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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 14:27
Вопрос: если оплатил через инет счет (wayforpay) и деньги снялись (но не по кешбечной категории) - то при возврате инетмагазину вернется комис, кто-то знает?
Хочу отменить и расплатиться картой на месте по животным (20%), но не хочется наказывать любимый магазин если комис от платежной системы ему не возвращается.
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Slx
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:09
Slx написав:
Вопрос: если оплатил через инет счет (wayforpay) и деньги снялись (но не по кешбечной категории) - то при возврате инетмагазину вернется комис, кто-то знает?
Это смотря как магазин деньги списывает.
Если обычная оплата - не вернется.
Если двухстадийная оплата (сначала холд, потом списание), и еще не было списания по вашей операции, то и комиссии не будет.
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
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ramzes4
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Додано: Сер 05 лют, 2020 20:44
mustbe написав: curiousobro написав:
В предпоследний день вы спокойно применяет план Б и соответственно планируете следующий день с учётом этой задачи
Если в последний день что-то пошло не так - спокойно применяется план Б. Задача решена.
Сижу, отдыхаю, курю бамбук, планирую следующий день
а если в последний день вы узнаете
что это выходной день?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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J
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:57
ingtrans написав:
Поэтому 30000*0,15/365*30, как по мне, ближе соответствует действительности.
15% это в Фарсике или где, что за депо?
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Maksi2
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:03
Электронные деньги. Бабло. Расплатился симками
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:25
Maksi2 написав:
15% это в Фарсике или где, что за депо?
Да, это дебетка КОКО в Форварде.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:32
ingtrans написав: Maksi2 написав:
15% это в Фарсике или где, что за депо?
Да, это дебетка КОКО в Форварде.
або дебетка Депозитка (старожили ще мають таке)
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greenozon
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:04
Slx написав:
но не хочется наказывать любимый магазин если комис от платежной системы ему не возвращается
На сколько я сталкивался, это операционные затраты платежной системы а не конечного магазина.
Так что не переживайте
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Чет 06 лют, 2020 00:28
greenozon написав: ingtrans написав: Maksi2 написав:
15% это в Фарсике или где, что за депо?
Да, это дебетка КОКО в Форварде.
або дебетка Депозитка (старожили ще мають таке)
так коко 12 на остаток средств дает, откуда 15?
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Maksi2
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Додано: Чет 06 лют, 2020 00:41
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greenozon
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