|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 03:09
ramzes4 написав: Slx написав:
Вопрос: если оплатил через инет счет (wayforpay) и деньги снялись (но не по кешбечной категории) - то при возврате инетмагазину вернется комис, кто-то знает?
Это смотря как магазин деньги списывает.
Если обычная оплата - не вернется.
Если двухстадийная оплата (сначала холд, потом списание), и еще не было списания по вашей операции, то и комиссии не будет.
Узнал у wayforpay - комис возвращает магазину только если в тот же день полный возврат.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 487
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему