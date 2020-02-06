там на сайте есть картинко , где проц ставка в виде градусника.
если есть голубенькие деления - то накидает.
Картинки есть, читайте смело.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:33
Re: Monobank
там на сайте есть картинко , где проц ставка в виде градусника.
если есть голубенькие деления - то накидает.
Картинки есть, читайте смело.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:55
Re: Monobank
не спамерське це діло - картинки читати!
а діло всякі дебільні назви погоняли зеківські видумувати !
+50грн !
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Додано: Чет 06 лют, 2020 23:56
Re: Monobank
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:58
greenozon понял, спс. Видел что 12 на кредитке, а не заметил 15 на дебетке. )
ukrprom2014 паники нет, показалось )
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