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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1730173117321733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
12
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
10
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:33

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:А Комса2 ще накидає 0,5% за відкриття депо в телеграм?


там на сайте есть картинко , где проц ставка в виде градусника.
если есть голубенькие деления - то накидает.
Картинки есть, читайте смело.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:55

Re: Monobank

  Goodman написав:читайте смело.

не спамерське це діло - картинки читати!
а діло всякі дебільні назви погоняли зеківські видумувати !
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 1730173117321733
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