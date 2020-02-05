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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1728172917301731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 03:09

  ramzes4 написав:
  Slx написав:Вопрос: если оплатил через инет счет (wayforpay) и деньги снялись (но не по кешбечной категории) - то при возврате инетмагазину вернется комис, кто-то знает?

Это смотря как магазин деньги списывает.
Если обычная оплата - не вернется.
Если двухстадийная оплата (сначала холд, потом списание), и еще не было списания по вашей операции, то и комиссии не будет.

Узнал у wayforpay - комис возвращает магазину только если в тот же день полный возврат.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:57

Re: Monobank

  Maksi2 написав:так коко 12 на остаток средств дает, откуда 15?

Шо за паника!?
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:04

  Slx написав:Узнал у wayforpay - комис возвращает магазину только если в тот же день полный возврат.
Если уж так боишься за свой магазин, то купи что-то в магазине и не забирай, в счет компенсации "потерянного комисса" за отозванный платеж, 20% от мони все равно все перекроет :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:04

Re: Monobank

Монобанк по ходу решил вопрос с 31 января. Продолжаем пользоваться. Банк лояльный.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:22

  Zebra написав:Монобанк по ходу решил вопрос с 31 января. Продолжаем пользоваться. Банк лояльный.


Поставили себе напоминалку на 29.02.20 в 23:50? )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:46

Re: Monobank

Вынужден признать, что лояльность мони на высоте.
Оплачивал скипасы в Италии, мсс оказался левый, не спорт. Написал в поддержку, ну первый ответ понятно был - нам очень жаль и бла бла бла. Настоял, чтобы доложили начальству. Через пол дня отписался ещё один петрушка - нам жаль и пр., но мы учтём. Спросил - начальство в курсе или в мордокнигу написать? Сам конечно плюнул, никуда больше писать не стал. Через сутки отписался администратор - программу подшаманили и теперь это спорт, кешбек мне доначислили.
Ну шо сказать - молодцы
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:53

А СпортБанка тады зачем? Там ещё и за кредитные грейс 120 дней!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:56

  clientage написав:А СпортБанка тады зачем? Там ещё и за кредитные грейс 120 дней!

У меня затребовали дополнительные документы и были посланы.
Эта шарашкина контора требовала декларацию для установления не кредитных, а платежных лимитов
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:58

Ну да, я им загранпаспорт копировал
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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