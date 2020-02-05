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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1729173017311732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:33

После новогодних праздников открыл в банке ЧЕТЫРЕ депозита. Каждый раз указал о необходимости отправки письменного договора на Новую Почту.
После заключения проходит две недели, договора не пришли. Звоню на горячую линию и высказываю претензии. Получаю извинения и заверения, что вышлют все четыре прямо сразу. Проходит два дня и пришло извещение от Новой Почты. Прихожу и получаю ОДИН договор. Снова звоню на горячую и попадаю на девушку Дарью, которая снова даёт извинения и заверения и, тут же, добавляет информацию о регламенте в тринадцать дней. На моё резонное замечание, что время регламента благополучно закончилось получаю гнетущую тишину в трубке и новые заверения.
Если тут есть представитель этого банка, то может быть его не затруднит ответить - это мне так свезло или это стандартный стиль работы этого банка?
рюрик
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:05

рюрик Тут представителя банка никогда не бывает. Но можно встречный вопрос, а тот договор что генерится в самом приложении чем Вас не устраивает? Отсутсвием "мокрой" печати? :twisted:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:13

Flamingo
Это неважно чем он меня не устраивает. Важно то, что я попросил об услуге, которую банк предоставляет, но он её не выполнил.
рюрик
 
Повідомлень: 4
З нами з: 06.02.20
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:18

  Flamingo написав:рюрик Тут представителя банка никогда не бывает. Но можно встречный вопрос, а тот договор что генерится в самом приложении чем Вас не устраивает? Отсутсвием "мокрой" печати? :twisted:

Не будьте Ворлоном. Людина хоче реалізувати своє законне право на стікери, а котобанда морозиться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:20

Re: Monobank

  klug написав:Людина хоче реалізувати своє законне право на стікери, а котобанда морозиться.
Сорри не догадался :mrgreen:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:25

  klug написав:
  Flamingo написав:рюрик Тут представителя банка никогда не бывает. Но можно встречный вопрос, а тот договор что генерится в самом приложении чем Вас не устраивает? Отсутсвием "мокрой" печати? :twisted:

Не будьте Ворлоном. Людина хоче реалізувати своє законне право на стікери, а котобанда морозиться.

Это же прекрасно Зображення
ну и еще вторая печать Универа с живой подписью на листке,но то такэ.
Мне почти месяц шли внукам стикеры с начала января
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:46

Re: Monobank

А тем временем моня прислал мессидж что с 11 февраля ставки по депо вниз. Год без досрочки будет 15,75% (сейчас 16). как же эти последователи дедаЯши уже заи%№ли :evil:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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