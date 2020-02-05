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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 03:09
ramzes4 написав: Slx написав:
Вопрос: если оплатил через инет счет (wayforpay) и деньги снялись (но не по кешбечной категории) - то при возврате инетмагазину вернется комис, кто-то знает?
Это смотря как магазин деньги списывает.
Если обычная оплата - не вернется.
Если двухстадийная оплата (сначала холд, потом списание), и еще не было списания по вашей операции, то и комиссии не будет.
Узнал у wayforpay - комис возвращает магазину только если в тот же день полный возврат.
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Slx
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Додано: Чет 06 лют, 2020 08:57
Maksi2 написав:
так коко 12 на остаток средств дает, откуда 15?
Шо за паника!?
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:04
Slx написав:
Узнал у wayforpay - комис возвращает магазину только если в тот же день полный возврат.
Если уж так боишься за свой магазин, то купи что-то в магазине и не забирай, в счет компенсации "потерянного комисса" за отозванный платеж, 20% от мони все равно все перекроет
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:04
Монобанк по ходу решил вопрос с 31 января. Продолжаем пользоваться. Банк лояльный.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:22
Zebra написав:
Монобанк по ходу решил вопрос с 31 января. Продолжаем пользоваться. Банк лояльный.
Поставили себе напоминалку на 29.02.20 в 23:50? )
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:46
Вынужден признать, что лояльность мони на высоте.
Оплачивал скипасы в Италии, мсс оказался левый, не спорт. Написал в поддержку, ну первый ответ понятно был - нам очень жаль и бла бла бла. Настоял, чтобы доложили начальству. Через пол дня отписался ещё один петрушка - нам жаль и пр., но мы учтём. Спросил - начальство в курсе или в мордокнигу написать? Сам конечно плюнул, никуда больше писать не стал. Через сутки отписался администратор - программу подшаманили и теперь это спорт, кешбек мне доначислили.
Ну шо сказать - молодцы
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:53
А СпортБанка тады зачем? Там ещё и за кредитные грейс 120 дней!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:56
clientage написав:
А СпортБанка тады зачем? Там ещё и за кредитные грейс 120 дней!
У меня затребовали дополнительные документы и были посланы.
Эта шарашкина контора требовала декларацию для установления не кредитных, а платежных лимитов
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:58
Ну да, я им загранпаспорт копировал
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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