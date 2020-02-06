После новогодних праздников открыл в банке ЧЕТЫРЕ депозита. Каждый раз указал о необходимости отправки письменного договора на Новую Почту. После заключения проходит две недели, договора не пришли. Звоню на горячую линию и высказываю претензии. Получаю извинения и заверения, что вышлют все четыре прямо сразу. Проходит два дня и пришло извещение от Новой Почты. Прихожу и получаю ОДИН договор. Снова звоню на горячую и попадаю на девушку Дарью, которая снова даёт извинения и заверения и, тут же, добавляет информацию о регламенте в тринадцать дней. На моё резонное замечание, что время регламента благополучно закончилось получаю гнетущую тишину в трубке и новые заверения. Если тут есть представитель этого банка, то может быть его не затруднит ответить - это мне так свезло или это стандартный стиль работы этого банка?
klug написав:Краще подякуйте. Великий Універсал скинув ще на тому тижні до 15-ти і без попереджень. Сподіваюся, що 15,75% це реальна ставка, а не черговий еквілібризм з калькулятором без урахування податків.
klug написав:Краще подякуйте. Великий Універсал скинув ще на тому тижні до 15-ти і без попереджень. Сподіваюся, що 15,75% це реальна ставка, а не черговий еквілібризм з калькулятором без урахування податків.
А Комса2 ще накидає 0,5% за відкриття депо в телеграм?
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