Додано: Сер 05 лют, 2020 09:17

Aps написав: Если распределить траты на два месяца, то общий грейс будет уже будет 90 дней, а не 60.

Надо еще 15 тыс. накинуть. Ну что б было на что протянуть третий месяц. Если распределить траты на два месяца, то общий грейс будет уже будет 90 дней, а не 60.Надо еще 15 тыс. накинуть. Ну что б было на что протянуть третий месяц.

ingtrans написав: С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней.

15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877 С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней.15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877

1finanсier написав: Так умова була що ці 15 тис витрачаються протягом місяця. А на наступний місяць вже інші 15 тис,а якщо варіант з грейсом, то поклали ті 15 тис на депо на два місяці і забули ) Так умова була що ці 15 тис витрачаються протягом місяця. А на наступний місяць вже інші 15 тис,а якщо варіант з грейсом, то поклали ті 15 тис на депо на два місяці і забули )

Вот именно! О том и речь. Объясняю еще раз. Чтобы поддерживать работоспособность схемы на постоянной основе, необходимы регулярные дополнительные поступления. И только тогда 60-дневный грейс нам дает преимущество перед 2% кешбэка. При отсутствии поступлений у нас деньги заканчиваются уже через месяц, а второй месяц, в течение которого мы должны будем ждать возврата депозита, "денег нет, но вы держитесь". Поэтому при ежемесячных тратах 15 либо в условиях должна быть единоразовая стартовая сумма 30, которую мы просто должны максимально выгодно использовать без дополнительных поступлений, либо должны быть регулярные поступления 15. Ну или если есть только единоразовая стартовая сумма 15, то ежемесячные расходы должны быть 7,5.Я изначально считал, что у нас есть только 15 без каких-либо дополнительных поступлений. Только 15 и больше ничего. И тратим мы тоже ровно 15 в месяц. При таких условиях даже в случае грейса 60 дней мы сможем растянуть 15 только на месяц. Дальше тратить нечего, соответственно цикл использования денег заканчивается. Когда я увидел расчеты, я посчитал их некорректными, потому что для случая трат своих мы честно всё тратим за месяц, а для случая грейса мы на какие-то деньги еще живем второй месяц, хотя за этот второй месяц мы должны были потратить 15, раз уж мы ежемесячно тратим 15. Поэтому я написалА дальше былоЯ в своих расчетах другие 15 не учитывал, но раз на следующий месяц они у нас оказывается есть, то мы входим в цикл, первоначальная формулаработает и 60-дневный грейс в долгосрочной перспективе более выгоден, чем кешбэк 2%.И собственно мой вопрос: какие вопросы ко мне о дополнительных поступлениях, если я их в своих расчетах не учитывал?