Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:33
После новогодних праздников открыл в банке ЧЕТЫРЕ депозита. Каждый раз указал о необходимости отправки письменного договора на Новую Почту.
После заключения проходит две недели, договора не пришли. Звоню на горячую линию и высказываю претензии. Получаю извинения и заверения, что вышлют все четыре прямо сразу. Проходит два дня и пришло извещение от Новой Почты. Прихожу и получаю ОДИН договор. Снова звоню на горячую и попадаю на девушку Дарью, которая снова даёт извинения и заверения и, тут же, добавляет информацию о регламенте в тринадцать дней. На моё резонное замечание, что время регламента благополучно закончилось получаю гнетущую тишину в трубке и новые заверения. Если тут есть представитель этого банка, то может быть его не затруднит ответить - это мне так свезло или это стандартный стиль работы этого банка?
рюрик
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:05
рюрик
Тут представителя банка никогда не бывает. Но можно встречный вопрос, а тот договор что генерится в самом приложении чем Вас не устраивает? Отсутсвием "мокрой" печати?
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Flamingo
Повідомлень: 3987
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:13
Flamingo Это неважно чем он меня не устраивает. Важно то, что я попросил об услуге, которую банк предоставляет, но он её не выполнил.
рюрик
Повідомлень: 4
З нами з: 06.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:18
Flamingo написав: рюрик
Тут представителя банка никогда не бывает. Но можно встречный вопрос, а тот договор что генерится в самом приложении чем Вас не устраивает? Отсутсвием "мокрой" печати?
Не будьте Ворлоном. Людина хоче реалізувати своє законне право на стікери, а котобанда морозиться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:20
klug написав:
Людина хоче реалізувати своє законне право на стікери, а котобанда морозиться.
Сорри не догадался
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 50 грн. - по промокоду Бонус к депозиту - TKE87JR https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
Повідомлень: 3987
З нами з: 20.03.15
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Подякували: 843 раз.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:25
klug написав: Flamingo написав: рюрик
Тут представителя банка никогда не бывает. Но можно встречный вопрос, а тот договор что генерится в самом приложении чем Вас не устраивает? Отсутсвием "мокрой" печати?
Не будьте Ворлоном. Людина хоче реалізувати своє законне право на стікери, а котобанда морозиться.
Это же прекрасно
ну и еще вторая печать Универа с живой подписью на листке,но то такэ.
Мне почти месяц шли внукам стикеры с начала января
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:46
А тем временем моня прислал мессидж что с 11 февраля ставки по депо вниз. Год без досрочки будет 15,75% (сейчас 16). как же эти последователи дедаЯши уже заи%№ли
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Flamingo
Повідомлень: 3987
З нами з: 20.03.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 843 раз.
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