая сумма тратится ежемесячно, а не то, что нам единоразово дали 15к и поставили задачу их потратить с максимальной выгодой для себя.
Зарплата явным образом не упоминалась, но "месячные траты" предполагает регулярные поступления денег для осуществления этих тра. Само слово "зарплата", если я не ошибаюсь, первым упомянул 1finanсier
.
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ingtrans
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:18
ingtrans написав:
Причем тут я и мои мысли о сумме 15 тыс.? Изначально в условии было сказано:
mephala написав:
уменьшил сумму месячных трат до 15К что бы не вылазить за лимит 500 грн КБ и допустил что вся сумма будет окэшбэчена на 2%.
Это было первое упоминание суммы. "Месячные траты" предполагают, что такая сумма тратится ежемесячно, а не то, что нам единоразово дали 15к и поставили задачу их потратить с максимальной выгодой для себя.
Зарплата явным образом не упоминалась, но "месячные траты" предполагает регулярные поступления денег для осуществления этих тра. Само слово "зарплата", если я не ошибаюсь, первым упомянул 1finanсier
.
перша згадка була раніше:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4861429#p4861429
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mephala
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:30
mephala написав:
перша згадка була раніше:
Я показал откуда взялась сумма 15к. И до сих пор не понимаю вопроса:
Aps написав:
Ну как тут наличие каких либо других доп. поступлений/сбережений на карте приближает действительность?
Очевидно же, что в действительности мы должны будем ежемесячно пускать в оборот аналогичную дополнительную сумму, чтобы наша схема работала. Во всех вариантах принимали, что дополнительная сумму ("зарплата") равна тратам, т.е. 15000. Что здесь не так?
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ingtrans
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Додано: Сер 05 лют, 2020 00:11
ingtrans
если вы не заметили то я делал расчет без запуска второй суммы.
вторая сумма в расчетах это уже ваш конек.
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mephala
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