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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1727172817291730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:27

Re: Monobank

Вопрос: если оплатил через инет счет (wayforpay) и деньги снялись (но не по кешбечной категории) - то при возврате инетмагазину вернется комис, кто-то знает?

Хочу отменить и расплатиться картой на месте по животным (20%), но не хочется наказывать любимый магазин если комис от платежной системы ему не возвращается.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:09

  Slx написав:Вопрос: если оплатил через инет счет (wayforpay) и деньги снялись (но не по кешбечной категории) - то при возврате инетмагазину вернется комис, кто-то знает?

Это смотря как магазин деньги списывает.
Если обычная оплата - не вернется.
Если двухстадийная оплата (сначала холд, потом списание), и еще не было списания по вашей операции, то и комиссии не будет.
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:44

  mustbe написав:
  curiousobro написав:В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи

Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день

а если в последний день вы узнаете
что это выходной день? 8)
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  ingtrans написав:Поэтому 30000*0,15/365*30, как по мне, ближе соответствует действительности.

15% это в Фарсике или где, что за депо?
Maksi2
 
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Электронные деньги. Бабло. Расплатился симками
:lol: :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:25

Re: Monobank

  Maksi2 написав:15% это в Фарсике или где, что за депо?

Да, это дебетка КОКО в Форварде.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:32

  ingtrans написав:
  Maksi2 написав:15% это в Фарсике или где, что за депо?

Да, это дебетка КОКО в Форварде.


або дебетка Депозитка (старожили ще мають таке)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:04

Re: Monobank

  Slx написав:но не хочется наказывать любимый магазин если комис от платежной системы ему не возвращается

На сколько я сталкивался, это операционные затраты платежной системы а не конечного магазина.
Так что не переживайте :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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