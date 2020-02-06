Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:34

Але ж наче ще є бонус за СЕП з іншого банку, тому можна вивести всі кошти і знову СЕПом їх завести, щоб трохи заробити на такій псевдолонгації. Тупо виглядає, але наче має спрацювати...