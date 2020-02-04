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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:57
ingtrans написав:Aps
Тогда я не понимаю вопрос. Вроде как логично, что для поддержания схемы в рабочем состоянии мы должны получать не меньше, чем тратим.
Вам сумма 15 тыс. такие мысли навевает?
Можно на 3 тыс. прикинуть. )
Суть вопроса как их более выгодно тратить.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:09
Aps написав:
Вам сумма 15 тыс. такие мысли навевает?
Можно на 3 тыс. прикинуть. )
Суть вопроса как их более выгодно тратить.
Причем тут я и мои мысли о сумме 15 тыс.? Изначально в условии было сказано:
mephala написав:
уменьшил сумму месячных трат до 15К что бы не вылазить за лимит 500 грн КБ и допустил что вся сумма будет окэшбэчена на 2%.
Это было первое упоминание суммы. "Месячные траты" предполагают, что такая сумма тратится ежемесячно, а не то, что нам единоразово дали 15к и поставили задачу их потратить с максимальной выгодой для себя.
Зарплата явным образом не упоминалась, но "месячные траты" предполагает регулярные поступления денег для осуществления этих тра. Само слово "зарплата", если я не ошибаюсь, первым упомянул 1finanсier
.
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ingtrans
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:18
ingtrans написав:
Причем тут я и мои мысли о сумме 15 тыс.? Изначально в условии было сказано:
mephala написав:
уменьшил сумму месячных трат до 15К что бы не вылазить за лимит 500 грн КБ и допустил что вся сумма будет окэшбэчена на 2%.
Это было первое упоминание суммы. "Месячные траты" предполагают, что такая сумма тратится ежемесячно, а не то, что нам единоразово дали 15к и поставили задачу их потратить с максимальной выгодой для себя.
Зарплата явным образом не упоминалась, но "месячные траты" предполагает регулярные поступления денег для осуществления этих тра. Само слово "зарплата", если я не ошибаюсь, первым упомянул 1finanсier
.
перша згадка була раніше:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4861429#p4861429
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mephala
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:30
mephala написав:
перша згадка була раніше:
Я показал откуда взялась сумма 15к. И до сих пор не понимаю вопроса:
Aps написав:
Ну как тут наличие каких либо других доп. поступлений/сбережений на карте приближает действительность?
Очевидно же, что в действительности мы должны будем ежемесячно пускать в оборот аналогичную дополнительную сумму, чтобы наша схема работала. Во всех вариантах принимали, что дополнительная сумму ("зарплата") равна тратам, т.е. 15000. Что здесь не так?
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Додано: Сер 05 лют, 2020 00:11
ingtrans
если вы не заметили то я делал расчет без запуска второй суммы.
вторая сумма в расчетах это уже ваш конек.
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mephala
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Додано: Сер 05 лют, 2020 06:41
mephala написав:
если вы не заметили то я делал расчет без запуска второй суммы.
вторая сумма в расчетах это уже ваш конек.
Нет, не мой. Я дополнительных сумм не учитывал и именно поэтому считал, что Ваш расчет некорректный, потому что мы с имеющимися 15к и тратами 15к в месяц не протянем 2 месяца до выплаты депозита. Поэтому и предложил распределить траты на 2 месяца в обоих случаях, раз мы всё равно ждем выплаты 2 месяца. Но потом было
1finanсier написав:
Так умова була що ці 15 тис витрачаються протягом місяця. А на наступний місяць вже інші 15 тис
,а якщо варіант з грейсом, то поклали ті 15 тис на депо на два місяці і забули )
и я подумал, что Вы считали именно так, потому что при таком походе мы сводим концы с концами и формула работает.
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ingtrans
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Додано: Сер 05 лют, 2020 08:31
ingtrans написав:
Я дополнительных сумм не учитывал и именно поэтому считал, что Ваш расчет некорректный, потому что мы с имеющимися 15к и тратами 15к в месяц не протянем 2 месяца до выплаты депозита. Поэтому и предложил распределить траты на 2 месяца в обоих случаях, раз мы всё равно ждем выплаты 2 месяца.
Если распределить траты на два месяца, то общий грейс будет уже 90 дней, а не 60.
Надо еще 15 тыс. накинуть. Ну что б было на что протянуть третий месяц.
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Aps
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:17
Aps написав:
Если распределить траты на два месяца, то общий грейс будет уже будет 90 дней, а не 60.
Надо еще 15 тыс. накинуть. Ну что б было на что протянуть третий месяц.
Вот именно! О том и речь. Объясняю еще раз. Чтобы поддерживать работоспособность схемы на постоянной основе, необходимы регулярные дополнительные поступления. И только тогда 60-дневный грейс нам дает преимущество перед 2% кешбэка. При отсутствии поступлений у нас деньги заканчиваются уже через месяц, а второй месяц, в течение которого мы должны будем ждать возврата депозита, "денег нет, но вы держитесь". Поэтому при ежемесячных тратах 15 либо в условиях должна быть единоразовая стартовая сумма 30, которую мы просто должны максимально выгодно использовать без дополнительных поступлений, либо должны быть регулярные поступления 15. Ну или если есть только единоразовая стартовая сумма 15, то ежемесячные расходы должны быть 7,5.
Я изначально считал, что у нас есть только 15 без каких-либо дополнительных поступлений. Только 15 и больше ничего. И тратим мы тоже ровно 15 в месяц. При таких условиях даже в случае грейса 60 дней мы сможем растянуть 15 только на месяц. Дальше тратить нечего, соответственно цикл использования денег заканчивается. Когда я увидел расчеты mephala
, я посчитал их некорректными, потому что для случая трат своих мы честно всё тратим за месяц, а для случая грейса мы на какие-то деньги еще живем второй месяц, хотя за этот второй месяц мы должны были потратить 15, раз уж мы ежемесячно тратим 15. Поэтому я написал
ingtrans написав:
С одной стороны используете лимит 15000 грн за 60 дней и считаете доход за эти 60 дней, а с другой - своих средств используете 15000 за 30 дней и считаете доход за эти 30 дней. Используйте уж тогда и свои 15000 в течение 60 дней.
15000*(10%/365*30)+15000*2%=423,2877
А дальше было
1finanсier написав:
Так умова була що ці 15 тис витрачаються протягом місяця. А на наступний місяць вже інші 15 тис,а якщо варіант з грейсом, то поклали ті 15 тис на депо на два місяці і забули )
Я в своих расчетах другие 15 не учитывал, но раз на следующий месяц они у нас оказывается есть, то мы входим в цикл, первоначальная формула mephala
работает и 60-дневный грейс в долгосрочной перспективе более выгоден, чем кешбэк 2%.
И собственно мой вопрос: какие вопросы ко мне о дополнительных поступлениях, если я их в своих расчетах не учитывал?
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ingtrans
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:37
о чем эти тексты ни уя не понял
мож потому, шо не проснулся еще
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v57
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:41
v57 написав:
о чем эти тексты ни уя не понял
мож потому, шо не проснулся еще
Даже не думайте вникать. Просто перечитайте последние 4 слова вот в этом сообщении
Stringer написав:
Хоспади, зашёл, смотрю 10 страниц со вчера исписали, подумал детскую карту наконец то ввели, или что ещё хорошее... а тут писюнами меряются
ИМХО Stringer этим сообщением суть всего тут за 2 дня написанного полностью раскрыл и обобщил. Причем точно и емко
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