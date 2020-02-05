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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1728172917301731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 03:09

  ramzes4 написав:
  Slx написав:Вопрос: если оплатил через инет счет (wayforpay) и деньги снялись (но не по кешбечной категории) - то при возврате инетмагазину вернется комис, кто-то знает?

Это смотря как магазин деньги списывает.
Если обычная оплата - не вернется.
Если двухстадийная оплата (сначала холд, потом списание), и еще не было списания по вашей операции, то и комиссии не будет.

Узнал у wayforpay - комис возвращает магазину только если в тот же день полный возврат.
Slx
 
Повідомлень: 487
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  #<1 ... 1728172917301731
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