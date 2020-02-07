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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1731173217331734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
13
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
10
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:32

Re: Monobank

  Maksi2 написав:ukrprom2014 паники нет, показалось )

А лодка чуток качнулась :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлень: 530
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:42

  рюрик написав:kreuz
Подтверждаю, мне пришло 0.6% на карту от суммы депозита. Мелочь,но приятно.

Вам прийшло 0,6% на кешбечний рахунок - на картку отримаєте 0,6% * 0,805.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4043
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:35

Re: Monobank

В якій категорії знаходиться Інтертоп?
Rebel
 
Повідомлень: 97
З нами з: 08.12.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:19

Re: Monobank

Одяг і взуття.
Кочевник
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 16.02.17
Подякував: 225 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:16

В якій категорії знаходиться Епіцентр?
Charter
 
Повідомлень: 51
З нами з: 27.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:32

Charter
В той, по которой не бывает кэшбека, никогда.
Vorlon
 
Повідомлень: 7919
З нами з: 14.06.13
Подякував: 392 раз.
Подякували: 811 раз.
 
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  #<1 ... 1731173217331734
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